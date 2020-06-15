РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10102 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 350 32

Кабмин разделил Крым на районы, учитывая удобство работы госорганов после деоккупации, - постпред президента в АРК Кориневич

Кабмин разделил Крым на районы, учитывая удобство работы госорганов после деоккупации, - постпред президента в АРК Кориневич

Украинское правительство включило Автономную Республику Крым в реформу децентрализации с созданием новых районов, чтобы полуостров не выпадал из общегосударственного контекста.

Об этом заявил в эфире Радио Крым.Реалии постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, комментируя недавнее решение Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

"Автономная Республика Крым как административно-территориальная единица в составе Украины не может выпадать из этого общегосударственного контекста децентрализации. Когда мы говорим об утверждении районов во всех областях Украины, то это должно быть сделано и в отношении полуострова… Крым вместе со всей Украиной, о нем никто не забывает и не забудет", - подчеркнул постпред.

Антон Кориневич также указал на то, что, по сравнению с другими регионами Украины, Крым получил наибольшее количество новых районов - десять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Севастополя, покинувшие оккупированный Крым, решили провести выборы в горсовет, - пресс-секретарь ПС Скоропадский. ДОКУМЕНТ

"Это сделано специально, поскольку после деоккупации нам понадобится высокая плотность органов государственной власти Украины на этой территории. Нам нужно, чтобы эти органы оказывали различные административные услуги украинским гражданам в Крыму", – пояснил Кориневич.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы

В частности, предусмотрено создание 10 районов в Автономной Республике Крым. Это Бахчисарайский, Белогорский Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский. У Севастополя остается специальный статус - города центрального подчинения.

В оккупированном Россией полуострове - 14 районов и Севастополь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Реформа децентрализации будет завершена путем проведения местных выборов, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26377) район (40) децентрализация (582) деоккупация (847) Кориневич Антон (91)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Вот это чуваки себе работу придумали.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:55
+6
Вова ты как колонизатор Марса,3 дня после коня пешком прошел,прополз ,встал кинул шапку - а там я еще бурячки посажу.... освободи , потом проводи реформу.кацапьё уже с тебя вместе с укоаинцами смеётся.превратили кабмин в свой картал
показать весь комментарий
15.06.2020 23:01
+5
играют в песочнице за наши деньги...
показать весь комментарий
15.06.2020 22:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аппеляционный суд с Порошенко. Cторона обвинения говорит, что надо рассмотреть все аспекты, как Украина потеряла Крым. Судья: вы говорите о феврале - марте 2014? сторона обвинения: да. ндааа.... Выборы президента Украины прошли в МАЕ 2014 года
показать весь комментарий
15.06.2020 22:54 Ответить
Вот это чуваки себе работу придумали.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:55 Ответить
как сказать, как сказать........

Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!

Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину -
Мы приходим её возвратить.

Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
показать весь комментарий
15.06.2020 23:03 Ответить
Кабмін розділив Крим на райони з огляду на зручність роботи держорганів після деокупації, - постпред президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6093Нет, Молотов

Финляндия, Финляндия,
туда опять держит путь Иван.
Раз http://heninen.net/view.htm?F=njet&P=molotoff.jpg Молотов обещал, что все будет хорошо
и уже завтра в Хельсинки они будут есть мороженое.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
показать весь комментарий
16.06.2020 00:13 Ответить
Финляндия, Финляндия,
туда опять держит путь Иван.
Раз http://heninen.net/view.htm?F=njet&P=molotoff.jpg Молотов обещал, что все будет хорошо
и уже завтра в Хельсинки они будут есть мороженое.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Финляндия, Финляндия,
линия Маннергейма серьезное препятствие,
и когда из Карелии начался страшный артиллерийский огонь
он заставил замолчать многих иванов.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Финляндии, Финляндии,
страшится непобедимая Красная Армия.
Молотов уже говорил, чтобы присмотрели себе дачу,
а то чухонцы угрожают нас захватить.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Иди за Урал, иди за Урал,
там много места для молотовской дачи.
Туда отправим и Сталиных и их приспешников,
политруков, комиссаров и петрозаводских мошенников.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Николай Иванович Бо́бриков - российский военный и государственный деятель. Генерал-губернатор Финляндии и командующий войсками Финляндского военного округа. Член Государственного совета; генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
показать весь комментарий
16.06.2020 00:21 Ответить
играют в песочнице за наши деньги...
показать весь комментарий
15.06.2020 22:56 Ответить
это не песочница.

следующий этап - вхождение Крыма и Севастополя в какой-то регион Украины.
показать весь комментарий
15.06.2020 23:38 Ответить
Вова ты как колонизатор Марса,3 дня после коня пешком прошел,прополз ,встал кинул шапку - а там я еще бурячки посажу.... освободи , потом проводи реформу.кацапьё уже с тебя вместе с укоаинцами смеётся.превратили кабмин в свой картал
показать весь комментарий
15.06.2020 23:01 Ответить
Крым это Украина и мы обустраиваем его так, как считаем нужным
показать весь комментарий
15.06.2020 23:05 Ответить
Это действительно Украина.но пока она оккупирована врагами.какой смысл проводить на этой территории реформу.это равносильно алкашу взять пустую бутылку налить в нее воду и делать вид шо пить водку
показать весь комментарий
15.06.2020 23:28 Ответить
так можно Крым объединить с Одессой, Херсоном и Николаевом в один регион

и тогда прямой путь к референдуму
показать весь комментарий
15.06.2020 23:39 Ответить
гарна у їх там "трава" ...тепер на кожен район необхідно оформити штат з зарплатами та доплатами ...
показать весь комментарий
15.06.2020 23:03 Ответить
Як показує історія ці всі понти не діють.
показать весь комментарий
15.06.2020 23:07 Ответить
Як показує історія - Таганрог таким самим чином перекочував з УРСР до РСФСР
показать весь комментарий
15.06.2020 23:41 Ответить
Там один район в честь ***** нарисовали шоле?
показать весь комментарий
15.06.2020 23:07 Ответить
отлично,возглавлю тогда автодор Крыма.Зарплата в каких числах?
показать весь комментарий
15.06.2020 23:11 Ответить
как школу закончишь
показать весь комментарий
15.06.2020 23:42 Ответить
Еще один способ распила денег? Теперь будут "назначать" местное начальство, как я понимаю,- ну надо же всю родню 95 квартала пристроить к корыту? 😕
показать весь комментарий
15.06.2020 23:13 Ответить
А с места идею можно вкинуть? Надо бы и Кубань проработать в таком разрезе. На всякий случай.
показать весь комментарий
15.06.2020 23:41 Ответить
Здесь форум и часто приходится сталкиваться с навязыванием только мнения коментатора. Я кстати иного мнения по Кубани. В давние времена там отдыхал из за детей под Анапой в пос. Витязево, это Краснодарский край и на Кубани пришлось тоже быть. Там и правда видно было хорошо украинские мотивы, в строении домов, еде, даже говоре и не только. Отдельные мнения там могут конечно быть проукраинские---но что бы на крепком уровне----скорее утопия. Там хорошо живут на фоне РФ и раньше особенно. И очень много там кавказских горячих ребят, этнических тоже. Массово армяне, есть греки, в эти уже годы чечены налезли и прочая артель такого свойства---так что врядли.
показать весь комментарий
16.06.2020 22:08 Ответить
Посмотрите по датам коментов и текст. Мой самый комент и был чуть стёбом. А уже другие стали по серьёзному спрашивать. Ответ на это вы и прочли. Там кстати очень пророссийские великодержавные казацкие заморочки. Мне пришлось там побывать в давние времена и к концу 1991г в последний раз. Это чепухнёвая тема---так от скуки.
показать весь комментарий
16.06.2020 23:45 Ответить
Да, я считаю, что Кубань рвётся в состав Украины

Чур меня!
показать весь комментарий
16.06.2020 22:12 Ответить
Кабмін розділив Крим на райони з огляду на зручність роботи держорганів після деокупації, - постпред президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 676
показать весь комментарий
16.06.2020 00:41 Ответить
Подобные бумажные реформы относительно оккупированного Крыма вредны, так как людям которым нужно будет забирать свою собственность придется столкнуться с последствиями абсолютно фиктивного документооборота и непонятной правоприемственности. Даже псы когда им делать нефуй заняты более полезным делом.
показать весь комментарий
16.06.2020 00:58 Ответить
А я вважаю, що такі речі (реформа децентралізації) щодо Криму і ОРДЛО обов"язково треба робити. Хоча б з принципу, хоча б для годиться. Якби цього не робили, то скільки б тут було прямо протилежних коментарів. На даний момент, практичного толку тут небагато, звичайно. Але робити треба. Ті ж кримські татари за цим дивляться, чи влада ще пам"ятає про Крим чи ні. І росія не забуде подивитися на це з своєї загарбницької позиції. І Захід зробить свої висновки - не сумнівайтесь. Хоча при Зепризидентові ніякого оптимізму, правда, у нас ні в чому не з"являється.
показать весь комментарий
16.06.2020 01:32 Ответить
Еще на Луне можно с такой же перспективой 3 района укомплектовать
показать весь комментарий
16.06.2020 03:58 Ответить
Крим наш, але, чим довше він буде під п'ятою окупанта, тим важче потім його вернути, бо цьому буде заважати шизофренічна пропаганда рашенфюера в Криму і поступова цілеспрямована інфільтрація туди кацапського населення з промитими мізками, поки наша сонна влада відкладає все на невизначене "потом"
показать весь комментарий
16.06.2020 07:05 Ответить
Пачему такое слово употребил да? Промытые мозги, это хорошо, это чисто когда в голове.
показать весь комментарий
16.06.2020 20:34 Ответить
Ну что вы, чистые они быть никак не могут, так как кремлёвские ученики Геббельса промывают их помоями и дерьмом.
показать весь комментарий
16.06.2020 22:40 Ответить
Погана прикмета - ділити шкуру не вбитого ведмедя...
показать весь комментарий
16.06.2020 07:08 Ответить
 
 