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В Сенате США одобрили выделение $10 млн на подготовку к проведению ядерных испытаний, - The Hill

В Сенате США одобрили выделение $10 млн на подготовку к проведению ядерных испытаний, - The Hill

Комитет Сената Конгресса Соединенных Штатов по делам вооруженных сил одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнется с 1 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает газета The Hill.

Поправка позволит сократить время, необходимое для проведения ядерного испытания.

Инициатива, предложенная сенатором Томом Коттоном, предоставит на данные цели $10 млн.

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл назвал возможность проведения ядерного испытания "полным безрассудством", так как это нарушило бы глобальный мораторий на ядерные испытания, скорее всего, спровоцировало бы ядерные испытания со стороны других государств, а также вызвало бы новую гонку ядерных вооружений.

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Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Невады 23 сентября 1992 года. 

Конгресс США (1234) США (26637) ядерное оружие (1334) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+5
Якраз шанс для України створити свою ядрьону бімбу.
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16.06.2020 08:21
+4
Кацапы, милые лаптехромосомные абиззяны, вот теперь мне вас искренне и по-человечески жаль... опять суровые годы ухо-одят, уступая место другим, не менее суровым...
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16.06.2020 08:04
+4
Мир не сходил с ума. С ума сбрендило руское *****. Оно, этот окурок, открыло ящик Пандоры... никто не просил, никто не заставлял... процитировать Экклезиаста? "...время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать, время разбрасывать камни, и время собирать камни...".
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16.06.2020 08:10
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Правила форума Совет форумчан
у них там полное восстание абизян, уже пол Сиэтла не под контролем, мародерство и грабежи на каждом шагу, а они какой-то хней занимаются
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16.06.2020 07:54 Ответить
Підлога Сієтла оголосить свою ріспубліку.
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16.06.2020 08:19 Ответить
цього і чекає Трамп, бо інакше він не може ввести нацгвардію у штат
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16.06.2020 10:53 Ответить
х.йло в восторге .У него все стабильно как на кладбище
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16.06.2020 09:25 Ответить
Как только в США рванут первую бомбу как это развяжет руки и остальным и начнется очередная гонка ядерного оружия.
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16.06.2020 07:59 Ответить
Якраз шанс для України створити свою ядрьону бімбу.
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16.06.2020 08:21 Ответить
Давно пора было
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16.06.2020 09:19 Ответить
шансов у Украины нет. Никакого ядерного оружия не предвидится.
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16.06.2020 10:00 Ответить
Це у тебе шансов нєт, портянка рязанська
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16.06.2020 10:54 Ответить
А поземный ядерный полигон сделаем под вашим домом. Или у вас есть другое место в Украине, где можно проводить ядерные испытания?
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16.06.2020 22:28 Ответить
***** начнет испытывать атомные бомбы на своих крепостных,и хорошо , они зто заслужили
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16.06.2020 10:24 Ответить
Мир не сходил с ума. С ума сбрендило руское *****. Оно, этот окурок, открыло ящик Пандоры... никто не просил, никто не заставлял... процитировать Экклезиаста? "...время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать, время разбрасывать камни, и время собирать камни...".
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16.06.2020 08:10 Ответить
Кацапы, милые лаптехромосомные абиззяны, вот теперь мне вас искренне и по-человечески жаль... опять суровые годы ухо-одят, уступая место другим, не менее суровым...
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16.06.2020 08:04 Ответить
І нафіга їм потрібен був той Крим? З нього все і почалось.
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16.06.2020 08:23 Ответить
Крым - место силы, и ***** походу в курсе
У Сенаті США схвалили виділення $10 млн на підготовку до проведення ядерних випробувань, - The Hill - Цензор.НЕТ 2135
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16.06.2020 08:41 Ответить
А фараони пішли від маскалів. Доведено вчоними унітазії.
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16.06.2020 08:54 Ответить
http://chronologia.org/xr_krym/index.html Вот Вы смеётесь, а многие верят

Глава 5. НАМ УДАЛОСЬ ОБНАРУЖИТЬ МЕСТО РОЖДЕНИЯ ХРИСТА. ЭТО - ИЗВЕСТНЫЙ МЫС ФИОЛЕНТ (ОН ЖЕ - ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ВИФЛЕЕМ) В ЮЖНОМ КРЫМУ. ЗНАМЕНИТАЯ ЧАША ГРААЛЯ - ЭТО КОЛЫБЕЛЬ МЛАДЕНЦА ИИСУСА, ДОЛГО ХРАНИВШАЯСЯ В КРЫМУ.
1. Что нам показывают сегодня в современной Палестине в качестве "Вифлеема".
2. Наводящие соображения: место рождения Христа "вычисляется", исходя из наших предыдущих результатов.
3. Мыс Фиолент, где какое-то время жила "античная" Ифигения, - знаменитое место.
4. Что известно о Девственнице Ифигении = Артемиде = Диане = Деве.
5. Ифигения-Артемида является отражением Марии Богоматери.
6. Святое явление на мысе Фиолент. Святой Георгий и Гор-Христос.
7. Древний пещерный храм Рождества Христова на мысе Фиолент.
8. Колыбель Младенца Иисуса (Зевса) и Золотая Колыбель в Крыму.
9. Крымские караимы были убеждены, что Колыбель Спасителя Мира (Христа) хранится в Крыму.
10. Знаменитая Чаша Грааля - это, скорее всего, Золотая Колыбель Младенца Иисуса. Чаша-Колыбель находилась в Крыму, где ее, оказывается,долго искали.
11. Мыс Фиолент посещали русские императоры, чтобы поклонитьсяэтому святому месту.
12. Княжество Феодоро и царица Феодора в Крыму.
13. Апостол Андрей Первозванный на мысе Фиолент. Нет пророка в своем отечестве.
14. История царь-градского проповедника Василия в Херсонесе - еще одно отражение рождения Андроника-Христа в Крыму.
15. Избиение царем Иродом вифлеемских младенцев в Крыму.
16. Итак: мыс Фиолент - место рождения Христа, гора Бейкос - место его распятия, Чуфут-Кале - место смерти и погребения Марии Богородицы.
17. Новгородский сюжет о Холопьем Городе (известное "античное" похищение сабинянок) отразился в легендах Крыма.
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16.06.2020 08:59 Ответить
крысчане могут быть счастливы
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16.06.2020 09:20 Ответить
Кто сочинитель??? Плевелин??? Зеус, Крайст, Артемидия... грузинам хоть чуточку оставьте... туда аргонавты тое гуляли... щас и армяне подтянутся с Араратом турецким, начнут за колыбель цивилизации выдавать... затаскали религию, затрепали, как девку портовую... кто как хочет, так и др*чит... а Андрей-апостол шо на мацковии делал? Лягух гонял? Или прямиком на Киев, минуя сталинград???
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16.06.2020 09:28 Ответить
Сочинитель - математик, профессор МГУ, академик РАН. Поэтому заткнуть его не могут.
На историческую тему он подсел ещё в 80-х. Я читал, правда давно. Могу сказать, что очень интересно, и работа авторами реально сделана титаническая.
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16.06.2020 09:35 Ответить
Тоже мне авторитет-клирик... агент ран, профессор... тьфу, тебе любой умница Уилл Хантинг расскажет...
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16.06.2020 09:43 Ответить
прямо в этой будке ....
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16.06.2020 09:18 Ответить
Настало время всем проверить не протух ли плутоний в боеголовках.
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16.06.2020 09:33 Ответить
знов планету загадять. є долар , санкції і віруси ними і кошмарте світ. зараз китайози з москалями почнуть за ними індуси і пішло поїхало
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16.06.2020 09:47 Ответить
а що кацабня хотіла після окупації Криму і Донбасу? Ясно що США за це покарають. Світовий порядок треба не руйнувати а зміцнювати.
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16.06.2020 11:09 Ответить
 
 