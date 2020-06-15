Суд отправил Стерненко на 2 месяца под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отказал защите Стерненко, которая просила о мере пресечения в виде взятия на поруки. По словам Стерненко, домашний арест он должен будет отбывать в воинской части в Одессе.
"Круглосуточный домашний арест ... но по адресу прописки - в воинской части, куда меня даже не пустят. Хотя они знают что я живу в Киеве! Это определение невозможно выполнить. Затем прокуроры будут говорить что я не выполняю условия домашнего ареста и будут просить уже содержания под стражей ", - написал Стерненко на своей странице в Фейсбук.
Собравшиеся под зданием суда активно выражают свое недовольство мерой пресечения для Стерненко.
Напоминаем, сегодня Шевченковский райсуд Киева избирал меру пресечения активисту Сергею Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Одесский отряд морской охраны.
не добили всю шушеру (регионалов, судей, мусоров) во время майдана теперь получаем обратку
думаю зебил до конца срока не досидит
Як вони взагалі можуть після цього посилатись на закон?
Ведь вы же понимаете, мадам Венедиктова, что если в Украине начнется голод (а именно это и запланировано властями РФ, и потому зерно и было вывезено их приспешниками), то Вам, мадам, придется ответить, как ГенПрокурору, не придпринявшему нигего, чтобы найти виновных в вывозе зерна?
Пани Венедиктова, не желаете ли расследовать ГосТруд Днепра, не дающий компании Лимак разрешения на проведение взрывных работ для строительства метро? Если не желаете расследовать, то имейте в виду, что будут считать, что Вы, мадам, которой не хватает на жизнь оклада жалованья, крупно имеете с мафии маршруточников Днепра. С мафией маршриуточников бороться - это Вам не Порошенко в картинной галерее ловить, можно остаться без головы в прямом смысле слова, маршруточники откусят.
И где там
глав-реформаторглав-наркоман Михеил Николозович? Этот борцун с коррупцией не интересуется, куда вывезли стратегический запас зерна, нет? Причина, по которой компании Лимак не дают разрешение на взрывные работы Николозовича не волнует? Или он так боится маршруточной мафии?
сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.