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"Горячей дискуссии не было", - Шмыгаль об обсуждении программы правительства на фракции "Слуга народа"

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил перед "слугами народа" обновленную Программу действий правительства и отметил, что нардепы "конструктивно восприняли" документ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в эфире "Свобода слова"

Премьер отметил: "Встреча с фракцией "Слуга народа" прошла в конструктивной обстановке, прошлись по Программе действий правительства. Поскольку комитеты и большинство членов фракции принимали непосредственное участие в подготовке Программы, предоставляли свои предложения, мы совместно это нарабатывали, поэтому сегодня такой горячей дискуссии не было, фактически все подтвердили, что большинство мероприятий здесь учтены ...

Абсолютное, конструктивное восприятие этого обновленного документа. В том числе, я поблагодарил фракции, мы имели возможность вместе с Верховной Радой сделать действительно сделать документ, которым можно гордиться, и который будет воспринимать украинское общество".

В свою очередь, после заседания фракции один из руководителей "Слуги народа" Давид Арахамия заявил: "Это другой уровень работы. Все комитеты предоставили свои правки и предложения: не менее 95% из них были учтены. Мне кажется, что будут голоса за такую ​​Программу действий правительства".

На уточняющий вопрос журналистов, проводилось ли сигнальное голосование фракции за данный документ и была ли у него поддержка депутатов, Арахамия ответил утвердительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседание фракции "Слуга народа" прибыл премьер Шмыгаль, - Кравчук

Автор: 

Кабмин (14027) Арахамия Давид (989) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+12
С кем и о чём там могла быть дискуссия ?
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15.06.2020 23:54
+6
Во оно как, тяжело сформатировать горячую дискуссию в кругу свадебных фотографов, домработниц, педофилов и торговцев собаками.
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16.06.2020 00:04
+4
А откуда им быть? Если вся программа без конкретики. Все в будущем неопределённом времени.
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15.06.2020 23:54
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С кем и о чём там могла быть дискуссия ?
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15.06.2020 23:54 Ответить
...тиждень тому депутати побачили чергову Програму уряду. Левова частина комітетів і абсолютна більшість парламентарів цю програму «завернули». Відрізняється вона лише одним: попередня програма мала позитивне зростання ВВП, потім ми отримали програму, де планові показники становили 5% падіння ВВП, у цій програмі ми бачимо мінус уже 8% ВВП, а за оцінками міжнародних організацій - в Україні 11% зниження ВВП

Маємо кризу в енергетиці, падіння промисловості, падіння ВВП і кризу щодо надходжень із митниці. Додайте до цього кризу у культурі, бо коли формували Фонд боротьби із коронавірусом, вилучили значні кошти саме з культури. І кризу освітньої сфери, звідки теж вилучили кошти на боротьбу із коронавірусом. І сьогодні ці кошти чомусь використовуються не для захисту лікарів чи купівлі тестів, а для будівництва доріг у часи коронавірусу

Вилучили кошти також і з місцевих бюджетів, хоча левова частина фінансового навантаження лягає саме на них. Це руйнація реформи децентралізації,яка була започаткована нашою командою(С)Порох
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16.06.2020 01:52 Ответить
Судячи з рівня інтелекту тих, хто там сидів, чоловіки травили анекдоти і хвалилися, хто де відпочивав на вихідні, а жінки дикутували з приводу того, що зараз модно носить...
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16.06.2020 07:28 Ответить
А откуда им быть? Если вся программа без конкретики. Все в будущем неопределённом времени.
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15.06.2020 23:54 Ответить
дожились

https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html Украина за 100 дней при Шмыгале сделала 10 шагов назад - Гончарук
Июнь 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html "Горячей дискуссии не было", - Шмыгаль про обсуждение программы правительства на фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 2691 Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук раскритиковал своего преемника Дениса Шмыгаля, а также нынешнее правительство. По его мнению, за последние 3 месяца Украина сделала 10 шагов назад.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html#more-105949 Читать далее
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15.06.2020 23:57 Ответить
ну если такой гигант мысли как гончарук пинает шмыгаля...
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15.06.2020 23:59 Ответить
склалося враження, що пішов вовіку-єрмаку служити песиком... буде гавкати...
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16.06.2020 00:58 Ответить
подивіться, подивіться, як оце недолуге повторює мантри "порошенкововсьомвіноват". Як він падіння промвиробництва і ВВП України в четвертому кварталі минулого року пояснює наслідками торгівльної війни між США і Китаєм...
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16.06.2020 00:55 Ответить
Во оно как, тяжело сформатировать горячую дискуссию в кругу свадебных фотографов, домработниц, педофилов и торговцев собаками.
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16.06.2020 00:04 Ответить
Это не программа правительства, а пустота. Там не указаны действия правительства.
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16.06.2020 00:07 Ответить
Обсуждали очередной реферат Шмыгаля.
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16.06.2020 00:13 Ответить
Пошмигав і втік. А зараз буде срач, бо там був і Порох.
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16.06.2020 00:22 Ответить
Шмугель на выход в Ростов
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16.06.2020 00:29 Ответить
Зробили програму без конкретного плану... "А план еще будет" - пообіцяли зебілам та слугам уродів в ОПкабміну. Мовляв, було 9 сторінок тексту "за всьо харошеє протів всего плахово", а тепер поки що куріть 85 сторінок "что такоє харашо что такоє плохо". Маяковський зі своєю водичкою у вигляді драбинки рядків - відпочиває...
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16.06.2020 00:51 Ответить
Зібралися сліпий з глухим. І про що там говорити?
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16.06.2020 01:18 Ответить
""Горячей дискуссии не было", - Шмыгаль про обсуждение программы правительства на фракции "Слуга народа""

Не торопитесь.
Сейчас только "программу' представили, потом ее побсуждают месяцев несколько (летние каникулы не забываем), а потом на местных выборах выберут людей Бойко, начнется голод в Украине (помнит, что зерно вывезли, значит, кому-то очень нужно устроить в Украине очередной голод) - и никакая программа уже не понадобится.

За желание иметь в президентах комедианта "нелохи" заплатили самоизоляцией, потерей дохода, потерей рабочих мест, и возвращением заробитчан в родные пенаты, где работы нет и не намечается.
За желание выбрать жопоблок с уголовником Рабиновичем, заплатят "нелохи" голодом.
Все логично.
Порошенко только не забывайте обвинять во всех ваших бедах, "нелохи", без этого чай в приглядку невкусным покажется.
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16.06.2020 07:01 Ответить
"Горячей дискуссии не было", - Шмыгаль про обсуждение программы правительства на фракции "Слуга народа"

"Гарячої дискусії не було", - Шмигаль про обговорення програми уряду у фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2980
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16.06.2020 07:47 Ответить
 
 