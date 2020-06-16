Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко
Правительство Украины хочет отказаться от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года. Кроме этого Украина планирует получить рейтинг инвестиционного уровня.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко в программе "Свобода слова" на ICTV.
"Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году - уже в 2022-м сказать, что у нас ноль кредитов от МВФ в бюджет.
То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов", — заявил Марченко.
Он заявил, что Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного класса.
"Да, действительно Moody’s (Международное рейтинговое агентство, - Ред.) действительно повысило нам рейтинг. Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать, - отметил он.
12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд.
После поступления в государственный бюджет средства помогут преодолеть последствия коронавируса, а также обеспечить макрофинансовую стабильность.
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Для цього потрібно перш за все - посадити баригу з основними підбарижниками та повернути Україні все награбоване олігархами.
куда делись 400 млрд грн за пол года?
Они ее спрашивают:
- Обезъяна, что это делаешь?
- Сначала дайте мне доллар, а потом секрет свой выдам...
Ну, скинулись крокодилы и решили удовлетворить свою жажду знаний.
А обезъяна им отвечает:
- Вот, стираю шкурку от банана!
- Обезъяна, а ты случайно не дура?
- Может и дура, но без десяти баксов в день отсюда не ухожу...
Чергові казочки для зебілів.
Как говаривал профессор Преображенский - "Пропал дом"
Или после дождей грибов нажрались???
вы год переставляете кровати... ниче вы не знаете
то есть они хотят брать в долг, но не у мвф (под больший процент)