Суд отправил Стерненко на 2 месяца под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отказал защите Стерненко, которая просила о мере пресечения в виде взятия на поруки. По словам Стерненко, домашний арест он должен будет отбывать в воинской части в Одессе.

"Круглосуточный домашний арест ... но по адресу прописки - в воинской части, куда меня даже не пустят. Хотя они знают что я живу в Киеве! Это определение невозможно выполнить. Затем прокуроры будут говорить что я не выполняю условия домашнего ареста и будут просить уже содержания под стражей ", - написал Стерненко на своей странице в Фейсбук.







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Собравшиеся под зданием суда активно выражают свое недовольство мерой пресечения для Стерненко.







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Напоминаем, сегодня Шевченковский райсуд Киева избирал меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ