"Горячей дискуссии не было", - Шмыгаль об обсуждении программы правительства на фракции "Слуга народа"

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил перед "слугами народа" обновленную Программу действий правительства и отметил, что нардепы "конструктивно восприняли" документ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в эфире "Свобода слова"

Премьер отметил: "Встреча с фракцией "Слуга народа" прошла в конструктивной обстановке, прошлись по Программе действий правительства. Поскольку комитеты и большинство членов фракции принимали непосредственное участие в подготовке Программы, предоставляли свои предложения, мы совместно это нарабатывали, поэтому сегодня такой горячей дискуссии не было, фактически все подтвердили, что большинство мероприятий здесь учтены ...

Абсолютное, конструктивное восприятие этого обновленного документа. В том числе, я поблагодарил фракции, мы имели возможность вместе с Верховной Радой сделать действительно сделать документ, которым можно гордиться, и который будет воспринимать украинское общество".

В свою очередь, после заседания фракции один из руководителей "Слуги народа" Давид Арахамия заявил: "Это другой уровень работы. Все комитеты предоставили свои правки и предложения: не менее 95% из них были учтены. Мне кажется, что будут голоса за такую ​​Программу действий правительства".

На уточняющий вопрос журналистов, проводилось ли сигнальное голосование фракции за данный документ и была ли у него поддержка депутатов, Арахамия ответил утвердительно.

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