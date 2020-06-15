Пакет законов о народовластии предусматривает и возможность теробщин выбирать местных судей, - Стефанчук

Кроме поданного президентом Владимиром Зеленским закона о народовластии через всеукраинский референдум, подготовлен целый перечень актов в этой сфере.

Вице-спикер Руслан Стефанчук во время брифинга 15 июня анонсировал законопроекты о местном референдуме, народной законодательной инициативе, возможность отзыва чиновников и депутатов (т. н. recall) и системе электронных петиций, передает Цензор.НЕТ.

Он также допустил, что в дальнейшем этот перечень может быть расширен.

"Мы не остановились на народовластии только в системе государственной власти - исполнительной или законодательной. Мы также говорим, что на систему народовластия будут влиять новые законопроекты, которые касаются переформатирования суда присяжных, чтобы он действительно стал судом присяжных, а не той системой "кивал", которые сегодня находятся в судах. Также это вопрос законов о местных судах, которые могли бы избираться соответствующей территориальной общиной. И другие. Поэтому это вопрос комплексный", - сообщил Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На проведение одного общенационального референдума может понадобиться около 2 млрд грн, средства на это будут ограничены, - Стефанчук

Напомним, 9 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии, который призван улучшить процедуру проведения общенациональных референдумов.

Планируется, что Верховная Рада 18 июня рассмотрит в первом чтении законопроект о народовластии через украинский референдум, а также доработанную программу действий Кабинета министров.