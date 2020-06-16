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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки - 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксированы 32 476 случаев

В Украине за сутки - 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксированы 32 476 случаев

По состоянию на 16 июня в Украине лабораторно подтверждены 32 476 случаев COVID-19. За сутки - 666 новых случаев. 11 человек умерли от болезни.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 666 человек, из них 52 ребенка, а также 63 медработника. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 275 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 32 476 человек, из них 2 402 ребенки и 5 600 медработников. Всего выздоровели 14 528 человек, а летальных случаев 912. За минувшие сутки проведены 16 476 тестов, из них 9 376 исследований методом ПЦР и 7 097 исследований методом ИФА", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире заболели свыше 8 млн человек, больше всего в США, Бразилии и РФ. Число жертв достигло 439,1 тыс.

"За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована во Львовской области (139), Ривненской области (104) и Волынской области (61).

По данным СНБО, на данный момент коронавирусной болезнью в Украине болеют 17 036 человек, что на 380 пациентов больше, чем сутками ранее.

В Херсонской и Николаевской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Шутка о 666 уже была?
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16.06.2020 09:00
+6
число зверя, аднака...
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16.06.2020 09:00
+6
это тот что по просьбе Яхве убил в 2 миллиона меньше людей, чем собственно сам Яхве.

но сотона - злая, очень жестокая, а Яхве - пушистый)
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16.06.2020 09:19
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Правила форума Совет форумчан
число зверя, аднака...
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16.06.2020 09:00 Ответить
зільоний сотона, шо ти робиш?) де відосікі?)
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16.06.2020 09:04 Ответить
Страху нагоняют. Вчера в городе, вечером из мерии баб выгнали , усиленных полицейским, магазины стращать , по три бабы с папками на ларек, перчатки, ведерки для перчаток, скрининг, маски , дезинфекция каждые три часа. Половина магазинов закрылась на переучет. Так что у нас новая волна короновируса, наверное , продажи в эпицентре идут вяло.
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16.06.2020 09:28 Ответить
какой город?
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16.06.2020 09:36 Ответить
У Бориса Козлова спроси, он в курсе.
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16.06.2020 09:39 Ответить
В своём последнем отчёте орган здравоохранения США CDC снизил летальность COVID-19 до 0,26%. Даже это значение всё ещё можно считать завышенным, так как CDC предполагает 35% бессимптомных случаев, в то время как большинство исследований указывают на 50-80%.
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16.06.2020 09:42 Ответить
В штатах на 2млн больных - 100тыс умерших. Это 5% летальность. Если 80% безсимптомные и не входят в статистику, то выходит летальность 1% . Чтобы получить летальность 0,26% это надо безсимптомных 95%.
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16.06.2020 11:41 Ответить
CDC любит нарушать режим паники, за что их все и уважают.
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16.06.2020 11:46 Ответить
У нас в начале эпидемии поймали 6 чел - источник заробитчане. Больше не было весь карантин.
За последние 3 дня уже 7 случаев . Скорее всего из рашки завезли + карантина нет вообще. Граница рядом и довольно дырявая.
Населения 50тыс. тут сразу все знают
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16.06.2020 11:35 Ответить
Я тебя прошу. Как будто все они болели сильно?)
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16.06.2020 19:09 Ответить
Число чорта Авакова
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16.06.2020 09:40 Ответить
Нет, это обозначение позы (мальчик + девочка со страпоном + девочка).
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16.06.2020 11:45 Ответить
Шутка о 666 уже была?
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16.06.2020 09:00 Ответить
Нет. Слава Сатане!
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16.06.2020 09:02 Ответить
Это что за хрен?
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16.06.2020 09:06 Ответить
это тот что по просьбе Яхве убил в 2 миллиона меньше людей, чем собственно сам Яхве.

но сотона - злая, очень жестокая, а Яхве - пушистый)
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16.06.2020 09:19 Ответить
кто все эти люди?
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16.06.2020 09:23 Ответить
почитай.те("там написано")
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16.06.2020 09:24 Ответить
Читал сказки братьев Грим. Прозрел.
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16.06.2020 09:26 Ответить
Я так понял адептов сатаны моя позиция устраивает. Но нет, ждите нежданчика
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16.06.2020 09:45 Ответить
я адепт Микки Мауса, а сотона - выдумка попов
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16.06.2020 09:48 Ответить
Микки Маус прикольный. Ок.
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16.06.2020 09:51 Ответить
sex sex sex
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16.06.2020 09:04 Ответить
COVID-19: Возвращает истинный дух 1349-го!
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17.06.2020 01:53 Ответить
"За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована во Львовской области (139), Ривненской области (104) и Волынской области (61).

Суне та зараза з заходу на схід Держави.
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16.06.2020 09:08 Ответить
Бо Земля таки кругла.
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16.06.2020 09:10 Ответить
Ошибаетесь, уважаемый: Земля плоская и стоит на трех слонах и черепахе
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16.06.2020 10:27 Ответить
і Солнце плоскає і Луна плоская...і футбалісти іграют плоскімі мячямі...а шаравікі нам мазгі пудрят...
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16.06.2020 10:41 Ответить
"жись г-но, всє баби б-ді і сонце й-ний фанарь"
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16.06.2020 10:58 Ответить
Або квадратна, https://censor.net/news/3202206/na_rivnenschine_za_sutki_vyyavili_24_novyh_sluchaya_covid19_vsego_2472_iz_nih_48_letalnyh_oga_infografika, це якась інша Рівненщина?
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16.06.2020 10:29 Ответить
Дьявольская зараза никак от нас не отстаёт. Хотя и получила такое распространение через посещение церквей во время карантина. Парадокс
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16.06.2020 09:14 Ответить
Танюш, заразу подвозят централизовано, из за бугра, сотнями тысяч. В церкви их заносят извне , так же, как и в больницы. Ты наверное каббалистка, что тебе церкви жить не дают ?
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16.06.2020 09:31 Ответить
Из-за своей довольно низкой летальности COVID-19 соответствует не более чем 2-му уровню 5-уровневоой шкалы плана пандемий, разработанного органами здравоохранения США. Для этого уровня должна применяться только «добровольная изоляция больных», в то время как дальнейшие меры, такие как маски для лица, закрытие школ, дистанцирование, отслеживание контактов, вакцинация и закрытие целых обществ, не рекомендуются.
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16.06.2020 09:43 Ответить
Бабуля, как здоровье? Зебилье платит исправно?
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16.06.2020 09:47 Ответить
мандель,она получила такое распространение через тупость зедебильной власти.
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16.06.2020 10:26 Ответить
Судя по посту, вы полковник фсб?
Именно благодаря своевременному карантину, плюс введению приложения Дія, которое помогает контролировать лиц, находящихся на самоизоляции , у нас такая низкая относительно других стран заболеваемость ковид
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16.06.2020 10:32 Ответить
Она низкая из за малого количества тестов! И уже совсем не низкая! С открытием переходов с крымом и лугандонией,она будет еще выше.А всего этого можно было не допустить ,отправляя на изоляцию приезжающих людей.Потратив деньги (явно не миллиарды на их изоляцию),оградив от пандемии всю Украину. Кто контролирует? И где?
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16.06.2020 10:38 Ответить
Если вы не знаете чего-то, если никто об этом не кричит, а это есть- это означает одно-государство правильно работает.
Я вот, например, знаю об этом. У меня многие подруги замужем за моряками, старпомами, механиками и тд. Многие отработали по два контракта и сейчас только вернулись. Все находятся на самоизоляции, которая контролируется по телефону. Ваш телефон не должен покидать указанное вами место пребывания, вам могут позвонить в любое время суток- вы должны ответить лично и отправить свою фотку актуальную. Нарушение чревато огромными штрафами. Если вы, например, на границе рассказываете, что у вас нет смартфона, вам предлагают одно из специальных мест для изоляции- обычно после этого смартфон находится.
А вы врите дальше, полковник фсб
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16.06.2020 10:48 Ответить
Это про какую страну вы рассказываете? Я то же знаком не с одним моряком их даже никто не проверял и ничего не предлагал.Умные просто сами у кого была возможность изолировались от семей,но к сожалению не у всех есть возможность и ум.Я про другое мис меадель,про изоляцию тех кто прибывал тысячами в Киев и по всей Украине,которые и развезли вирус по всей стране и про тех кто маски из гос.резерва продал,оставив население без защиты.
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16.06.2020 11:31 Ответить
"всего этого можно было не допустить ,отправляя на изоляцию приезжающих"
це було зрозуміло вже давно,я на цензорі про це ще в березні писав,але стає зрозуміло чому свідомо обрано неправильну стратегію бо вона в плані організації була найпростіша, некомпетентна зелена влада може дозволити собі тільки такі дії і так в усьому.
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16.06.2020 18:33 Ответить
Степанову на лоб татушку "666" за такую точную информацию...
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16.06.2020 09:15 Ответить
А одужують то дуже мало, зверніть увагу...
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16.06.2020 09:17 Ответить
А ти віриш статистиці?
б*же, в Китаї стільки заражених як у .... Еквадорі.(на карті він - на.... Екваторі, в лат. Ам.)
а то шо мало одужують, то означає шо дуже хочуть "в рай"
до речі - шото не бачив як попи "сповідають" помираючих(нема дурних)
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16.06.2020 09:22 Ответить
Тому що ж їм заборонили. А так то смертність маленька. В Данії вже кіпіш всплило листування де говориться, що школи не варто було закривати. І що ковід то туфта. Навіть американське СDC да ужє смертність вже 0.26% і то це завищена цифра
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16.06.2020 09:36 Ответить
ну так чіпи хочуть ввести - Михалков кричить про це, а його чомусь вважають дурнем(а ватники - вірять)
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16.06.2020 09:50 Ответить
Известный медицинский эксперт из Гамбурга профессор Клаус Пюшель представил свое исследование первых 12 из 190 подробных вскрытиях на пресс-конференции жертв нового коронавируса.

Профессор Пюшель ещё раз подчеркнул, что COVID-19 «не так опасен, как первоначально предполагалось». Опасность была «слишком сильно обусловлена влиянием медиа». СМИ были сосредоточены на серьёзных отдельных случаях и разжигали панику «совершенно неверными сообщениями». COVID-19 не является «вирусом-убийцей», и призыв к новым лекарствам или вакцинам «обусловлен страхом, а не фактами».
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16.06.2020 09:53 Ответить
Иногда утверждают, что низкая летальность не была известна в начале пандемии. Это не совсем верно, поскольку данные из Южной Кореи, круизных лайнеров и даже из Италии уже в марте показали, что риск для населения в целом довольно низок.

Многие органы здравоохранения также знали об этом, как показывают обнародованные в Дании электронные письма середины марта: «Управление здравоохранения Дании продолжает считать, что COVID-19 нельзя описать как в целом опасное заболевание, поскольку ему обычно нехарактерно ни тяжёлое течение, ни высокий уровень смертности».
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16.06.2020 09:45 Ответить
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3045885-ec-znovu-vnese-zakonoproekt-pro-strahuvanna-medikiv-vid-covid19-porosenko.html Члени фракції "Європейська солідарність" ще раз внесуть до парламенту законопроєкт про страхування медиків від COVID-19 .
Про це повідомив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" у понеділок ввечері.
"Ми зараз вносимо цей законопроєкт (про страхування медиків від коронавірусу - ред.) ще раз, бо його абсолютно викривили і сказали, що під страхування будуть потрапляти лише ті лікарі, які отримали інвалідність. Від коронавірусу помирають, від коронавірусу інвалідність не отримують", - сказав Порошенко.
Політик додав, що хотів би разом з Прем'єр-міністром і міністром фінансів обрахувати суми відповідних виплат.
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16.06.2020 09:36 Ответить
Ох і Порошенко. Піариться на спланованій пандемії. От як можна голосувати за цього телепні. Мені здається при ньому дурантин би тривав вічно )
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16.06.2020 09:38 Ответить
А весь бюджет страны спустили бы на "страховые выплаты", т.к. была бы куча липовых позитивных тестов
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16.06.2020 10:54 Ответить
порошенко і його солідарність використовують шум навколо ковід19 для критики зеленої більшості. Але не бачать межі. А межа - худий як дістрофік бюджет. І використовувати його для оплати лікарів, що запросто можуть собі приписати хворобу або й надбати є дуже не по-державному. Одна типу врачіха хвалилася у пейсбуку що вже двічі коронована. Летальність же не більша за звичайний грип. Чому тоді страхувати лише від ковід19?
І вся їхня ЄС фракція зайняла дуже неправильну позицію із підтримки коронобєсія. Я, наприклад, вже їм руки точно не подам. Бо квартальні дурні в більшості - дурні (є підозра що вони теж не вірять у пандемію) . Але ж ви вважали себе інтелектуалами. А виявилися такими ж простаками.
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16.06.2020 14:25 Ответить
Антихристы
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16.06.2020 09:41 Ответить
666 новых случаев COVID-19 - это Знак Конца. Это вас будут чипировать через зад и всем чипированным выжгут на жопе клеймо с числом Зверя!

Число зверя - особое число, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Оригинальный текст (др.-греч.):
ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.В Україні за добу - 666 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, всього зафіксовано 32 476 випадків - Цензор.НЕТ 321
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16.06.2020 09:47 Ответить
В Соединенных Штатах как минимум 42% всех «смертей COVID-19» приходится на 0,6% населения, проживающего в домах престарелых. Дома престарелых нуждаются в адресной защите и не извлекают выгоду от общего карантина.

Хорошо известно, что даже обычные коронавирусы (ОРВИ) могут быть очень опасными для людей в домах престарелых. Профессор Стэнфорда Джон Иоаннидис в середине марта отмечал, что в домах престарелых смертность от коронавирусов может достигать 8%.

Часто неясно, действительно ли эти люди умерли от COVID-19 или от недель стресса и полной изоляции. Например, в английских домах престарелых произошло около 30 000 избыточных смертей, но только в 10 000 случаев COVID-19 отмечен в свидетельстве о смерти.
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16.06.2020 09:48 Ответить
Это о чем говорит? О том, что Дьявол приходит за своей жатвой, созревшей к покосу и заботливо размещенной компактно. А ты, Олександор, молишься ли ты на ночь и просишь ли ты прощения, раскаиваясь во множестве грехов своих тяжких?
Именно за грехи ваши вам и уготован грядущее анально-поскотоголовное чипирование! Дьявол приладит к каждой душе заблудшей свой бесов поводок и пойдете вы за Поводырем Темным стезею скорбной в Преисподнюю.
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16.06.2020 10:06 Ответить
Известный медицинский эксперт из Гамбурга профессор Клаус Пюшель представил свое исследование первых 12 из 190 подробных вскрытиях на пресс-конференции жертв нового коронавируса.

Профессор Пюшель ещё раз подчеркнул, что COVID-19 «не так опасен, как первоначально предполагалось». Опасность была «слишком сильно обусловлена влиянием медиа». СМИ были сосредоточены на серьёзных отдельных случаях и разжигали панику «совершенно неверными сообщениями». COVID-19 не является «вирусом-убийцей», и призыв к новым лекарствам или вакцинам «обусловлен страхом, а не фактами».
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16.06.2020 10:07 Ответить
кто там читает по немецки? а, да ладно, давай гуглпереводчик
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16.06.2020 10:31 Ответить
Многочисленные исследования показали, что дети почти не подвержены COVID-19 и практически не передают вирус. Это уже было известно в отношении коронавируса SARS в 2003 году. Поэтому не было никаких медицинских причин для закрытия школ.

Соответственно, во всех тех странах, которые вновь открыли свои школы в мае, не наблюдалось увеличения случаев заражения. В таких странах, как Швеция, которые так и не закрыли свои начальные школы, проблем с этим тоже не было.
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16.06.2020 11:05 Ответить
Наверное в Швеции нет ВНО!
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16.06.2020 11:12 Ответить
І що?? А в Україні буде зно? Ці придурки хочуть і зно походу відмінити)
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16.06.2020 11:15 Ответить
Только апокалипсис в Италии не вписывается во все это
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16.06.2020 17:47 Ответить
Профессор Мауро Гиака из Королевского колледжа Лондона
Вирус оставляет по себе чрезвычайно массивные повреждения. У людей, которые провели больше месяца в больнице, наблюдается полное нарушение архитектуры легких. То, что можно увидеть в легких людей, у которых до их смерти болезнь длилась больше месяца, - это нечто совершенно не похоже на обычную пневмонию, грипп или SARS. Там возникает массивный тромбоз. Полное уничтожение архитектуры легких. В некоторых случаях даже не возможно узнать, что когда-то это были легкие.
Образуется большое количество очень крупных сросшихся клеток, которые заражены вирусом. У них 10-15 ядер. Я убежден, что это объясняет уникальную паталогичность COVID-19. Это не просто болезнь, которая возникает из-за вируса, убивающего клетки, что значительно затрудняет терапию.
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16.06.2020 18:15 Ответить
Что касается тромбоза и тромбоэмболии лёгочной артерии, профессор Пюшель, как и другие эксперты, подчеркнул, что «запирание» людей дома во время карантина было «совершенно неправильной мерой», поскольку отсутствие физических нагрузок само по себе способствует тромбозу. Действительно, американские специалисты уже предупреждали об этом риске после того, как даже у людей с отрицательным тестом неожиданно развивался тромбоз.

Многие СМИ снова неверно истолковали эти результаты вскрытий и заявили о COVID-19 как об особо опасном заболевании, которое, в отличие от гриппа, приводит к тромбозу и лёгочной эмболии. Однако это не так: уже 50 лет известно, что даже тяжёлый грипп может значительно увеличить риск тромбоза и эмболии и может повлиять на сердечную мышцу и другие органы. Рекомендации относительно профилактического разжижения крови при тяжёлом гриппе действуют уже 50 лет.
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16.06.2020 18:22 Ответить
Тромбоз в 80 летнего деда. Что в этом уникального. Лапшу поснимай с ушей.
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16.06.2020 18:24 Ответить
В Италии много молодых с летальным исходом. Лапшу поснимай с ушей.
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16.06.2020 18:53 Ответить
Серьезно много молодых? Интересно сколько? 200 человек и те с серьезными хроническими болезнями. Лапшу поснимай с ушей. И головой чуть думай. А то так и останешься зомбаком
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16.06.2020 18:58 Ответить
Дебилоид упоротый, ты заканчивай со всего света помои собирать и сливать их тут на уши скотостаду твоей расы. Нехорошо это по отношению к твоим сородичам. Я, слава богу, к вашему скотостаду не принадлежу и мычание таких как ты зомбо-чмошников мне по боку.
Пойди сосни у какого-нить профэссора, мооэ тебе еще чего померещится и ты тут это промычишь как упоротую истину.
Всосало, чмо ты опетушенное в очко и в скукоженный мозжечок? То-то.
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16.06.2020 19:45 Ответить
Как отмечает в своей новой статье доктор политических наук Принстонского университета и постоянный обозреватель НВО Уильям Энгдаль, помимо того, что Билл и Мелинда Гейтс практически единолично владеют Всемирной организацией здравоохранения, данная чета финансирует целый ряд различных "исследовательских центров", которые уже не первый год запугивают мир сотнями тысяч погибших от различных болезней.

Так, британское правительство принимало решение о введении повсеместного карантина в связи с коронавирусной эпидемией, основываясь на данных Имперского колледжа Лондона, который находится на обеспечении Билла Гейтса.

Данный колледж предсказывал миру 150 тысяч погибших от коровьего бешенства в 2002 году, 200 миллионов погибших от птичьего гриппа в 2005 году и 65 тысяч погибших от свиного гриппа в Великобритании в 2009 году.

Стоит ли говорить, что ни одно из этих предсказаний так и не сбылось?

Тем не менее, основываясь на "чрезвычайно точной математической модели", Имперский колледж предрек 500 тысяч погибших от коронавируса в Великобритании, что не могло не вызвать панику у британского правительства.

Но это еще цветочки, поскольку глава данного колледжа Нил Фергюсон заявил ВОЗ, что Соединенным Штатам следует ожидать свыше двух миллионов погибших от коронавируса
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16.06.2020 18:42 Ответить
👹
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16.06.2020 10:56 Ответить
Да чипируют тебя все равно, можешь даже не надеяться спрыгнуть от анальной техноинвазии от Рептилоидной расы.
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16.06.2020 17:52 Ответить
Не, даже не надейся - чипировать будут коронобесов, типа тебя
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16.06.2020 19:31 Ответить
Мажь очко солидолом заранее - для ввода Чипа. И будешь ты скоро Чипушилло.
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16.06.2020 19:40 Ответить
Я так понял - ты ******** и чип в анал тебе вводят систематически. Сдрысни отсюда, п-р
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17.06.2020 07:21 Ответить
Ты петушара повафленое еще до чипирования, а после чипирования поза рака станет твоей основной. Всосала, Клава? То-то. Пшло падаль отсюда на трассу, мразота, пока твое очко еще в продаж годится.
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17.06.2020 12:22 Ответить
Большого ума у нас люди при власти, 4 месяц карантина, а в каждом вирус ищут и возят по 3-4 больницам , медперсонал заражают, больницы закрывают успешно, подкладывают хроников астматиков иинфарктников, инсультников к больным с инфекциями- смертность повышают. Быстро получать результат так и не научились(в течение 6-8 часов результат ПЦР и вези по назначению или дома тестируй и вези по прфилю). Собирались организовывать боксированные сортировочные отделения (время перебывания 6-8 часов -пцр, рентген, ЭКГ), но оказалось лучше использовать многопрофильные больницы с общими туалетами и мухами- так денег можно больше намутить. А потом карантин виноват
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16.06.2020 11:15 Ответить
Не удивлюсь, когда жене гаранта группу инвалидности дадут по короновирусу. Афганцы, чернобильцы, атовцы, теперь будут короновирусовцы
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16.06.2020 11:22 Ответить
Это точно. Тогда нужно ввостание туберкульозовцев. Туберкульозовцы хоть реальный вирус, а это только по интернатах ходит и по церквах. )) И только в стариков 70 лет которые умирают своей смертью.
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16.06.2020 11:47 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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16.06.2020 14:49 Ответить
Не надоело уже несколько месяцев этот дремучий маразм тиражировать на всех ветках? Похоже, что гражданину опусу уже нужно срочно на прием к психиатору, для лечения от навязчивой коронафобии, обратиться.
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16.06.2020 15:14 Ответить
в 2018 году в Украине было зарегистрировано 31 221 больных туберкулезом, 3 695 человек умерли от этой болезни.
В Украине за 10 месяцев 2019 года зафиксировано более 13 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, более 6 тысяч - СПИДа и почти 2,5 тысячи смертей, обусловленных СПИДом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

...и никакого карантина...
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16.06.2020 17:08 Ответить
Количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом - до 6101, данные за 2019 год ожидаются в июне 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственной службе статистики (Госстат).

и раньше народ помирал от ОРВИ и ... как-то без паники жили...
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16.06.2020 17:10 Ответить
"Замкнутый круг" это когда карантинные запреты "привязывают" к статистике, которой манипулируют, чтобы вводить новые карантинные запреты.

Задайтесь вопросом, почему от простуды, которой болеют не более двух недель, люди не выздоравливают по семь недель? Ответ прост - потому что это выгодно тем, кто контролируют статистику.

И недоврач Ляшко подтверждает сказанное, заявив, что они готовят изменения в правила учёта больных, благодаря которым выздоравливать начнут быстрее.

И вот вам история на эту тему:

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zabolevshih-koronavirusom-derzhat-na-karantine-p-368740
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16.06.2020 19:30 Ответить
666 новых случаев COVID-19 - это Знак Конца. Это вас будут чипировать через зад и всем чипированным выжгут на жопе клеймо с числом Зверя!
Число зверя - особое число, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Оригинальный текст (др.-греч.):
ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.

В Україні за добу - 666 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, всього зафіксовано 32 476 випадків - Цензор.НЕТ 9198
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16.06.2020 19:50 Ответить
666 нових випадків?

В Україні за добу - 666 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, всього зафіксовано 32 476 випадків - Цензор.НЕТ 3704
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17.06.2020 01:52 Ответить
В Украине за сутки - 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксированы 32 476 случаев - наглая ложь

вместо защиты людей - нагло лгут...
рабы должны работать...+ неспособность воров делать что-то полезное. воры могут лишь воровать
потому, будут делать вид что всё хорошо. и по-тихому хоронят тысячами
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17.06.2020 03:07 Ответить
 
 