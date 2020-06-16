Пандемия коронавируса негативно повлияла на программы борьбы с гриппом, - глава ВОЗ
В мире на фоне пандемии коронавируса Covid-19 снизилась интенсивность мониторинга за случаями заболевания гриппом
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Отслеживание заболеваемости гриппом либо приостановилось, либо падает во многих странах, произошло резкое сокращение обмена информацией о гриппе из-за пандемии Covid-19", - заявил Гебрейесус в ходе брифинга ВОЗ.
В частности, по его словам, такая ситуация наблюдается в связи с перегруженностью лабораторий связанной с Covid-19 работой и переквалификацией персонала для борьбы именно с коронавирусом. Также борьбе против гриппа мешают действующие из-за Covid-19 ограничения в работе транспорта.
"По сравнению с прошлыми тремя годами, мы наблюдаем сильный спад в масштабах тестирования на грипп во всем мире", - добавил он.
Гендиректор отметил, что доставка образцов с вирусом гриппа в центры, сотрудничающие с ВОЗ, сократилась в этом году на 64%. Кроме того, на 94% сократилось предоставление информации о случаях заболевания гриппом с данными о генетической последовательности в базы всемирной научной инициативы GISAID.
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