На Ривненщине за сутки выявили 24 новых случая COVID-19, всего - 2472, из них 48 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 15 июня, подтвердили 24 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 15 июня на Ривненщине зафиксированы 14 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 15 июня на Ривненщине зарегистрированы 10 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 9 до 77 лет.

Всего в области зарегистрированы 2472 случая заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 48 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1353 человека.

В работе лабораторий области остаются 240 образцов.





