Кабмин разделил Крым на районы, учитывая удобство работы госорганов после деоккупации, - постпред президента в АРК Кориневич
Украинское правительство включило Автономную Республику Крым в реформу децентрализации с созданием новых районов, чтобы полуостров не выпадал из общегосударственного контекста.
Об этом заявил в эфире Радио Крым.Реалии постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, комментируя недавнее решение Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.
"Автономная Республика Крым как административно-территориальная единица в составе Украины не может выпадать из этого общегосударственного контекста децентрализации. Когда мы говорим об утверждении районов во всех областях Украины, то это должно быть сделано и в отношении полуострова… Крым вместе со всей Украиной, о нем никто не забывает и не забудет", - подчеркнул постпред.
Антон Кориневич также указал на то, что, по сравнению с другими регионами Украины, Крым получил наибольшее количество новых районов - десять.
"Это сделано специально, поскольку после деоккупации нам понадобится высокая плотность органов государственной власти Украины на этой территории. Нам нужно, чтобы эти органы оказывали различные административные услуги украинским гражданам в Крыму", – пояснил Кориневич.
Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.
Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы
В частности, предусмотрено создание 10 районов в Автономной Республике Крым. Это Бахчисарайский, Белогорский Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский. У Севастополя остается специальный статус - города центрального подчинения.
В оккупированном Россией полуострове - 14 районов и Севастополь.
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Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!
Ни шутам, ни писакам юродивым
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Отнимали не раз вашу родину -
Мы приходим её возвратить.
Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
Финляндия, Финляндия,
туда опять держит путь Иван.
Раз http://heninen.net/view.htm?F=njet&P=molotoff.jpg Молотов обещал, что все будет хорошо
и уже завтра в Хельсинки они будут есть мороженое.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
туда опять держит путь Иван.
Раз http://heninen.net/view.htm?F=njet&P=molotoff.jpg Молотов обещал, что все будет хорошо
и уже завтра в Хельсинки они будут есть мороженое.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Финляндия, Финляндия,
линия Маннергейма серьезное препятствие,
и когда из Карелии начался страшный артиллерийский огонь
он заставил замолчать многих иванов.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Финляндии, Финляндии,
страшится непобедимая Красная Армия.
Молотов уже говорил, чтобы присмотрели себе дачу,
а то чухонцы угрожают нас захватить.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Иди за Урал, иди за Урал,
там много места для молотовской дачи.
Туда отправим и Сталиных и их приспешников,
политруков, комиссаров и петрозаводских мошенников.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Николай Иванович Бо́бриков - российский военный и государственный деятель. Генерал-губернатор Финляндии и командующий войсками Финляндского военного округа. Член Государственного совета; генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
следующий этап - вхождение Крыма и Севастополя в какой-то регион Украины.
и тогда прямой путь к референдуму
Чур меня!