В Сенате США одобрили выделение $10 млн на подготовку к проведению ядерных испытаний, - The Hill

Комитет Сената Конгресса Соединенных Штатов по делам вооруженных сил одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнется с 1 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает газета The Hill.

Поправка позволит сократить время, необходимое для проведения ядерного испытания.

Инициатива, предложенная сенатором Томом Коттоном, предоставит на данные цели $10 млн.

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл назвал возможность проведения ядерного испытания "полным безрассудством", так как это нарушило бы глобальный мораторий на ядерные испытания, скорее всего, спровоцировало бы ядерные испытания со стороны других государств, а также вызвало бы новую гонку ядерных вооружений.

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Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Невады 23 сентября 1992 года.