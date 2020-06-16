COVID-19: в мире заболели свыше 8 млн человек, больше всего в США, Бразилии и РФ. Число жертв достигло 439,1 тыс.

По состоянию на утро 16 июня в мире зарегистрировали свыше 8 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 8 118 671 случаев инфицирования и 439 198 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 118 283 (+ 425 за сутки), заболевших - 2 182 950 (+ 20 722 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 891 556 инфицированных (+ 23 674 за сутки) и 44 118 (+ 729 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 537 210 человек (+ 8 246 за сутки), количество смертей - 7 091 (+ 143 за сутки).

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Индия опередила Великобританию по числу заболевших: 343 026 (+ 10 243 за сутки), 9 915 летальных случаев (+ 395 за сутки).

В Великобритании – 296 857 заболевших (+ 968 за сутки), умерли 41 736 пациентов (+ 38).

В Испании зарегистрировали 291 189 (+ 181 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

В Италии зафиксировали COVID-19 у 237 290 (+ 301) человек. Умерли 34 371 (+ 26) человек.

Как сообщалось, по состоянию на 15 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 810 случаев COVID-19, 14 253 выздоровели, 901 умер.