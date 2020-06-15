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Вопрос назначения Абрамовского на должность главы Минэкологии Рада рассмотрит 18 июня, - Арахамия

Вопрос назначения Абрамовского на должность главы Минэкологии Рада рассмотрит 18 июня, - Арахамия

Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос назначения Романа Абрамовского на должность министра окружающей среды и природных ресурсов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"...В четверг мы планируем назначить господина Абрамовского на министра защиты окружающей среды", - сообщил Арахамия журналистам в понедельник вечером после заседания фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил Ставчук и.о. министра экологии

Автор: 

Минэкологии (276) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+6
Влада абрамів.
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15.06.2020 22:27
+6
украинцы устранились от управления своей страной...
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15.06.2020 22:29
+3
Вопрос назначения Абрамовского на должность главы Минэкологии Рада рассмотрит 18 июня, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4724
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15.06.2020 22:55
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Влада абрамів.
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15.06.2020 22:27 Ответить
украинцы устранились от управления своей страной...
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15.06.2020 22:29 Ответить
К большому сожалению...
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15.06.2020 22:41 Ответить
Скорее, малороссы единодушно делегировали им свои полномочия.
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15.06.2020 23:07 Ответить
Ара мозги вправляет.
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15.06.2020 22:37 Ответить
Хава Нагіла!
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15.06.2020 22:38 Ответить
Евреи, евреи... Кругом одни евреи.
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15.06.2020 22:39 Ответить
Еще один щирый украинец в правительстве - Рома Абрамовский. Радуйся країно!
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15.06.2020 22:54 Ответить
Вопрос назначения Абрамовского на должность главы Минэкологии Рада рассмотрит 18 июня, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4724
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15.06.2020 22:55 Ответить
На 18ое они много гадостей запланировали...Спешат.
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15.06.2020 23:49 Ответить
Євреї роблять так ,щоб їх просто ненавиділи всі. Ну хіба можна,коли євреїв всього 0.2%ставити їх на всі посади в державному керівництві? Думаю,що вони це розуміють,але їхня жадібність до грошей перевершує здоровий глузд.
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16.06.2020 08:01 Ответить
 
 