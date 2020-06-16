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Шмыгаль об избиении полицейскими активистов под судом: "Негодяи должны быть жестко наказаны"

Шмыгаль об избиении полицейскими активистов под судом:

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал вчерашние столкновения активистов с полицией под зданием Шевченковского райсуда Киева.

Об этом он рассказал в эфире Свободы слова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Абсолютно неприемлемыми считаю те случаи, которые у нас произошли в стране. Сочувствую пострадавшим, их семьям. Считаю, что негодяи, которые одеваются в форму Национальной полиции, совершают преступления и должны быть неотвратимо и жестко наказаны", – заявил Шмыгаль.

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Напомним, 15 июня под Шевченковским судом Киева, который избирал меру пресечения экс-руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители избивали протестующего.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест

Автор: 

избиение (9797) Нацполиция (16459) протест (5858) Стерненко Сергей (394) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+42
Да вы все негодяи.
Аваков когда нибудь уйдет в отставку или что еще должно произойти?
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16.06.2020 08:39
+39
Это он назвал негодяями подчиненных "лучшего министра"?....
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16.06.2020 08:40
+28
А , что это Антонина Геращенко язык в жопу засунула ? А , вообще-то беркутовец уважаемый человек , участник АТО , на блок посту в Изюме обилечивал водителей, у него нервы расшатаны , выдать ему путевку в санаторий.
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16.06.2020 08:49
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Быдло страдает от того что не посрало на Порошенко...на любой ветке Цензора...
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16.06.2020 09:33 Ответить
негодяй озвався ...
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16.06.2020 09:34 Ответить
Это умышленные телесные СРЕДНЕЙ тяжести! Этих ублюдков садить надо...
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16.06.2020 09:50 Ответить
Їх не посадили за убивства 2014 р.
Їх не посадили за 3 березня 2018 р.
Тому вони впевнені у своїй безкарності.
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16.06.2020 10:47 Ответить
Может все таки не жестко, а по закону? А жестко пусть супругу свою наказывает томным вечерком...
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16.06.2020 09:54 Ответить
Суворо звільнять,а вони потім через зуд повернуться, ще й компенсацію отримають.Бо нічого не бояться та нічого їх не стримує.
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16.06.2020 09:55 Ответить
у них всьо через зуд
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16.06.2020 10:09 Ответить
Рядовые сотрудники полиции в первую очередь выполняют приказы руководства, в первую очередь должен быть наказан негодяй, который такой приказ отдал.
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16.06.2020 09:59 Ответить
Шмигаль про побиття поліцейськими активістів під судом: "Негідники мають бути жорстко покарані" - Цензор.НЕТ 4321
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16.06.2020 10:06 Ответить
у цієї курки є номер на шоломі, може хтось зфоткав цей номер
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16.06.2020 10:46 Ответить
на шоломі номер полку. Вчора кореспондент радіо "Свобода" підходила з запитанням про жетони та ідентифікатори до цих беркутів - вони тільки мовчки дивились на неї тупими бичачими зєньками
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16.06.2020 11:31 Ответить
ініціатіва снізу тоже ідьот
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16.06.2020 10:07 Ответить
наказ на що? на забезпечення безпеки суду? Чи ви думаєте там існує якийсь інший наказ?
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16.06.2020 10:45 Ответить
Менти всіх рангів ******* творчо підходять до роботи,тому що царює безкарність.
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16.06.2020 10:45 Ответить
Наказ бєркутастам віддавав сєпар крищенко, той що здав сєпарам Горлівку і розганяв добровольців 3 березня 2018 р.
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16.06.2020 10:48 Ответить
в нашей стране каждый президент и тут же отбуцали очередного президента, а завтра изнасилуют другого президента .
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16.06.2020 10:17 Ответить
Шо то нет реакции начальника транспортного цеха Господина ЗеБакова !!!
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16.06.2020 10:50 Ответить
Ще одне підтвердження того, що бєркутасти - це людиноподібні істоти.
Якщо Зеленський не відреагує, то буде йому те саме, що й пороху,
який так само пригрів цю сєпарську мразоту на посадах.
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16.06.2020 10:52 Ответить
Он сам негодяй. Они нас просто отвлекают от преступных Законов!

Почки в уплату, проституция, дети мечтают стать не космонавтом, а бандитом - это уже было, это нам готовят вновь:

https://fraza.ua/news/290946-posle-prinjatija-ubijstvennogo-zakona-3613-muzhchiny-ujdut-v-kriminal-zhenschiny-v-prostitutsiju-a-nekotorye-prodadut-svoi-organy-ekspert
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16.06.2020 10:55 Ответить
"Абсолютно неприемлемыми считаю те случаи, которые у нас произошли в стране. "
- Нет, -- сказал он с огорчением, -- это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже. (с)
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16.06.2020 10:58 Ответить
ах Вы негодяи)и пальчиком ,ню ню,грозный Шмыгаль😁
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16.06.2020 12:00 Ответить
Когда у нас перестанет быть государство АвЯкова в государстве Украина?
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16.06.2020 12:19 Ответить
Странное другое: человек защищал свою жизнь и! Ему вынесено подозрение в УМЫШЛЕННОМ убийстве! ?????ДЭбилоидные законы в дЭбильном государстве...
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16.06.2020 12:21 Ответить
Мафіозні закони в олігархічно-клановій державі, які приймають маріонетки бандюків в інтересах мафії.
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16.06.2020 13:44 Ответить
кого саме він мав на увазі, коли писав про "нєгодяєв"?? Це ще питання. Напевно, поза камерами аплодував..
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16.06.2020 12:23 Ответить
вилупилися нові вилупки беркутні,

пора СКРУЧУВАТИ ШИЇ ЦИПКАМ САБАКОВА
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16.06.2020 13:06 Ответить
менты - увольняйтесь!!! пусть правит хаос, который придет и к Шмыгалю...
по крайней мере, будете по воле ходить..
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16.06.2020 13:37 Ответить
Ця влада дуже хоче на ростов,.і до осені може не дотягнути.
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16.06.2020 13:53 Ответить
***
Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
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16.06.2020 13:58 Ответить
АВАКЯН - ВЖЕ ПРИРЕЧЕНИЙ! в нього немає виходу - ТІЛЬКИ ВТЕЧА З УКРАЇНИ! чергова втеча або... СМЕРТЬ!!!
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16.06.2020 14:08 Ответить
Бідний Авакян, підстава за підставою, а він так віддано працює на благо народу України, ну добре, деякої його частини.., ну добре.., не України... Але ж працює!!!
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16.06.2020 14:31 Ответить
всё верно сказал.
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17.06.2020 01:47 Ответить
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