Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением числа тестов, - Степанов
Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований.
Это заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если мы говорим о количестве тестирований, вы видите, что около 10 тыс. тестирований методом ПЦР мы уже делаем порядка двух недель, а значительный рост новых подтвержденных случаев коронавируса начался на предыдущей неделе, когда мы четко перешли порог и начали ставить антирекорды более 600. Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений", - сказал он.
"Во-вторых, мы видим некоторые вспышки в определенных населенных пунктах, связанные с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мер. Мы считаем, что основным критерием для того, чтобы снизить риск инфицирования и, как следствие, снизить количество заболеваний, необходимо придерживаться рекомендаций Минздрава", - добавил министр.
По словам Степанова, в Украине помимо основных показателей заболеваемости растут также показатели количества обращений граждан с симптомами коронавирусной болезни и количества госпитализаций.
Министр подчеркнул, что усилить карантинные меры можно в рамках адаптивного карантина на определенной территории. "Что касается усиления карантинных мер, у нас действует адаптивный карантин, который четко предусматривает критерии, по которым может определятся усиление карантина на той или иной территории",- сказал он.
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ввели карантин когда еще не было почти усопших от вируса, а теперь плачут шо всем карантин надоел.
вроде все православные, но испугались жалкого микроба)) кх-кх, б*же(бежит к рвачам)
Я просто історію непогано знаю.... б*же, просто хочеться щоб ніхто з інших країн нашу історію не вивчав, а то паспорт закордоном потрібно буде замалювати щоби не просікли та не засміяли.
Про це повідомив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" у понеділок ввечері.
"Ми зараз вносимо цей законопроєкт (про страхування медиків від коронавірусу - ред.) ще раз, бо його абсолютно викривили і сказали, що під страхування будуть потрапляти лише ті лікарі, які отримали інвалідність. Від коронавірусу помирають, від коронавірусу інвалідність не отримують", - сказав Порошенко.
Політик додав, що хотів би разом з Прем'єр-міністром і міністром фінансів обрахувати суми відповідних виплат.
Вот я не пойму,вы пишущие подобные глупости,инкубаторские? У вас нет и не было родителей,которых вы любили. Вам всё равно,что чьи-то родители умрут на несколько лет раньше....
Самое страшное,что такие как вы есть во всём мире и у нас в Германии, и в США......
Уроды - одним словом!!!!
1. У сотрудника сына переболела тёща,живущая с ними в доме. Она была в больнице.а вся семья на домашнем карантине с тестированием 2 раза. А отдел проходил периодический мед . контроль.
2.Дети моей приятельницы,работающие по контракту программистами в Англии ,ОЧЕНЬ тяжело переболели,но оны молодые и,к счастью,выздоровели оба.
Есть еще примеры В Греции умерла соседка племянницы и не очень старая
Если вы ещё не поняли,статистика показывает число умерших,куда не входит статистика естественных ежегодных смертей. И умирают люди пенсионного возраста и с ослабленным иммунитетом....
Кстати.... вчера в немецкой прессе,прочла почему в любом возрасте смертность среди мужчин выше смертности среди женщин.
Вот это - самое главное, именно при таком росте мы получим перегрузку медицинской системы, разбегающихся медиков и рост числа покойников в 100 раз, причем только четверть этого роста будет от зараженных вирусом, остальные помрут от других болезней, не получив своевременной мед. помощи. Правительство сбрасывает ответственность на местные власти, не обладающие грамотностью, а само стало в позу консультанта, все это смертнльно опасно для недогосударства, в котором олигархи и их частные армии влиятельней, чем легальная власть.
не просто скасовували а присуживали тем кто их вынес. Вот и степаше присудили бы ходить в маске, а снял сразу штраф. Умели же люди шуткувать с пользой.
Только таких комментов,как выше ..