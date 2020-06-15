Организатор закупок бэбибоксов на 1,2 млрд Кузьменко заявляет об обнаружении признаков сговора среди претендентов и своем вызове на допрос в ГБР

Руководитель ГУ "Професійні закупівлі" Андрей Кузьменко заявляет о том, что после обнаружения сговора у шести участников закупок "пакетов малыша" его вызывают на допрос в ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кузьменко отметил: "Меня как руководителя централизованной закупочной организации ГУ "Професійні закупівлі" вызвали на допрос в ГБР. Предмет обсуждения - закупка пакетов малыша.

Эту закупку, ожидаемой стоимостью 1,2 млрд, нам делегировало провести Министерство социальной политики. Сейчас мы уже рассмотрели предложения участников закупки и определили компании, которые могут участвовать в аукционе.

Стоимость закупки довольно высока, и мы с самого начала не ожидали, что закупка будет простая и пройдет без осложнений. Наши ожидания вполне подтвердились.

Мы обнаружили признаки сговора 6 участников закупки. В частности, сканы их предложений содержали одинаковые дефекты печати. Эти факты мы передали в Антимонопольный комитет Украины. Предложения этих компаний были отклонены из-за несоответствия тендерной документации.

На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию, что существует проект постановления Кабмина, которым эту закупку хотят отменить и дать возможность Минсоцполитики закупить весь объем пакетов малыша без аукциона.

Ну а сегодня наши ожидания были даже превышены. Я и мои коллеги получили повестку на допрос в ГБР. Пока в качестве свидетелей.

Уголовное производство ГБР открыто по статьям 191 (ч 5) и 364 (ч 2). В части 5 статьи 191 говорится о присвоении, растрате имущества или завладение чужим имуществом. Непонятно, о какой именно растрате идет - ведь аукцион еще не состоялся и ценовые предложения участников закупки не раскрыты.

ЦЗО "Професійні закупівлі", которую я возглавляю, готовила закупку совершенно открыто, с публичными обсуждениями, консультациями с рынком. Любое свое решение мы можем обосновать. Скрывать нам нечего.

Мы готовы к сотрудничеству со следствием и предоставим всю информацию о закупке. Надеемся только, что это дело было открыто для установления справедливости, а не для давления на нашу организацию при проведении социально важной закупки стоимостью в 1,2 млрд грн".