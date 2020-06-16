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Новости Коронавирус и карантин
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Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением числа тестов, - Степанов

Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением числа тестов, - Степанов

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований.

Это заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим о количестве тестирований, вы видите, что около 10 тыс. тестирований методом ПЦР мы уже делаем порядка двух недель, а значительный рост новых подтвержденных случаев коронавируса начался на предыдущей неделе, когда мы четко перешли порог и начали ставить антирекорды более 600. Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений", - сказал он.

"Во-вторых, мы видим некоторые вспышки в определенных населенных пунктах, связанные с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мер. Мы считаем, что основным критерием для того, чтобы снизить риск инфицирования и, как следствие, снизить количество заболеваний, необходимо придерживаться рекомендаций Минздрава", - добавил министр.

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По словам Степанова, в Украине помимо основных показателей заболеваемости растут также показатели количества обращений граждан с симптомами коронавирусной болезни и количества госпитализаций.

Министр подчеркнул, что усилить карантинные меры можно в рамках адаптивного карантина на определенной территории. "Что касается усиления карантинных мер, у нас действует адаптивный карантин, который четко предусматривает критерии, по которым может определятся усиление карантина на той или иной территории",- сказал он.

карантин (16729) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Украинцы вообще путают. В апреле прошлого как попутали....
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16.06.2020 09:28
+5
украинцы послали вас, придурков, вместе с вашими идиотскими ограничениями. беги, степашка, в Ростов пока не поздно.
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16.06.2020 09:25
+2
Какие у него четкие критерии, 666 ему в темя...
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16.06.2020 09:28
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украинцы послали вас, придурков, вместе с вашими идиотскими ограничениями. беги, степашка, в Ростов пока не поздно.
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16.06.2020 09:25 Ответить
А как там у тебя в Ростове?
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16.06.2020 10:13 Ответить
Степанов скоро себя Наполеоном объявит.
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16.06.2020 09:27 Ответить
Зовсім не треба проголошувати...от Зєлєнскій, наприклад, лєнін, хоча він цього і не проголошував.
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16.06.2020 09:32 Ответить
Он Ленин-Больной, как Мамин-Сибиряк или Муравьев-Апостол...
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16.06.2020 09:38 Ответить
Ленин-Больной?...чого ж тоді Лєна за нього заміж виходила?...
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16.06.2020 09:48 Ответить
ленка больна? Больна. Теперь давай разбирпться. Он ленин (принадлежность)? Ленин. Больной (ленки). Больной. Ну прям, Фёдырыч, как маленький... всё разжевать, по полочкам разложить... А мне щас много говорить нельзя. Я где-то задел нежное ухо админа и 3 дня парился в бане... Вел дольче вита, так сказать... жуировал и бездельничал, как бонвиван...
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16.06.2020 09:54 Ответить
лагічіскі...
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16.06.2020 09:57 Ответить
Зеленского лениным избрали массы, а Степанов Наполеон по происхождению.
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16.06.2020 09:45 Ответить
по наіітію
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16.06.2020 10:15 Ответить
Ленкін!
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16.06.2020 09:59 Ответить
Батька Зеленського могли назвати Ілля...
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16.06.2020 10:37 Ответить
І що? От якби одружився на Марфі - був марфіним.
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16.06.2020 11:01 Ответить
P.S. На по батькові воно не доживе. Так і залишиться Вовочкою,тільки Вовочка з анекдотів не був янелохом.
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16.06.2020 11:05 Ответить
Та ви шо, неужели неделю назад Пасха была ?
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16.06.2020 09:33 Ответить
Не, Троица.
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16.06.2020 09:47 Ответить
Какие у него четкие критерии, 666 ему в темя...
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16.06.2020 09:28 Ответить
Украинцы вообще путают. В апреле прошлого как попутали....
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16.06.2020 09:28 Ответить
73% уже год на премию Дарвина претендуют. Шо вы хотите от них?
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16.06.2020 09:32 Ответить
ага!
ввели карантин когда еще не было почти усопших от вируса, а теперь плачут шо всем карантин надоел.
вроде все православные, но испугались жалкого микроба)) кх-кх, б*же(бежит к рвачам)
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16.06.2020 09:32 Ответить
Я к врачам не бегаю. Это ты от них не выкисаешь.
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16.06.2020 09:34 Ответить
я тя не спрашивал. накатил за дидов уже что-ли?
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16.06.2020 09:51 Ответить
Дед на палке, это твоя родня.
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16.06.2020 09:57 Ответить
Не хватает завершающих слов,я вам покажу кузькину мать!
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16.06.2020 09:32 Ответить
В усьому світі пов"язаний, а в Україні не пов"язаний - може ми якісь особливі?
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16.06.2020 09:35 Ответить
Більше того. Ми особливі на всю голову.
Я просто історію непогано знаю.... б*же, просто хочеться щоб ніхто з інших країн нашу історію не вивчав, а то паспорт закордоном потрібно буде замалювати щоби не просікли та не засміяли.
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16.06.2020 09:54 Ответить
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3045885-ec-znovu-vnese-zakonoproekt-pro-strahuvanna-medikiv-vid-covid19-porosenko.html Члени фракції "Європейська солідарність" ще раз внесуть до парламенту законопроєкт про страхування медиків від COVID-19 .
Про це повідомив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" у понеділок ввечері.
"Ми зараз вносимо цей законопроєкт (про страхування медиків від коронавірусу - ред.) ще раз, бо його абсолютно викривили і сказали, що під страхування будуть потрапляти лише ті лікарі, які отримали інвалідність. Від коронавірусу помирають, від коронавірусу інвалідність не отримують", - сказав Порошенко.
Політик додав, що хотів би разом з Прем'єр-міністром і міністром фінансів обрахувати суми відповідних виплат.
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16.06.2020 09:37 Ответить
На всех пытается одеть намордник ,а сам без намордника -это опять двойные стандарты?Я бы этому псевдолекарю противогаз приклеил на голову пожизненно -чтобы меньше врал(и покрасил зелёной краской) .Открытую форму туберкулёза значит в общество -нате заражайтесь -а придуманный фейк продвигает .Интересно посмотреть его настоящую декларацию о доходах .Кто ему за проталкивание брехни на высоком посту, хорошо приплачивает
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16.06.2020 09:42 Ответить
8.035.364 инфицированных и 436.918 умерших в мире для вас,похоже,не довод о существовании короновируса?

Вот я не пойму,вы пишущие подобные глупости,инкубаторские? У вас нет и не было родителей,которых вы любили. Вам всё равно,что чьи-то родители умрут на несколько лет раньше....
Самое страшное,что такие как вы есть во всём мире и у нас в Германии, и в США......
Уроды - одним словом!!!!
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16.06.2020 11:00 Ответить
Люди днём с огнём не могут найти больных короной в той же Германии .Фейк он и в Африке фейк .А насчёт смертности -так в мире умирает ежедневно более 1 млн . человек .И никаких короновирусов не надо ,от простого гриппа куда больше смертей ,чем от фейковых болезней.
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16.06.2020 20:14 Ответить
Плохо ищут....
1. У сотрудника сына переболела тёща,живущая с ними в доме. Она была в больнице.а вся семья на домашнем карантине с тестированием 2 раза. А отдел проходил периодический мед . контроль.
2.Дети моей приятельницы,работающие по контракту программистами в Англии ,ОЧЕНЬ тяжело переболели,но оны молодые и,к счастью,выздоровели оба.
Есть еще примеры В Греции умерла соседка племянницы и не очень старая
Если вы ещё не поняли,статистика показывает число умерших,куда не входит статистика естественных ежегодных смертей. И умирают люди пенсионного возраста и с ослабленным иммунитетом....
Кстати.... вчера в немецкой прессе,прочла почему в любом возрасте смертность среди мужчин выше смертности среди женщин.
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17.06.2020 04:23 Ответить
Не звезди степанов, повтори математику за 5й класс, придурок
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16.06.2020 10:00 Ответить
"По словам Степанова, в Украине помимо основных показателей заболеваемости растут также показатели количества обращений граждан с симптомами коронавирусной болезни и количества госпитализаций.Источник: https://censor.net/n3202220"
Вот это - самое главное, именно при таком росте мы получим перегрузку медицинской системы, разбегающихся медиков и рост числа покойников в 100 раз, причем только четверть этого роста будет от зараженных вирусом, остальные помрут от других болезней, не получив своевременной мед. помощи. Правительство сбрасывает ответственность на местные власти, не обладающие грамотностью, а само стало в позу консультанта, все это смертнльно опасно для недогосударства, в котором олигархи и их частные армии влиятельней, чем легальная власть.
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16.06.2020 10:05 Ответить
На Гетьманщене апеляция была в генеральном суде. Все неверные решения высокопасодовцив
не просто скасовували а присуживали тем кто их вынес. Вот и степаше присудили бы ходить в маске, а снял сразу штраф. Умели же люди шуткувать с пользой.
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16.06.2020 10:07 Ответить
Конечно, количество ПЦР тестов постоянно, но к их 10 000 в сутки добавилось 7 000 ИФА тестов, которые сами по себе не дают точного дагноза, но те, у кого они выявили болезнь, должны поступать на ПЦР и давать группу обследуемых со значительно повышенной вероятностью получить заболевшего, чем в среднем по остальным группам обследуемых.В общем ИФА должны несколько повышать выявляемость болезни, но не должны повышать число поступающих в стационары и тяжело болеющих, которые и есть правильным индикатором разгула эпидемии.
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16.06.2020 10:19 Ответить
А чего ещё можно ждать от 73% дебилов,напросившихся на то,что получили,,,,
Только таких комментов,как выше ..
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16.06.2020 11:06 Ответить
P.S. На по батькові воно не доживе. Так і залишиться Вовочкою,тільки Вовочка з анекдотів не був янелохом.
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16.06.2020 11:08 Ответить
 
 