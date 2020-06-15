Вопрос назначения Абрамовского на должность главы Минэкологии Рада рассмотрит 18 июня, - Арахамия
Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос назначения Романа Абрамовского на должность министра окружающей среды и природных ресурсов.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"...В четверг мы планируем назначить господина Абрамовского на министра защиты окружающей среды", - сообщил Арахамия журналистам в понедельник вечером после заседания фракции.
Топ комментарии
+6 5 копійок
показать весь комментарий15.06.2020 22:27
+6 cloud2009 #346452
показать весь комментарий15.06.2020 22:29
+3 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий15.06.2020 22:55
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий15.06.2020 22:27 Ответить Мне нравится 6
cloud2009 #346452
показать весь комментарий15.06.2020 22:29 Ответить Мне нравится 6
Gojib
показать весь комментарий15.06.2020 22:41 Ответить Мне нравится 1
ИВАН РЯБОШТАН
показать весь комментарий15.06.2020 23:07 Ответить Мне нравится 1
Gojib
показать весь комментарий15.06.2020 22:37 Ответить Мне нравится 1
Вадимир Крук
показать весь комментарий15.06.2020 22:38 Ответить Мне нравится 0
nitrid wolfram
показать весь комментарий15.06.2020 22:39 Ответить Мне нравится 0
вован_непутЕн
показать весь комментарий15.06.2020 22:54 Ответить Мне нравится 2
Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий15.06.2020 22:55 Ответить Мне нравится 3
esperansa002014
показать весь комментарий15.06.2020 23:49 Ответить Мне нравится 0
Василий Казимко
показать весь комментарий16.06.2020 08:01 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль