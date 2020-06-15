Пакет законов о народовластии предусматривает и возможность теробщин выбирать местных судей, - Стефанчук
Кроме поданного президентом Владимиром Зеленским закона о народовластии через всеукраинский референдум, подготовлен целый перечень актов в этой сфере.
Вице-спикер Руслан Стефанчук во время брифинга 15 июня анонсировал законопроекты о местном референдуме, народной законодательной инициативе, возможность отзыва чиновников и депутатов (т. н. recall) и системе электронных петиций, передает Цензор.НЕТ.
Он также допустил, что в дальнейшем этот перечень может быть расширен.
"Мы не остановились на народовластии только в системе государственной власти - исполнительной или законодательной. Мы также говорим, что на систему народовластия будут влиять новые законопроекты, которые касаются переформатирования суда присяжных, чтобы он действительно стал судом присяжных, а не той системой "кивал", которые сегодня находятся в судах. Также это вопрос законов о местных судах, которые могли бы избираться соответствующей территориальной общиной. И другие. Поэтому это вопрос комплексный", - сообщил Стефанчук.
Напомним, 9 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии, который призван улучшить процедуру проведения общенациональных референдумов.
Планируется, что Верховная Рада 18 июня рассмотрит в первом чтении законопроект о народовластии через украинский референдум, а также доработанную программу действий Кабинета министров.
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Привет мега бардак
С другой стороны для 73% быдла столько выборов явный перебор!
а если и судью то в верховный суд всю коллегию!
**** толку от выбора какого-то районного судьи???
Потому что выборы дадут генеральному прокурору - независимость! И такие как Сранедиктова точно не попадут... хотя с этим тупарями хз!
Но фекал Коломойского Дубинский в твиттере заявил, что эти деньги предназначаоись на закрытие дела "Бурисма". Попытка лишний раз повлиять выборы в США в угоду Кремлю.
інститут суду присяжних вже давно передбачений в КПК, реалізований на практиці та діє. й зеленське до цього точно не причетне.
що стосується мирового суду, то з великою долею вирогідності це буде чергова корупційна інституція. й яку ж категорію справ ви бажаєтеі віднести до компетенції мирових судів?
Жителям Дании выплатят почти по $3 тысячи . То есть как я голосовал мне дадут 3 000 $ , а вам ? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Даже лентяям дадут по 151 $ 😂😂😂😂
Что вам ЗЕ и Беня даст ? 😂😂😂😂😂😂😂
https://charter97.org/ru/news/2020/6/15/382372/
Убить дракона это запрос на слом системы и новый суспильный договор. Но мы обсуждаем видосики. А часу вже нема.