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Кнессет намерен в ближайшее время ратифицировать соглашение о ЗСТ с Украиной, - глава МИД Израиля Ашкенази

Кнессет намерен в ближайшее время ратифицировать соглашение о ЗСТ с Украиной, - глава МИД Израиля Ашкенази

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Израиля Габи Ашкенази.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 15 июня.

Министры договорились поддерживать дружеские личные отношения, развивать торговлю между двумя странами, поддерживать высокий уровень политического диалога и продолжать взаимную поддержку в международных организациях, отметил МИД.

"Министр иностранных дел Израиля заверил, что новый Кнессет намерен в ближайшие недели ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", – сообщает Министерство иностранных дел.

Дмитрий Кулеба пригласил израильского коллегу посетить с визитом Украину.

В 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил $1 млрд 116,3 млн.

Новое правительство Израиля приведено к присяге 17 мая 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Израиль в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего соглашения о свободной торговле, - ОП

Автор: 

Израиль (1923) ЗСТ (539) Ашкенази (1)


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Топ комментарии
+5
Еще бы на паритетных началах признали Голодомор. Украина ведь признала их геноцид.
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16.06.2020 00:28
+2
Дай подумати.....
Може тому що в України є окуповані території,і вона не може підтримувати окупацію територій інших держав,бо це обернеться проти неї ж ?
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16.06.2020 06:14
+1
Не визнають.
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16.06.2020 00:30
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Еще бы на паритетных началах признали Голодомор. Украина ведь признала их геноцид.
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16.06.2020 00:28 Ответить
Не визнають.
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16.06.2020 00:30 Ответить
Я как человек у которого отец еврей тоже откровенно не понимаю такую позицию Израиля
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16.06.2020 00:44 Ответить
А почему Израиль ВСЕГДА голосует в ООН ЗА резолюции в пользу Украины (включая те, где говорится, что Крым - территория Украины , оккупированная Россией), а Украина - в половине случаев голосует в поддержку Израиля, а в половине ПРОТИВ? Это ты, понимаешь?
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16.06.2020 01:40 Ответить
Дай подумати.....
Може тому що в України є окуповані території,і вона не може підтримувати окупацію територій інших держав,бо це обернеться проти неї ж ?
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16.06.2020 06:14 Ответить
Как то не очень получилось у тебя подумать... Крым - территория УКРАИНЫ! И она оккупирована россией. А территории Западного берега и Газы НИКОГДА НЕ Были территорией никакого государства. Более того, Израиль неоднократно предлагал Иордании и Египту взять их под юрисдикцию. Но они "почему-то" не хотят...
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16.06.2020 12:53 Ответить
Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, решта не брали участі в голосуванні. СПИСОК ДЕРЖАВ ЯКІ БУЛИ ВІДСУТНІ:
Беліз, Боснія і Герцеговина, Республіка Конго, Кот-д'Івуар, Екваторіальна Гвінея, Гана, Гренада, Гвінея-Бісау, Іран, Ізраїль, Киргизстан, Лаос, Ліван, Марокко, Оман, Сербія, Таджикистан, Східний Тимор, Тонга, Туркменістан, Тувалу, Об'єднані Арабські Емірати, Вануату, Ємен - це ЗА???
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16.06.2020 07:09 Ответить
Это голосование 2014г. Представитель Израиля ОТСУТСТВОВАЛ (не голосовал против, не воздержался), потому чо в это время в израильском МИД была ЗАБАСТОВКА. С тех пор прошло 6 лет! Каждый год на голосование выносится несколько резолюций по Крыму. Во ВСЕХ голосованиях Израиль голосует ЗА Украину.
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16.06.2020 12:50 Ответить
тому що "мають надію" ...
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16.06.2020 09:49 Ответить
Цікаво,яку сумму український бюджет вже виплатив ізраїльським пенсіонерам ?
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16.06.2020 01:09 Ответить
Не поверишь, Педро...но НИКАКУЮ!
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16.06.2020 01:27 Ответить
Первое, что сделал Зебил - подписал с Израилем договор про віплаты пенсий украинским репатриантам, второе - это договор о ЗСТ, опять же более выгодный Израилю, чем нам. Забудьте про Ростов, Зебил заранее гарантировал себе теплое место в Израиле, откуда его никто не выдаст.
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16.06.2020 01:21 Ответить
Осторожно-€!
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16.06.2020 03:17 Ответить
Дык по этническому составу ВР ничем не отличается от Кнессета, "а там на четверть бывший наш народ"
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16.06.2020 07:11 Ответить
А что плохого в ЗСТ с Израилем ? Но у меня есть сомнения что она будет работать .Пример ЗСТ с Канадой. А наши супермаркеты забиты ширпотребом из засРахи ! Откуда же он берется если зст с засРахой у нас нет?
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16.06.2020 09:14 Ответить
правда , все добре ...українську титанову руду будуть без податків вивозити , наприклад ...правда є ще плюс ...мочу ослів "мертвого моря" нам теж будуть без податків завозити ...
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16.06.2020 09:51 Ответить
Пока пьёшь мочу местных ослов, - закусывай! Например, их же навозом. По ходу, у тебя, кукуха сильно **********....
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16.06.2020 12:55 Ответить
вкуси себе за хвіст ...
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16.06.2020 14:57 Ответить
Плохо то, что гарантированно будет дисбаланс импорта в пользу Израиля. для нашей слабой валюты это не есть хорошо.
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16.06.2020 13:18 Ответить
 
 