Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко, но активисту поздно сообщили о заседании суда: "Я просто физически не успею доехать"

В Шевченковском районном суде Киева прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста Сергеем Стерненко.

Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания", - сообщил он.

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Также Стерненко добавил, что будет требовать отмены меры пресечения в апелляционной инстанции.

Позже активист сообщил, что заседание суда назначили на 10.00, а ему об этом сообщили за 50 минут до начала заседания и он не успеет доехать.

"Нет слов. Только что звонила секретарь судьи Мелешак по рассмотрению ходатайства об изменении адреса домашнего ареста. Заседание назначено на 10:00. То есть за 50 минут после сообщения мне о заседании. Я просто физически не успею туда доехать.

Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны. Поэтому я не прошу вас туда ехать. Потому и я не поеду. У суда дежурят мои адвокаты. А то, что было вчера, и продолжается сегодня - это неописуемый треш. Как будто мы живем в россии. Судья Мелешак не лучше Бугеля. Она как-то мне отказала в удовлетворении жалобы из-за того что я не заключил сам с собой договор о том, чтобы я мог представлять себя в суде. А еще эта судья недавно отпустила чудовище, которое убило двухлетнего мальчика. Убийца сбежал из Украины", - рассказал Стерненко.

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Напомним, 15 июня под Шевченковским судом Киева, который избирал меру пресечения экс-руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители избивали протестующего.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.