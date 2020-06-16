Кнессет намерен в ближайшее время ратифицировать соглашение о ЗСТ с Украиной, - глава МИД Израиля Ашкенази
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Израиля Габи Ашкенази.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 15 июня.
Министры договорились поддерживать дружеские личные отношения, развивать торговлю между двумя странами, поддерживать высокий уровень политического диалога и продолжать взаимную поддержку в международных организациях, отметил МИД.
"Министр иностранных дел Израиля заверил, что новый Кнессет намерен в ближайшие недели ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", – сообщает Министерство иностранных дел.
Дмитрий Кулеба пригласил израильского коллегу посетить с визитом Украину.
В 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил $1 млрд 116,3 млн.
Новое правительство Израиля приведено к присяге 17 мая 2020 года.
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