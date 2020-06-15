Вопрос назначения Абрамовского на должность главы Минэкологии Рада рассмотрит 18 июня, - Арахамия

Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос назначения Романа Абрамовского на должность министра окружающей среды и природных ресурсов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"...В четверг мы планируем назначить господина Абрамовского на министра защиты окружающей среды", - сообщил Арахамия журналистам в понедельник вечером после заседания фракции.

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