"Горячей дискуссии не было", - Шмыгаль об обсуждении программы правительства на фракции "Слуга народа"
Премьер-министр Денис Шмыгаль представил перед "слугами народа" обновленную Программу действий правительства и отметил, что нардепы "конструктивно восприняли" документ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в эфире "Свобода слова"
Премьер отметил: "Встреча с фракцией "Слуга народа" прошла в конструктивной обстановке, прошлись по Программе действий правительства. Поскольку комитеты и большинство членов фракции принимали непосредственное участие в подготовке Программы, предоставляли свои предложения, мы совместно это нарабатывали, поэтому сегодня такой горячей дискуссии не было, фактически все подтвердили, что большинство мероприятий здесь учтены ...
Абсолютное, конструктивное восприятие этого обновленного документа. В том числе, я поблагодарил фракции, мы имели возможность вместе с Верховной Радой сделать действительно сделать документ, которым можно гордиться, и который будет воспринимать украинское общество".
В свою очередь, после заседания фракции один из руководителей "Слуги народа" Давид Арахамия заявил: "Это другой уровень работы. Все комитеты предоставили свои правки и предложения: не менее 95% из них были учтены. Мне кажется, что будут голоса за такую Программу действий правительства".
На уточняющий вопрос журналистов, проводилось ли сигнальное голосование фракции за данный документ и была ли у него поддержка депутатов, Арахамия ответил утвердительно.
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Маємо кризу в енергетиці, падіння промисловості, падіння ВВП і кризу щодо надходжень із митниці. Додайте до цього кризу у культурі, бо коли формували Фонд боротьби із коронавірусом, вилучили значні кошти саме з культури. І кризу освітньої сфери, звідки теж вилучили кошти на боротьбу із коронавірусом. І сьогодні ці кошти чомусь використовуються не для захисту лікарів чи купівлі тестів, а для будівництва доріг у часи коронавірусу
Вилучили кошти також і з місцевих бюджетів, хоча левова частина фінансового навантаження лягає саме на них. Це руйнація реформи децентралізації,яка була започаткована нашою командою(С)Порох
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Июнь 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук раскритиковал своего преемника Дениса Шмыгаля, а также нынешнее правительство. По его мнению, за последние 3 месяца Украина сделала 10 шагов назад.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-10-%d1%88.html#more-105949 Читать далее
Не торопитесь.
Сейчас только "программу' представили, потом ее побсуждают месяцев несколько (летние каникулы не забываем), а потом на местных выборах выберут людей Бойко, начнется голод в Украине (помнит, что зерно вывезли, значит, кому-то очень нужно устроить в Украине очередной голод) - и никакая программа уже не понадобится.
За желание иметь в президентах комедианта "нелохи" заплатили самоизоляцией, потерей дохода, потерей рабочих мест, и возвращением заробитчан в родные пенаты, где работы нет и не намечается.
За желание выбрать жопоблок с уголовником Рабиновичем, заплатят "нелохи" голодом.
Все логично.
Порошенко только не забывайте обвинять во всех ваших бедах, "нелохи", без этого чай в приглядку невкусным покажется.