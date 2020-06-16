Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко, но активисту поздно сообщили о заседании суда: "Я просто физически не успею доехать"
В Шевченковском районном суде Киева прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста Сергеем Стерненко.
Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания", - сообщил он.
Также Стерненко добавил, что будет требовать отмены меры пресечения в апелляционной инстанции.
Позже активист сообщил, что заседание суда назначили на 10.00, а ему об этом сообщили за 50 минут до начала заседания и он не успеет доехать.
"Нет слов. Только что звонила секретарь судьи Мелешак по рассмотрению ходатайства об изменении адреса домашнего ареста. Заседание назначено на 10:00. То есть за 50 минут после сообщения мне о заседании. Я просто физически не успею туда доехать.
Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны. Поэтому я не прошу вас туда ехать. Потому и я не поеду. У суда дежурят мои адвокаты. А то, что было вчера, и продолжается сегодня - это неописуемый треш. Как будто мы живем в россии. Судья Мелешак не лучше Бугеля. Она как-то мне отказала в удовлетворении жалобы из-за того что я не заключил сам с собой договор о том, чтобы я мог представлять себя в суде. А еще эта судья недавно отпустила чудовище, которое убило двухлетнего мальчика. Убийца сбежал из Украины", - рассказал Стерненко.
Напомним, 15 июня под Шевченковским судом Киева, который избирал меру пресечения экс-руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители избивали протестующего.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.
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Нема слів.
Щойно телефонувала секретар судді Мєлєшак щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту.
Засідання призначили на 10:00.
Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання.
Я просто фізично не встигну туди доїхати.
Це неможливо, зважаючи ще й на те що мені не можна пересуватись без охорони.
Тому я не прошу вас туди їхати.
Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати.
А те, що було вчора, і продовжується сьогодні - це невимовний треш.
Як наче ми живемо в росії.
P. S. Суддя Мєлєшак не краща за Бугіля. Вона якось мені відмовила у задоволенні скарги через те що я не уклав сам із собою договір про те щоб я міг представляти себе в суді.
А ще ця суддя нещодавно відпустила потвору, яка вбила дворічного хлопчика. Вбивця втік з України
просто такие , как вы , умные и смекалистые
умеете воровать лес и продавать его ,
а лохи вам завидуют
в Украине миллион двести тысяч мусоров,
чтобы не мешали нужно вооружить хотя бы тысяч сто лохов
https://youtu.be/8wnSAN2svbU
помню в Житомере один хвастался, что у него 30 бочек угольных,
шаровый лес и уголь по 6 гривен оптом на ура идёт
вот это я понимаю, делом человек занят
(года три-четыре тому назад было )
Нема людини - нема проблеми.
А що, чмошники, відповісти не маєте що?
І успішно справлялася із роботою.
Після Євромайдану змилася в окупований в Крим, але навіть рашисти дали їй під зад, бо зрадників вистачало і без неї. При великому ******** вимутила собі не звільнення, а пониження з голови суду на просто суддю.
І зараз так само, як у 2013 - 2019 роках, мутить справи проти майданівців.
Мережа в люті: На суді над Стерненком помітили поліцейського з символікою бойовиків Донбасу
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/all/2020-06-13.html субота, 13 червень 2020, 9:14
Користувачі мережі відзначили, що подібні балаклави бачили на силовиках не вперше.
Біля стін Шевченківського районного суду в Києві, де напередодні обирали запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, помітили поліцейського з символікою так званої «3 окремої мотострілкової бригади 1 артилерійського корпусу (ДНР)». Фото в мережі опублікував спікер розвідувального співтовариства InformNapalm, член ради волонтерів при Міністерстві оборони України Михайло Макарук, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України .
Він закликав керівництво МВС та Національної поліції негайно залучити силовика до відповідальності за співпрацю з терористами. «Шановні Арсен Аваков, Артем Шевченко, Зорян Шкіряк - в рядах нацпола був зафіксований подонок», - написав Макарук.
У коментарях користувачі погодилися з ідентифікацією символіки, а частина з них відзначили, що подібні балаклави бачили на силовиках не вперше. «Такі ж в Дніпрі місяць назад ветеранів розганяли», - пригадав Сергій Міщенко.
«Тут по-іншому треба ставити питання: чому українські суди охороняє російська поліція», - обурилася Олена Сирінська.