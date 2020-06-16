РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4572 посетителя онлайн
Новости
2 167 69

Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко

Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко

Правительство Украины хочет отказаться от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года. Кроме этого Украина планирует получить рейтинг инвестиционного уровня.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко в программе "Свобода слова" на ICTV.

"Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году - уже в 2022-м сказать, что у нас ноль кредитов от МВФ в бюджет.

То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов", — заявил Марченко.

Он заявил, что Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного класса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выйдет из вызванного коронавирусом кризиса не раньше 2023–2024 годов, - МВФ

"Да, действительно Moody’s (Международное рейтинговое агентство, - Ред.) действительно повысило нам рейтинг. Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать, - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада заслушает отчет Марченко об использовании средств из фонда по борьбе с COVID-19 и Мандзий о проведении ВНО, - "слуга народа" Корниенко

12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд.

После поступления в государственный бюджет средства помогут преодолеть последствия коронавируса, а также обеспечить макрофинансовую стабильность.

кредит (2378) МВФ (3334) Минфин (1556) Марченко Сергей (298)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
Павел вы правда думаете Беню посадят?
показать весь комментарий
16.06.2020 07:20
+20
Млять что значит верим? На картах таро гадали что ли?
показать весь комментарий
16.06.2020 07:17
+17
Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 3794
показать весь комментарий
16.06.2020 07:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все можливо....
Для цього потрібно перш за все - посадити баригу з основними підбарижниками та повернути Україні все награбоване олігархами.
показать весь комментарий
16.06.2020 07:15 Ответить
Павел вы правда думаете Беню посадят?
показать весь комментарий
16.06.2020 07:20 Ответить
"Стібись" обережніше... Паша зараз полізе тобі горло рвать...
показать весь комментарий
16.06.2020 07:22 Ответить
Тільки за хутіна.
показать весь комментарий
16.06.2020 07:27 Ответить
друзі, вчіться читати між рядків - зебіли мають на увазі відмовитися від кредитів МВФ на користь кредитів від педірашки. Зебілів для того і поставили, шо б повернути Україну назад під мацкаляндію. Але ці клоуни вже нічого не зроблять тим більше, шо скоро Петро Олексійович знову сяде у крісло Президента
показать весь комментарий
16.06.2020 09:09 Ответить
Паша если есть за что пусть садят а не высасывают из члена *****. А то ищут ищут что он крал а дело по хулиганке возбуждают ,тебе не кажется странным?
показать весь комментарий
16.06.2020 07:20 Ответить
вот твоя фамилия вообще не соответсвует твоим умственным способностям..
показать весь комментарий
16.06.2020 07:20 Ответить
Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 3794
показать весь комментарий
16.06.2020 07:25 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2020 08:15 Ответить
Я верил раньше в домового в Деда Мороза Министр финансов шутник еще тот под стать ГАранту -- тот то же МВФ посылал
показать весь комментарий
16.06.2020 08:33 Ответить
верят верующие. мыслящие думают
показать весь комментарий
16.06.2020 13:30 Ответить
Млять что значит верим? На картах таро гадали что ли?
показать весь комментарий
16.06.2020 07:17 Ответить
Ні, після ЛСД... Кажуть, після їх прийому людина здатна літать, бачить звуки і чуть кольори...
показать весь комментарий
16.06.2020 07:21 Ответить
Ой заткнитесь! Управленцы херовы
показать весь комментарий
16.06.2020 07:18 Ответить
А кого з "бариг з підбарижниками" садить будемо? Того, при якому держава розвивалася та потрохувибиралася з боргової ями, чи того, як всі досягнення за п"ять років умудрилися "просрать" за рік?...
показать весь комментарий
16.06.2020 07:19 Ответить
Не задавайте складних питаннь,"садіть барігу,лізать бубочке!",ну що не зрозуміло..,мля?
показать весь комментарий
16.06.2020 07:40 Ответить
А палицею по паркану поторохтіть, "блохастого пустобреха" подражнить, щоб погавкав? Це ж так весело!!!...
показать весь комментарий
16.06.2020 08:39 Ответить
..,ну Ви й "затєйнік",ще скажіть що потім він на свойому нашийнику випадково повіситься,коли через паркан пригати почне.
показать весь комментарий
16.06.2020 08:46 Ответить
Був, колись, у мене сусід у під"їзді, "мєнт". "Крутий", що поросячий хвіст...". І от купив він собі "корча заграничного" - "Мерса", дизельного. Для 90-х це було "круто", хоч він точно був "корчем" - срав гайками на ходу. Я жив на другому поверсі, а він - на третьому. І ставив він його прямо у мене під вікнами. Ранок починався з хрипів і ревища дизеля і чаду соляру. Люди йому казали не раз, щоб переставив машину, однак "власть" і "вухом не вела...". Якось зайшов я в господарський магазин. Купив балон монтажної піни, взяв пластикову трубочку відповідного розміру і, серед ночі, перед виїздом на зимову рибалку, задув йому піну через глушник. Сусід, потім, розповідав, що "круту тачку" пробували завести години дві, навіть УАЗ мєнтовський пригнали і по двору тягали, поки хтось увагу не звернув на "соплі", що звисали з глушника... Гарно піна спрацювала - навіть глушник розірвало... Більше "Мерс" там не стояв...
показать весь комментарий
16.06.2020 09:22 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2020 09:42 Ответить
При нынешней власти ворюг и мародёров скорее от Украины за 3 года ничего не останется..
куда делись 400 млрд грн за пол года?
показать весь комментарий
16.06.2020 07:20 Ответить
Это же надо, насобирать столько идиотов в одном правительстве...
показать весь комментарий
16.06.2020 07:24 Ответить
Плывут по реке два крокодила. Смотрят, а на берегу сидит обезьяна в очках и стирает шкурку от банана.
Они ее спрашивают:
- Обезъяна, что это делаешь?
- Сначала дайте мне доллар, а потом секрет свой выдам...
Ну, скинулись крокодилы и решили удовлетворить свою жажду знаний.
А обезъяна им отвечает:
- Вот, стираю шкурку от банана!
- Обезъяна, а ты случайно не дура?
- Может и дура, но без десяти баксов в день отсюда не ухожу...
показать весь комментарий
16.06.2020 07:32 Ответить
Это не предел,урукаи доказали,что способны собрать почти всех Зедебилов,а это не только таксистоэкономисто,это парикмахерополитолухи+ФОПыпридорожники,ну и прочие кухаркоуправленцы.Урукаи хреново"основоположников"изучали(скорее всего они понятия не имеют ХТТО ЕТТО),а здря,там в конце почти всем призванным наступает пипец,причём перманентный.Учите историю гады,может быть выживите.
показать весь комментарий
16.06.2020 08:13 Ответить
Знаем, это вы про ту самую гору золота из кина про Голобородьку. Перештрафуете украинцев дикими штрафами за все подряд - сами принесут золото в ломбарды, гора золота и насобирается . Правда, при таком раскладе , пусть уж лучше будут кредиты МВФ. Или вы уже расписали бизнес план, как его разворовать?
показать весь комментарий
16.06.2020 07:25 Ответить
Похоже министр истово уверовал в учение им. Шмугаля в 500 000 рабочих мест...
показать весь комментарий
16.06.2020 07:26 Ответить
Передумов не видно, навіть на обрії. Скільки грошей вкрадено ща рік каденції Зе...навіть янік заздрить.
Чергові казочки для зебілів.
показать весь комментарий
16.06.2020 07:26 Ответить
Наведи докажи інакше будеш пустобрехою як і порох
показать весь комментарий
16.06.2020 11:51 Ответить
Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 1150
показать весь комментарий
16.06.2020 07:27 Ответить
Ми віримо, що в України з'явиться можливість відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 6784
показать весь комментарий
16.06.2020 09:25 Ответить
Это произойдёт только тогда, когда зебильё окажется в тюрьме. А пока происходит вот что (без учёта потерь от пандемии коронавируса и "мышей" в госрезерве):
Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 3683
показать весь комментарий
16.06.2020 07:29 Ответить
Опять рванет ВВП на 40%.
Как говаривал профессор Преображенский - "Пропал дом"
показать весь комментарий
16.06.2020 07:32 Ответить
Блажен кто верует.
показать весь комментарий
16.06.2020 07:32 Ответить
Прямо так и говорит,мол,посадим всех воров,отберём у коррупционеров всё спи...ное,запустим сотни рентабельных,высокотехнологичных производств и просто производств,на которые вернутся сотни тысяч работников от польских панов?Ого!Вот это здорово!
показать весь комментарий
16.06.2020 07:35 Ответить
одни "технократы" поездили зебилам по ушам полгода - выгнали никто и вспомнит че они там обещали. Пришли вторые)
показать весь комментарий
16.06.2020 07:42 Ответить
єх, такую страну прощелкали...

Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 6951
показать весь комментарий
16.06.2020 07:46 Ответить
Банальные вещи скажу, да. Что бы отказаться от кредитов, надо расходные статьи уменьшить, а доходные увеличить. Особенно полезно продавать то, чего много и оно бесплатно берётся ниоткуда и само по себе стекает в черное море. Не. Ну можно конечно отказаться от кредитов МВФ, если заменить их другими источниками. Кажется, сейчас подходящий момент, попросить денег в долг у молодой Сиэтлской Народной Республики. Я думаю они дадут, если Украина их признает.
показать весь комментарий
16.06.2020 07:51 Ответить
Пийте сечу.
показать весь комментарий
16.06.2020 07:53 Ответить
И вам не хворать, держитесь и радуйтесь жизни.
показать весь комментарий
16.06.2020 08:03 Ответить
Набутылочник,у тебя то с каждым приседанием жизнь играет новыми красками)))
показать весь комментарий
16.06.2020 08:15 Ответить
Кажется мне, что рас­ши­ре­нный ана­ли­з долж­но­го по­ряд­ка в об­лас­ти государственного ­хо­зяй­ст­вования Вы не проходили в школе и не сможете обсудить со мной эту тему? Я не по адресу обратился. Так, нет?
показать весь комментарий
16.06.2020 08:45 Ответить
А будут ещё от жилетки рукава, круг от бублика и мертвого осла уши!
показать весь комментарий
16.06.2020 07:54 Ответить
Верит он... Фейспалм. Верить можно только в Бога, а вы - зелёная плесень, которую надо уничтожить.
показать весь комментарий
16.06.2020 08:09 Ответить
Брюки сначала залатайте (дыру в бюджете), а то голой жопой светите, хватит кварталовскими шуточками "кормить".
показать весь комментарий
16.06.2020 08:14 Ответить
Крепкую дурь видать в Кабмин завезли. Неужто Бубочка поделился?
показать весь комментарий
16.06.2020 08:17 Ответить
Дай Бог, дай Бог...
показать весь комментарий
16.06.2020 08:17 Ответить
Сначала дефицит бюджета перекройте нормально(не станком)
показать весь комментарий
16.06.2020 08:21 Ответить
Ха, а ты молилась на-ночь, чтобы верить ……Лучше б , ****, брал калькулятор в руки и посчитал с чем встретит страна 2023
показать весь комментарий
16.06.2020 08:24 Ответить
Это мы уже проходили, в 23 году, если не остановить гундявого, у нас будет разворованный госрезерв, пустая казна,и дыра в бюджете.А где будут все эти зеленские и малюськи с марченками хз.
показать весь комментарий
16.06.2020 08:25 Ответить
сектанти Голобородька вірять
показать весь комментарий
16.06.2020 08:26 Ответить
Вообще-то любая работающая здоровая экономика чувствует себя только лучше от притока длинных дешёвых денег и только наши дурачки почему-то мечтают от них избавиться. Не беспокойтесь вы так, за этими деньгами всегда очередь вас могут послать ***** гораздо раньше если сочтут нужным.
показать весь комментарий
16.06.2020 08:26 Ответить
некоторые даже в бога верят, хотя никто его не видел. так почему этому типу нельзя верить в сказку?
показать весь комментарий
16.06.2020 08:29 Ответить
Болтуны пиара ради кидают громкие заявления, не сделав абсолютно никакой пользы.
показать весь комментарий
16.06.2020 08:33 Ответить
Тля. Ну, що це зеленожопе верзе? Якщо вони далі продовжути правити, то можливо і кредити МВФ уже не ************, бо нікому буде давати ті кредити
показать весь комментарий
16.06.2020 08:36 Ответить
Глупость ... случайного человека волей жребия, оказавшегося не на своем месте... Хотя бы не открывал рта... Весь евроатлантический мир развивается за счет кредитования. Вопрос в условиях кредита...
показать весь комментарий
16.06.2020 08:36 Ответить
Глупость ... случайного человека волей жребия, оказавшегося не на своем месте... Хотя бы не открывал рта... Весь евроатлантический мир развивается за счет кредитования. Вопрос в условиях кредита...
показать весь комментарий
16.06.2020 08:38 Ответить
Считать, что все неприятности, случившиеся с нами, объясняются внешними факторами, а те, что случаются с другими, происходят исключительно по их собственной вине
показать весь комментарий
16.06.2020 08:43 Ответить
Дурень думкою багатіє!
показать весь комментарий
16.06.2020 08:46 Ответить
Значить домовилися з кацапами, пам*ятаєте Беня триндів за 100 млрд. доларів і пробачення вбитих? Правда його родичів там не вбивали, бо вони під час війни крали, що погано лежить, то ж їм немає чого ображатися на ворога. А ще дуже правдиво, що міжнародний банк не бажає давати кредити, а якщо давати, то на необхідну справу і під обов*язки. Ця теза звичайно безхатькам подобається, велич аж пре, що ми незалежні.
показать весь комментарий
16.06.2020 09:03 Ответить
А что вы там курите ЗЕбобики?????
Или после дождей грибов нажрались???
показать весь комментарий
16.06.2020 09:09 Ответить
вера в сказки основа лохтората зели. они верили что он на велосипеде будет ездить
показать весь комментарий
16.06.2020 09:53 Ответить
А лосятина таки дебил... мля..
показать весь комментарий
16.06.2020 09:56 Ответить
>что-то делать и мы знаем, что делать,Источник: https://censor.net/n3202197

вы год переставляете кровати... ниче вы не знаете
показать весь комментарий
16.06.2020 09:56 Ответить
ох уж эти сказочники...
показать весь комментарий
16.06.2020 09:58 Ответить
>за счет повышения наших кредитных рейтинговИсточник: https://censor.net/n3202197

то есть они хотят брать в долг, но не у мвф (под больший процент)
показать весь комментарий
16.06.2020 10:04 Ответить
одни веруют в бога, другие в инопланетян. а министр финансов марченко в отказ от денег МВФ...
показать весь комментарий
16.06.2020 10:24 Ответить
Надежда без оснований -мать дураков. Вы СЕЙЧАС начинаете процесс порезки предприятий,например ЕДИНСТВЕННОГО в Украине завода по производству титановой губки. А дальше и авиапром и ракетостроение( как без титана)? Ось так и энергетику гандоните скоро не то что бы строить блоки АЭС, топлива не за что будет купить. В развитой стране сельское хозяйство обеспечивает 5-15% от всего ,а в Украине УЖЕ 45-50%( аграрный бандустан) Надежда говорите,подоноки.
показать весь комментарий
16.06.2020 11:25 Ответить
 
 