Шмыгаль об избиении полицейскими активистов под судом: "Негодяи должны быть жестко наказаны"

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал вчерашние столкновения активистов с полицией под зданием Шевченковского райсуда Киева.

Об этом он рассказал в эфире Свободы слова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Абсолютно неприемлемыми считаю те случаи, которые у нас произошли в стране. Сочувствую пострадавшим, их семьям. Считаю, что негодяи, которые одеваются в форму Национальной полиции, совершают преступления и должны быть неотвратимо и жестко наказаны", – заявил Шмыгаль.

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Напомним, 15 июня под Шевченковским судом Киева, который избирал меру пресечения экс-руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители избивали протестующего.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.