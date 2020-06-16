"Я до сих пор не могу получить результат служебного расследования в отношении меня, инициированного Венедиктовой, - Холодницкий"

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ему до сих пор не дали ознакомиться с материалами служебного расследования относительно его деятельности, которое инициировала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление Холодницкий сделал в эфире программы Свобода слова.

Он отметил: "Мы помним "видосик" генерального прокурора, которая всем недовольна, которая сама назначает служебное расследование и сама завершает. Выводы этих "вопиющих нарушений", о которых было объявлено, почему-то засекречены на сегодня. Хотя я, как тот, по кому проводилось служебное расследование, до сих пор не могу получить вывод расследования: в чем именно эти нарушения".

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