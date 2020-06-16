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Я до сих пор не могу получить результат служебного расследования в отношении меня, инициированного Венедиктовой, - Холодницкий

Я до сих пор не могу получить результат служебного расследования в отношении меня, инициированного Венедиктовой, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ему до сих пор не дали ознакомиться с материалами служебного расследования относительно его деятельности, которое инициировала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление Холодницкий сделал в эфире программы Свобода слова.

Он отметил: "Мы помним "видосик" генерального прокурора, которая всем недовольна, которая сама назначает служебное расследование и сама завершает. Выводы этих "вопиющих нарушений", о которых было объявлено, почему-то засекречены на сегодня. Хотя я, как тот, по кому проводилось служебное расследование, до сих пор не могу получить вывод расследования: в чем именно эти нарушения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служебное расследование по Холодницкому выявило нарушения, - Венедиктова

Автор: 

Холодницкий Назар (706) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+14
Ригівське стерво. Тупе, жорстоке і пихате. Ви подивіться на цих бойків, мертвечуків та інше ригопадло - в них на рилах оцей штамп ДОРВАВШЕГОСЯ хамла і "расейского барства", причому найнижчого штибу "из грязи в князи". Бидлота, для якої золотий вунітаз, батон або свій портрет в ґамплуа імператора - це, блть, ИСКУССТВО, тому що ПО БОГАТОМУ.
І для яких мрія - це всруський світ, де вони "баре над холопами".
Ось і бенядиктова - аж пре оце зверхньо-визиваюче "да, я никакой юрист. Ну и что? Ну. И. Что? Шо вы мене сделаете, чернь? Шо хочу, то и ворочу! Не посажу, так в бетон закатаю!"
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16.06.2020 03:22
+9
Яке відношення ця кацапка має до офісу Холодницького?
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16.06.2020 02:10
+9
Эту маруху венедиктову угомонит кто-нибудь? Что за мразь? У клована там вообще от кокаина крыша поехала?
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16.06.2020 04:07
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Яке відношення ця кацапка має до офісу Холодницького?
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16.06.2020 02:10 Ответить
Бо закон для портнових та бенедиктових не існує. "Шо хотим, то и делаем! Кому не нравится - сгноим на зоне, а то и в лесопосадке прикопаем!"
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16.06.2020 03:24 Ответить
український народ здається дуже добре володіє заступом і косою. Нє?
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16.06.2020 08:02 Ответить
Я до сих пор не могу получить результат служебного расследования в отношении меня, инициированного Венедиктовой, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4581
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16.06.2020 08:05 Ответить
такие как я проголосовали за зегниду и его красноберетных мусоров
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16.06.2020 09:16 Ответить
Холодницький!!! Дави козу!!!
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16.06.2020 02:10 Ответить
У неё зарплата маленькая. Пожалейте женщину.
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16.06.2020 02:31 Ответить
...цей жах привида овоча, треба треба закінчити...в загалі,вона під чим?
Я до сих пор не могу получить результат служебного расследования в отношении меня, инициированного Венедиктовой, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 8020
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16.06.2020 03:04 Ответить
Ригівське стерво. Тупе, жорстоке і пихате. Ви подивіться на цих бойків, мертвечуків та інше ригопадло - в них на рилах оцей штамп ДОРВАВШЕГОСЯ хамла і "расейского барства", причому найнижчого штибу "из грязи в князи". Бидлота, для якої золотий вунітаз, батон або свій портрет в ґамплуа імператора - це, блть, ИСКУССТВО, тому що ПО БОГАТОМУ.
І для яких мрія - це всруський світ, де вони "баре над холопами".
Ось і бенядиктова - аж пре оце зверхньо-визиваюче "да, я никакой юрист. Ну и что? Ну. И. Что? Шо вы мене сделаете, чернь? Шо хочу, то и ворочу! Не посажу, так в бетон закатаю!"
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16.06.2020 03:22 Ответить
Я до сих пор не могу получить результат служебного расследования в отношении меня, инициированного Венедиктовой, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 8871
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16.06.2020 08:22 Ответить
Ее улыбке (на других фото) позавидовало бы любое чудовище с острова Комодо, именуемое просто вараном! Но, на этом фото она выглядит естественней!
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16.06.2020 04:30 Ответить
Це Ви під чим???
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16.06.2020 10:25 Ответить
Эту маруху венедиктову угомонит кто-нибудь? Что за мразь? У клована там вообще от кокаина крыша поехала?
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16.06.2020 04:07 Ответить
Доброго ранку , Україно , без порошенка і януковича !
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16.06.2020 04:59 Ответить
Із Ослобородьком ранок добрим не буває
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16.06.2020 05:41 Ответить
если б без порошенка...

только вышел с мультибана. надолго ли.
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16.06.2020 09:19 Ответить
Ірина , скоріш треба посадити в тюрму порошенка з конфіскацією , за його злодіяння проти українського народу
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16.06.2020 05:01 Ответить
Саджалка не виросла, бе-бе-бе
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16.06.2020 05:36 Ответить
Вот уплыл бы - нету лодки,

Укатил бы - нет колёс.

Накатил бы - нету водки,

Разрыдался б - нету слёз.

(Из жизни порохобота)
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16.06.2020 06:26 Ответить
Видосики закончатся видосиками из Ростова с ломанием ручек
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16.06.2020 06:29 Ответить
Я до сих пор не могу получить результат служебного расследования в отношении меня, инициированного Венедиктовой, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2930
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16.06.2020 06:32 Ответить
Посмотрим сколько украдет и задекларирует Моника , да https://censor.net/user/73230 зелебобик .
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16.06.2020 07:37 Ответить
Без меня меня судили
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16.06.2020 06:36 Ответить
"Я до сих пор не могу получить результат служебного расследования в отношении меня, инициированного Венедиктовой, - Холодницкий"

Да занята Вевнедиктова, занята!
Петра Алексеевича Порошенко в картинной галерее до сих пор ловит.
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16.06.2020 06:52 Ответить
Я до сих пор не могу получить результат служебного расследования в отношении меня, инициированного Венедиктовой, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1273
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16.06.2020 07:12 Ответить
А що може бути, якщо установу назвали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление) . От як не крути, а це відповідає назві - політичне управління зеленожопих
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16.06.2020 07:16 Ответить
Функції прокуратури це підтримання обвинувачення і представництво держави, крапка. Хто ті інші "прокурори" в гпу, яких ми утримуємо? Нахрена вони? Фейкові "процесуальні керівники" з хворобливої уяви портянкіна?
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16.06.2020 07:17 Ответить
Вчора до неї вечором протестувальники Стерненка ходили. Може уже збігла
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16.06.2020 07:18 Ответить
Треба не просто ходити, а возити з собою пересувну шибеницю, обвішану патретами бузини та калашнікова.
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16.06.2020 07:27 Ответить
А в якості наочного посібника портрет Сєсєтова, хай переймає приклад.
Я до сих пор не могу получить результат служебного расследования в отношении меня, инициированного Венедиктовой, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6419
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16.06.2020 08:20 Ответить
От, якби хтось показав фотки цієї бенядикти, а я не знав би її, і спитав у мене, хто на мою думку баба на фотках по національності, відразу сказав би не задумуючись або з народів Поволжя (чувашка, мордвинка, марійка), або рязанська кацапка з великою часткою азійських генів.
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16.06.2020 07:25 Ответить
нахєр ти кому потрібен, щоби тобі показувати фотку і щось питати?
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16.06.2020 07:29 Ответить
Ти ескімос, чи бушмен?
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16.06.2020 12:46 Ответить
А ви хіба не знали, що керівні посади в Україні мають займати виключно представники меншинств, інакше вони будуть голосити, що українці нацисти кляті. В нас виховують оцю меншовартість, щоб тримати у внутрішній окупації.
Отак сходу можете назвати крупного посадовця- українця?
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16.06.2020 07:34 Ответить
Какое это имеет отношение к оценке профессиональной деятельности генпрокурора?
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16.06.2020 10:40 Ответить
Якої ще "профдіяльності"?
Вручення нардепам підозр?
Посиланиє журналістів нахєр?
Покращення приватне життя за мій рахунок?
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16.06.2020 11:05 Ответить
У ЗЕлупінців, куди не кинь, з їхніх слів всі у них проФФесіонали. Починаючи з ЗЕлупи Янелоха.
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16.06.2020 13:09 Ответить
Назіку є одне питання: "Де результати шестирічної роботи твоєї структури???"
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16.06.2020 07:47 Ответить
а чого Холодницькому до суду не звернутись з позовом?
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16.06.2020 08:05 Ответить
До судді Бугіля?

Я до сих пор не могу получить результат служебного расследования в отношении меня, инициированного Венедиктовой, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7818
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16.06.2020 08:13 Ответить
Так пішов би до неї в кабінет, як Порошенко за підозрою, чого ж чекати.
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16.06.2020 08:19 Ответить
Ещё один пАтерпевший!
Чё к кобыле пристал?
Вон, Порошенко пидозру получить никак не может.
В очередь сукины дети, в очередь!(с)
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16.06.2020 08:26 Ответить
Надо немного подождать, ОТЧЕТ, еще не утвердил ВОВА ******.
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16.06.2020 08:36 Ответить
Очень интересно, конечно. Но Холодницкий как-то особо зациклен на себе. Честному человеку нечего бояться и так переживать. Лучше бы рассказал и показал в цифрах о своих достижениях и эффективности. За столько лет всего одно крупное задержание, и то присоединился к спецоперации НАБУ. И это при нашей-то тотальной топ коррупции!
Мне кажется, что это очень и очень мало и не отвечает ни запросам общества, ни сегодняшней ситуации и ожиданиям
Сегодня прочитала, что Лукашенко посадил 16 топ менеджеров российского банка газпрома, им вменяют выведение денег из страны. И это в совковой Беларуси , где нет набу и сап. Где наши такие дела?
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16.06.2020 08:36 Ответить
"Честному человеку нечего бояться и так переживать."
Совково-бидляча фраза ще з сралінських часів. От вже і ЗЕлупінські хвойди взяли її на озброєння. Саме так казали совкові обивателі, коли НКВД забирало чергового сусіда, колегу по роботі, членів їх сімей, яких або швидко ліквідовували в підвалах луб*янок, або в таборах ГУЛАГу.
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16.06.2020 13:04 Ответить
Ця венідікттова на фото як якась якутка, чи хакаска у червоному , очі такі вузькі вузкі, чи мабуть бджоли покусали
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16.06.2020 09:16 Ответить
Венедиктова назначила служебное расследование, значит для этого были основания, и Холодницкий сам это понимает. "которая сама назначает служебное расследование и сама завершает" - а кто должен завершать расследования, лично Холодницкий в отношении себя?!
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16.06.2020 10:29 Ответить
Наверное, он так привык.
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16.06.2020 10:38 Ответить
Вистачає і без бенядиктової дармоїдів.
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16.06.2020 13:06 Ответить
Заприте их в одной комнате и не выпускайте, пока не разберутся между собой. Лучше дать каждому в руки палку. Так надёжней.
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17.06.2020 13:42 Ответить
 
 