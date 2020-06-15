Кабмин разделил Крым на районы, учитывая удобство работы госорганов после деоккупации, - постпред президента в АРК Кориневич

Украинское правительство включило Автономную Республику Крым в реформу децентрализации с созданием новых районов, чтобы полуостров не выпадал из общегосударственного контекста.

Об этом заявил в эфире Радио Крым.Реалии постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, комментируя недавнее решение Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

"Автономная Республика Крым как административно-территориальная единица в составе Украины не может выпадать из этого общегосударственного контекста децентрализации. Когда мы говорим об утверждении районов во всех областях Украины, то это должно быть сделано и в отношении полуострова… Крым вместе со всей Украиной, о нем никто не забывает и не забудет", - подчеркнул постпред.

Антон Кориневич также указал на то, что, по сравнению с другими регионами Украины, Крым получил наибольшее количество новых районов - десять.

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"Это сделано специально, поскольку после деоккупации нам понадобится высокая плотность органов государственной власти Украины на этой территории. Нам нужно, чтобы эти органы оказывали различные административные услуги украинским гражданам в Крыму", – пояснил Кориневич.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы

В частности, предусмотрено создание 10 районов в Автономной Республике Крым. Это Бахчисарайский, Белогорский Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский. У Севастополя остается специальный статус - города центрального подчинения.

В оккупированном Россией полуострове - 14 районов и Севастополь.

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