Я до сих пор не могу получить результат служебного расследования в отношении меня, инициированного Венедиктовой, - Холодницкий
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ему до сих пор не дали ознакомиться с материалами служебного расследования относительно его деятельности, которое инициировала генпрокурор Ирина Венедиктова.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление Холодницкий сделал в эфире программы Свобода слова.
Он отметил: "Мы помним "видосик" генерального прокурора, которая всем недовольна, которая сама назначает служебное расследование и сама завершает. Выводы этих "вопиющих нарушений", о которых было объявлено, почему-то засекречены на сегодня. Хотя я, как тот, по кому проводилось служебное расследование, до сих пор не могу получить вывод расследования: в чем именно эти нарушения".
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І для яких мрія - це всруський світ, де вони "баре над холопами".
Ось і бенядиктова - аж пре оце зверхньо-визиваюче "да, я никакой юрист. Ну и что? Ну. И. Что? Шо вы мене сделаете, чернь? Шо хочу, то и ворочу! Не посажу, так в бетон закатаю!"
только вышел с мультибана. надолго ли.
Укатил бы - нет колёс.
Накатил бы - нету водки,
Разрыдался б - нету слёз.
(Из жизни порохобота)
Да занята Вевнедиктова, занята!
Петра Алексеевича Порошенко в картинной галерее до сих пор ловит.
Отак сходу можете назвати крупного посадовця- українця?
Вручення нардепам підозр?
Посиланиє журналістів нахєр?
Покращення приватне життя за мій рахунок?
Чё к кобыле пристал?
Вон, Порошенко пидозру получить никак не может.
В очередь сукины дети, в очередь!(с)
Мне кажется, что это очень и очень мало и не отвечает ни запросам общества, ни сегодняшней ситуации и ожиданиям
Сегодня прочитала, что Лукашенко посадил 16 топ менеджеров российского банка газпрома, им вменяют выведение денег из страны. И это в совковой Беларуси , где нет набу и сап. Где наши такие дела?
Совково-бидляча фраза ще з сралінських часів. От вже і ЗЕлупінські хвойди взяли її на озброєння. Саме так казали совкові обивателі, коли НКВД забирало чергового сусіда, колегу по роботі, членів їх сімей, яких або швидко ліквідовували в підвалах луб*янок, або в таборах ГУЛАГу.