Полиция задержала подозреваемого в убийстве известного черкасского краеведа Тегерешвили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Черкасской области полицейские за несколько часов нашли и задержали мужчину, который подозревается в убийстве жителя Городища, краеведа, писателя, коллекционера и исследователя истории украинской Освободительной борьбы Андрея Тегерешвили.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.
"Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег дом потерпевшего. Злоумышленник задержан, ему объявлено о подозрении", - говорится в сообщении.
Отрабатывая место происшествия, полицейские обнаружили нож с остатками крови, а общаясь с местными жителями, получили информацию, что перед пожаром люди видели, как в дом потерпевшего заходил местный житель. После того, как он ушел, в доме возник пожар. Полицейские установили его личность, за несколько часов установили местонахождение и задержали его.
В разговоре со следователем задержанный рассказал, что в день убийства он пришел к потерпевшему попросить денег. Мужчина ему отказал. Он ударил пенсионера, схватил нож и нанес ему ряд ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, поджег дом потерпевшего, а сам поехал к знакомому в соседний район, где умылся и сменил одежду, на которой были остатки крови.
Вещественные доказательства по уголовному производству изъяты. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Об убийстве Андрея Тегерешвили и поджоге дома-музея, произошедших в четверг, 11 июня, первым сообщил на своей странице в соцсетях друг погибшего, городищенский поэт Алексей Тычко, который акцентировал внимание на огромной заслуге погибшего в деле исследования и сохранения истории Черкасщины, пишет "Козацький край".
"Особое внимание Андрей Захарович уделял Освободительному движению на Черкасщине 1918-1932 года. Он первый поднял тему семьи Блажевских (повстанческих братьев-атаманов), которая сейчас описана во многих литературных произведениях. Его материалы использовали в своих работах известные писатели и историки", – отметил Тычко.
Тегерешвили объездил всю Черкасщину, искал могилы погибших участников Освободительного движения. За десятки лет он старый, еще родительский дом превратил в музей.
Тегерешвили готовил к печати свою новую книгу рассказов.
"Андрей всю жизнь посвятил поискам и творчеству. Он последний месяц очень спешил, будто что-то чувствовал. Готовил к печати книгу, друзья и знакомые помогали чем могли, листки бумаги с разборчивым каллиграфическим почерком переводили в электронный вид. Не успели", – добавил друг погибшего.
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И шо, сразу заспамили в хлам? Такие вещи нельзя озвучивать на цензоре, это же инет издание "шоколадный вестник"
А при чем тут Цензор и Порошенко - тут вообще вопрос к твоей навязчивой фантазии.
мусорам нельзя верить