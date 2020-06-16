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Полиция задержала подозреваемого в убийстве известного черкасского краеведа Тегерешвили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черкасской области полицейские за несколько часов нашли и задержали мужчину, который подозревается в убийстве жителя Городища, краеведа, писателя, коллекционера и исследователя истории украинской Освободительной борьбы Андрея Тегерешвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег дом потерпевшего. Злоумышленник задержан, ему объявлено о подозрении", - говорится в сообщении.

Отрабатывая место происшествия, полицейские обнаружили нож с остатками крови, а общаясь с местными жителями, получили информацию, что перед пожаром люди видели, как в дом потерпевшего заходил местный житель. После того, как он ушел, в доме возник пожар. Полицейские установили его личность, за несколько часов установили местонахождение и задержали его.

В разговоре со следователем задержанный рассказал, что в день убийства он пришел к потерпевшему попросить денег. Мужчина ему отказал. Он ударил пенсионера, схватил нож и нанес ему ряд ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, поджег дом потерпевшего, а сам поехал к знакомому в соседний район, где умылся и сменил одежду, на которой были остатки крови.

Вещественные доказательства по уголовному производству изъяты. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве известного черкасского краеведа Тегерешвили 01

Об убийстве Андрея Тегерешвили и поджоге дома-музея, произошедших в четверг, 11 июня, первым сообщил на своей странице в соцсетях друг погибшего, городищенский поэт Алексей Тычко, который акцентировал внимание на огромной заслуге погибшего в деле исследования и сохранения истории Черкасщины, пишет "Козацький край".

"Особое внимание Андрей Захарович уделял Освободительному движению на Черкасщине 1918-1932 года. Он первый поднял тему семьи Блажевских (повстанческих братьев-атаманов), которая сейчас описана во многих литературных произведениях. Его материалы использовали в своих работах известные писатели и историки", – отметил Тычко.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве известного черкасского краеведа Тегерешвили 02

Тегерешвили объездил всю Черкасщину, искал могилы погибших участников Освободительного движения. За десятки лет он старый, еще родительский дом превратил в музей.

Тегерешвили готовил к печати свою новую книгу рассказов.

"Андрей всю жизнь посвятил поискам и творчеству. Он последний месяц очень спешил, будто что-то чувствовал. Готовил к печати книгу, друзья и знакомые помогали чем могли, листки бумаги с разборчивым каллиграфическим почерком переводили в электронный вид. Не успели", – добавил друг погибшего.


Полиция задержала подозреваемого в убийстве известного черкасского краеведа Тегерешвили 03

Автор: 

убийство (6484) Черниговская область (1132)


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Топ комментарии
+31
Страна оккупирована. В Украине идет истребление украинцев и всего украинского как и в 1918-1933.
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16.06.2020 03:34
+10
Без приговора суда это только Галабародька с Аваковым могут человека называть преступником. Им закон не писан.
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16.06.2020 08:30
+9
Масюська! Де Масюська? Тут тобі цінний кадр, офірмляй на робіту!
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16.06.2020 01:44
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Масюська! Де Масюська? Тут тобі цінний кадр, офірмляй на робіту!
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16.06.2020 01:44 Ответить
Страна оккупирована. В Украине идет истребление украинцев и всего украинского как и в 1918-1933.
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16.06.2020 03:34 Ответить
https://censor.net/user/22347 Германію окуппіровали?

И шо, сразу заспамили в хлам? Такие вещи нельзя озвучивать на цензоре, это же инет издание "шоколадный вестник"
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16.06.2020 10:28 Ответить
Ты не понял тупой шутки "https://censor.net/ua/user/22347". Он увидел немецкий флажок и возбудился.
А при чем тут Цензор и Порошенко - тут вообще вопрос к твоей навязчивой фантазии.
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16.06.2020 10:50 Ответить
Вставили бы в заголовке после слова "задержала" слово "преступника", "убийцу", "злоумышленника" или "человека" на худой конец, во избежание двойного смысла, а то получается что-то по типу "казнить нельзя помиловать".
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16.06.2020 06:34 Ответить
Судового вироку ще не було
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16.06.2020 08:21 Ответить
Без приговора суда это только Галабародька с Аваковым могут человека называть преступником. Им закон не писан.
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16.06.2020 08:30 Ответить
Я вообще не понялсразу, кто кого убил: тегерашвили убил, или его самого.
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16.06.2020 22:19 Ответить
Высшую меру нужно возвращать.
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16.06.2020 08:39 Ответить
Хто замовник вбивства?
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16.06.2020 08:40 Ответить
мусора - мрази, скорее всего это дело подонков в малиновых беретах,
мусорам нельзя верить
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16.06.2020 08:47 Ответить
Щось з "битовухой" не стикується. Будинок підпалив, одяг змінив, а ніж (головний доказ) лишив на місці злочину.
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16.06.2020 09:46 Ответить
так любого можна зарізати за відмову дати грошей . якщо винен то пожитєво і без варіантів
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16.06.2020 09:53 Ответить
Тобто вбвця вже не раз був в тюрьмі. Це все що тре знати про наші суди які за вбивство дають по 7 років вязниці...
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16.06.2020 11:13 Ответить
 
 