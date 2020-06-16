Трое украинских воинов получили ранения и еще один боевую травму на Донбассе. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, захватчики обстреляли позиции ОС из минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Новолуганскому российские наемники в вечернее время дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил противотанковые ракетные комплексы вблизи Новоселовки Второй. Под обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники неподалеку от Павлополя. По опорным пунктам в пригороде Авдеевки противник задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а возле Каменки агрессор открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Марьинки оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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"Вследствие обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один - боевую травму.

Наши защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали враждеским подразделениям достойный отпор. По данным разведки, за минувшие сутки были ранены трое оккупантов. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных Сил Украины, противник прекратил свои преступные намерения", - сообщили в штабе.

Вместе с тем, с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - добавили в пресс-центре ОС.



