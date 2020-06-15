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Новости
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Организатор закупок бэбибоксов на 1,2 млрд Кузьменко заявляет об обнаружении признаков сговора среди претендентов и своем вызове на допрос в ГБР

Организатор закупок бэбибоксов на 1,2 млрд Кузьменко заявляет об обнаружении признаков сговора среди претендентов и своем вызове на допрос в ГБР

Руководитель ГУ "Професійні закупівлі" Андрей Кузьменко заявляет о том, что после обнаружения сговора у шести участников закупок "пакетов малыша" его вызывают на допрос в ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Кузьменко отметил: "Меня как руководителя централизованной закупочной организации ГУ "Професійні закупівлі" вызвали на допрос в ГБР. Предмет обсуждения - закупка пакетов малыша.

Эту закупку, ожидаемой стоимостью 1,2 млрд, нам делегировало провести Министерство социальной политики. Сейчас мы уже рассмотрели предложения участников закупки и определили компании, которые могут участвовать в аукционе.

Стоимость закупки довольно высока, и мы с самого начала не ожидали, что закупка будет простая и пройдет без осложнений. Наши ожидания вполне подтвердились.

Мы обнаружили признаки сговора 6 участников закупки. В частности, сканы их предложений содержали одинаковые дефекты печати. Эти факты мы передали в Антимонопольный комитет Украины. Предложения этих компаний были отклонены из-за несоответствия тендерной документации.

На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию, что существует проект постановления Кабмина, которым эту закупку хотят отменить и дать возможность Минсоцполитики закупить весь объем пакетов малыша без аукциона. 

Ну а сегодня наши ожидания были даже превышены. Я и мои коллеги получили повестку на допрос в ГБР. Пока в качестве свидетелей. 

Уголовное производство ГБР открыто по статьям 191 (ч 5) и 364 (ч 2). В части 5 статьи 191 говорится о присвоении, растрате имущества или завладение чужим имуществом. Непонятно, о какой именно растрате идет - ведь аукцион еще не состоялся и ценовые предложения участников закупки не раскрыты.

ЦЗО "Професійні закупівлі", которую я возглавляю, готовила закупку совершенно открыто, с публичными обсуждениями, консультациями с рынком. Любое свое решение мы можем обосновать. Скрывать нам нечего.

Мы готовы к сотрудничеству со следствием и предоставим всю информацию о закупке. Надеемся только, что это дело было открыто для установления справедливости, а не для давления на нашу организацию при проведении социально важной закупки стоимостью в 1,2 млрд грн".

Автор: 

госзакупки (960) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+2
Видать помешали высокпоставленным зебилам сорвать куш на закупке.
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16.06.2020 02:55
+1
«Непонятно, о какой именно растрате идет речь» Чинуши уже потратились, а вы не дали сорвать куш
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15.06.2020 23:45
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вообше их в Бахмуте никогда не давали, очем кто зговорился и с кем?
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15.06.2020 23:41 Ответить
Это такая коробка,которая вручается молодой мамаше после родов,куда складывают малнькие вещи 3 (иногда 2)сорта и кое-что тоже очень низкого качества. Короче,люди сами такого никогда бы не купили. С бюджета при этом сдирают как за 1 сорт. А разница волшебным движением руки...
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16.06.2020 08:22 Ответить
«Непонятно, о какой именно растрате идет речь» Чинуши уже потратились, а вы не дали сорвать куш
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15.06.2020 23:45 Ответить
Одні злочинці у владі. Немає там на високих посадах чесних людей.
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15.06.2020 23:48 Ответить
Видать помешали высокпоставленным зебилам сорвать куш на закупке.
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16.06.2020 02:55 Ответить
Неужели готовятся к послекарантинному беби буму ? Не знаю, что и сказать.
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16.06.2020 07:51 Ответить
Да что сказать, очередной распил бюджетных денег (типа строительства стадионов анонсированное бубочкой), только это похоже на очередную предвыборную подачку. Вот только тут непонятно кто им начал ставить палки в колеса, вот зебилоиды и решили укротить строптивых через мусарню.
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16.06.2020 14:36 Ответить
А сколько пакетов заказали ? Зеля лично вручать планирует?
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16.06.2020 07:53 Ответить
Зебильные листовочки как минимум вложат, причем их тоже наверняка напечатают за государственный счет (типа пожелания здоровья детям от клоуна или еще что-то подобное).
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16.06.2020 14:38 Ответить
Типа не знает сколько ему должны занести
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16.06.2020 08:55 Ответить
 
 