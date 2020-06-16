В Сенате США одобрили выделение $10 млн на подготовку к проведению ядерных испытаний, - The Hill
Комитет Сената Конгресса Соединенных Штатов по делам вооруженных сил одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнется с 1 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает газета The Hill.
Поправка позволит сократить время, необходимое для проведения ядерного испытания.
Инициатива, предложенная сенатором Томом Коттоном, предоставит на данные цели $10 млн.
Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл назвал возможность проведения ядерного испытания "полным безрассудством", так как это нарушило бы глобальный мораторий на ядерные испытания, скорее всего, спровоцировало бы ядерные испытания со стороны других государств, а также вызвало бы новую гонку ядерных вооружений.
Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Невады 23 сентября 1992 года.
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Глава 5. НАМ УДАЛОСЬ ОБНАРУЖИТЬ МЕСТО РОЖДЕНИЯ ХРИСТА. ЭТО - ИЗВЕСТНЫЙ МЫС ФИОЛЕНТ (ОН ЖЕ - ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ВИФЛЕЕМ) В ЮЖНОМ КРЫМУ. ЗНАМЕНИТАЯ ЧАША ГРААЛЯ - ЭТО КОЛЫБЕЛЬ МЛАДЕНЦА ИИСУСА, ДОЛГО ХРАНИВШАЯСЯ В КРЫМУ.
1. Что нам показывают сегодня в современной Палестине в качестве "Вифлеема".
2. Наводящие соображения: место рождения Христа "вычисляется", исходя из наших предыдущих результатов.
3. Мыс Фиолент, где какое-то время жила "античная" Ифигения, - знаменитое место.
4. Что известно о Девственнице Ифигении = Артемиде = Диане = Деве.
5. Ифигения-Артемида является отражением Марии Богоматери.
6. Святое явление на мысе Фиолент. Святой Георгий и Гор-Христос.
7. Древний пещерный храм Рождества Христова на мысе Фиолент.
8. Колыбель Младенца Иисуса (Зевса) и Золотая Колыбель в Крыму.
9. Крымские караимы были убеждены, что Колыбель Спасителя Мира (Христа) хранится в Крыму.
10. Знаменитая Чаша Грааля - это, скорее всего, Золотая Колыбель Младенца Иисуса. Чаша-Колыбель находилась в Крыму, где ее, оказывается,долго искали.
11. Мыс Фиолент посещали русские императоры, чтобы поклонитьсяэтому святому месту.
12. Княжество Феодоро и царица Феодора в Крыму.
13. Апостол Андрей Первозванный на мысе Фиолент. Нет пророка в своем отечестве.
14. История царь-градского проповедника Василия в Херсонесе - еще одно отражение рождения Андроника-Христа в Крыму.
15. Избиение царем Иродом вифлеемских младенцев в Крыму.
16. Итак: мыс Фиолент - место рождения Христа, гора Бейкос - место его распятия, Чуфут-Кале - место смерти и погребения Марии Богородицы.
17. Новгородский сюжет о Холопьем Городе (известное "античное" похищение сабинянок) отразился в легендах Крыма.
На историческую тему он подсел ещё в 80-х. Я читал, правда давно. Могу сказать, что очень интересно, и работа авторами реально сделана титаническая.