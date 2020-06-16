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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 139 новых случаев COVID-19, всего 3072 инфицированных и 100 умерших, - горсовет

За сутки на Львовщине выявили 139 новых случаев COVID-19, всего 3072 инфицированных и 100 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 16 июня во Львове и Львовской области подтверждены 3072 случая инфицирования коронавирусом, из них 100 - летальные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

По данным ведомства, в общем коронавирусная инфекция обнаружена у 3072 человек, 100 человек умерли. 639 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 557 ПЦР-тестов, из которых 139 - положительные.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5454 человека, госпитализированы - 882, на амбулаторном лечении - 4572 человека, выписаны - 683 человека. Сейчас в больнице находятся 199 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

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"В наших городских больницах находятся 63 пациента в 1-й больнице и 50 пациентов в 8-й городской больнице", - уточнила руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 16 июня в Украине за сутки зафиксировано 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего - 32 476 инфицированных.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2903)


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100 умерших! И при этом фту не отменяет турниры для детей во Львове ! Даже сейчас проходит іскра.
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16.06.2020 09:19 Ответить
100 померлих за 4 місяці.
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16.06.2020 12:30 Ответить
Слічна знає що ще є обласні лікарні в місті? Морозиться "шпечіаліст" і не показує результат по них
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16.06.2020 09:20 Ответить
Цікава фігня - міська влада ,а "рапортує" за цілу область!? Невже узурпація влади?
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16.06.2020 10:02 Ответить
 
 