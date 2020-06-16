Шмыгаль об избиении полицейскими активистов под судом: "Негодяи должны быть жестко наказаны"
Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал вчерашние столкновения активистов с полицией под зданием Шевченковского райсуда Киева.
Об этом он рассказал в эфире Свободы слова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Абсолютно неприемлемыми считаю те случаи, которые у нас произошли в стране. Сочувствую пострадавшим, их семьям. Считаю, что негодяи, которые одеваются в форму Национальной полиции, совершают преступления и должны быть неотвратимо и жестко наказаны", – заявил Шмыгаль.
Напомним, 15 июня под Шевченковским судом Киева, который избирал меру пресечения экс-руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители избивали протестующего.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.
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Їх не посадили за 3 березня 2018 р.
Тому вони впевнені у своїй безкарності.
Якщо Зеленський не відреагує, то буде йому те саме, що й пороху,
який так само пригрів цю сєпарську мразоту на посадах.
Почки в уплату, проституция, дети мечтают стать не космонавтом, а бандитом - это уже было, это нам готовят вновь:
https://fraza.ua/news/290946-posle-prinjatija-ubijstvennogo-zakona-3613-muzhchiny-ujdut-v-kriminal-zhenschiny-v-prostitutsiju-a-nekotorye-prodadut-svoi-organy-ekspert
- Нет, -- сказал он с огорчением, -- это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже. (с)
пора СКРУЧУВАТИ ШИЇ ЦИПКАМ САБАКОВА
по крайней мере, будете по воле ходить..
Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?