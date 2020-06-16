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Новости Правосудие
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Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко, но активисту поздно сообщили о заседании суда: "Я просто физически не успею доехать"

Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко, но активисту поздно сообщили о заседании суда:

В Шевченковском районном суде Киева прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста Сергеем Стерненко.

Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания", - сообщил он.

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Также Стерненко добавил, что будет требовать отмены меры пресечения в апелляционной инстанции. 

Позже активист сообщил, что заседание суда назначили на 10.00, а ему об этом сообщили за 50 минут до начала заседания и он не успеет доехать.

"Нет слов. Только что звонила секретарь судьи Мелешак по рассмотрению ходатайства об изменении адреса домашнего ареста. Заседание назначено на 10:00. То есть за 50 минут после сообщения мне о заседании. Я просто физически не успею туда доехать.
Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны. Поэтому я не прошу вас туда ехать. Потому и я не поеду. У суда дежурят мои адвокаты. А то, что было вчера, и продолжается сегодня - это неописуемый треш. Как будто мы живем в россии. Судья Мелешак не лучше Бугеля. Она как-то мне отказала в удовлетворении жалобы из-за того что я не заключил сам с собой договор о том, чтобы я мог представлять себя в суде. А еще эта судья недавно отпустила чудовище, которое убило двухлетнего мальчика. Убийца сбежал из Украины", - рассказал Стерненко.

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Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко, но активисту поздно сообщили о заседании суда: Я просто физически не успею доехать 01
Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко, но активисту поздно сообщили о заседании суда: Я просто физически не успею доехать 02

Напомним, 15 июня под Шевченковским судом Киева, который избирал меру пресечения экс-руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители избивали протестующего.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.

Автор: 

суд (25093) юстиция (758) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+17
мусора и зеленский - мрази и подонки
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16.06.2020 10:21
+14
Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко, но активисту поздно сообщили о заседании суда: "Я просто физически не успею доехать" - Цензор.НЕТ 2195
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16.06.2020 10:20
+12
https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739147719694893

https://www.facebook.com/sternenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAmegz1rz-jxBTJVUAduWYCUS2b5munF3T5eMUfXebiAM3HLjlSwn7thExJrIpWiKS-KDg2B8frjKRB&hc_ref=ARTpTEDrLeCRsESyd_Br5C056qJXos8oui22panNJ-1fL5GIa74gACNzmi5jlITIdpo&fref=nf Сергій Стерненко https://www.facebook.com/sternenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAmegz1rz-jxBTJVUAduWYCUS2b5munF3T5eMUfXebiAM3HLjlSwn7thExJrIpWiKS-KDg2B8frjKRB&hc_ref=ARTpTEDrLeCRsESyd_Br5C056qJXos8oui22panNJ-1fL5GIa74gACNzmi5jlITIdpo&fref=nf
https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739147719694893 56 хв ·

Нема слів.
Щойно телефонувала секретар судді Мєлєшак щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту.
Засідання призначили на 10:00.
Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання.
Я просто фізично не встигну туди доїхати.
Це неможливо, зважаючи ще й на те що мені не можна пересуватись без охорони.
Тому я не прошу вас туди їхати.
Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати.
А те, що було вчора, і продовжується сьогодні - це невимовний треш.
Як наче ми живемо в росії.
P. S. Суддя Мєлєшак не краща за Бугіля. Вона якось мені відмовила у задоволенні скарги через те що я не уклав сам із собою договір про те щоб я міг представляти себе в суді.
А ще ця суддя нещодавно відпустила потвору, яка вбила дворічного хлопчика. Вбивця втік з України
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16.06.2020 10:17
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https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739147719694893

https://www.facebook.com/sternenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAmegz1rz-jxBTJVUAduWYCUS2b5munF3T5eMUfXebiAM3HLjlSwn7thExJrIpWiKS-KDg2B8frjKRB&hc_ref=ARTpTEDrLeCRsESyd_Br5C056qJXos8oui22panNJ-1fL5GIa74gACNzmi5jlITIdpo&fref=nf Сергій Стерненко https://www.facebook.com/sternenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAmegz1rz-jxBTJVUAduWYCUS2b5munF3T5eMUfXebiAM3HLjlSwn7thExJrIpWiKS-KDg2B8frjKRB&hc_ref=ARTpTEDrLeCRsESyd_Br5C056qJXos8oui22panNJ-1fL5GIa74gACNzmi5jlITIdpo&fref=nf
https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739147719694893 56 хв ·

Нема слів.
Щойно телефонувала секретар судді Мєлєшак щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту.
Засідання призначили на 10:00.
Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання.
Я просто фізично не встигну туди доїхати.
Це неможливо, зважаючи ще й на те що мені не можна пересуватись без охорони.
Тому я не прошу вас туди їхати.
Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати.
А те, що було вчора, і продовжується сьогодні - це невимовний треш.
Як наче ми живемо в росії.
P. S. Суддя Мєлєшак не краща за Бугіля. Вона якось мені відмовила у задоволенні скарги через те що я не уклав сам із собою договір про те щоб я міг представляти себе в суді.
А ще ця суддя нещодавно відпустила потвору, яка вбила дворічного хлопчика. Вбивця втік з України
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16.06.2020 10:17 Ответить
"Як наче ми живемо в росії." - стране где власть - враг народа.
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16.06.2020 10:38 Ответить
Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко, но активисту поздно сообщили о заседании суда: "Я просто физически не успею доехать" - Цензор.НЕТ 2195
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16.06.2020 10:20 Ответить
мусора и зеленский - мрази и подонки
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16.06.2020 10:21 Ответить
Я одного не можу зрозуміти. На як Зеля + 100 тис (чи 200, скільки їх там) покидьків, можу заважати, 46 мільйонам порядних, чесни та розумних громадян?
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16.06.2020 10:40 Ответить
всё просто,
просто такие , как вы , умные и смекалистые
умеете воровать лес и продавать его ,
а лохи вам завидуют
в Украине миллион двести тысяч мусоров,
чтобы не мешали нужно вооружить хотя бы тысяч сто лохов
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16.06.2020 10:46 Ответить
в Украине миллион двести тысяч мусоров . Усе зрозуміло - ти ідіот.
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16.06.2020 11:00 Ответить
Стосовно Мєлєшак: http://www.vru.gov.ua/content/act/1946_07.07_.2017_.docx?fbclid=IwAR3-0nn2MQvv1B209QPTRdgcECKiz8LuLP2-EQcF6WDFAii1bO9bQpkkS-E http://www.vru.gov.ua/content/act/1946_07.07_.2017_.docx
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16.06.2020 10:21 Ответить
А ось ще про цю суку!
https://youtu.be/8wnSAN2svbU
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16.06.2020 10:45 Ответить
армянская мафия рулит в Украине
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16.06.2020 10:22 Ответить
Где-то сейчас крепко держит свои тощие кулачки извращенец и любитель "тупых собачих ртов"...
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16.06.2020 10:24 Ответить
Нужно больше Шоу - старые фокусы уже не канают
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16.06.2020 10:32 Ответить
такая ген прокуратура и суды нах не нужны. зеля или делай что то или уходи.
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16.06.2020 10:35 Ответить
А що по Вашому Зєля має зробити? Відмотати історію на 100 років назад, не допустити приходу комуняк, запобігти виродженню українців і перетворенню їх у гомосоветікусів, задля того, щоби потім із них було кого обрати суддею чи поліцейським? У нього не має машини часу, та й він сам такий.
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16.06.2020 10:39 Ответить
о, зеля и петя уже браты ?
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16.06.2020 10:48 Ответить
А хіба коли було по-іншому?
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16.06.2020 10:49 Ответить
Мене не цікавлять наслідки. Не маю часу на цей непотріб. Тільки причини. Причина це тупе, дегенероване населення (у своїй більшості). Якщо є бажання щось виправити, то починайте із цього, а до того часу, як більшість цього населення перестане бути тупими дегенератами із подвійною мораллю, будете мати Пець, Зеленських, Юль, Януковичей і т.п. Я їх не ставлю в один ряд, бо вони усі різні, але загальної ситуації, це не змінює.
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16.06.2020 10:54 Ответить
правильно, время на глупости тратить не умно,
помню в Житомере один хвастался, что у него 30 бочек угольных,
шаровый лес и уголь по 6 гривен оптом на ура идёт
вот это я понимаю, делом человек занят
(года три-четыре тому назад было )
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16.06.2020 11:26 Ответить
Що має робити? Сісти за кимінальні та адміністративні злочини,які він ВЖЕ скоїв,і які зафіксовані багатьма свідками та ЗМІ.
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16.06.2020 10:58 Ответить
ви забагато бажаєте. Він усе ж таки людина. Нехай і не найкраща, але людина. Тільки одиниці здатні визнавати власні помилки. Решта, виправдає любий свій вчинок.
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16.06.2020 11:03 Ответить
Як що доживе - буде відповідати. Якщо його господарі дозволять.
Нема людини - нема проблеми.
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16.06.2020 11:45 Ответить
Враги Украины продолжают атаку.
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16.06.2020 10:35 Ответить
Так, 73% усе ніяк не заспокояться.
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16.06.2020 10:39 Ответить
Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны. Ти бреши, але не **********. Я розумію що перетворили правосуддя на ЗМІ-батл, але жодна норма КПК не передбачає пересування особи перебуваючої під домашнім арештом до суду, у супроводі охорони. Якщо мова йде про фіз.охорону яку тобі дали у звязку із замахами, то вона має бути біля тебе, у чому проблема?
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16.06.2020 10:37 Ответить
О як. Почали спамити, значить прямо у яблучко влучив!
А що, чмошники, відповісти не маєте що?
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16.06.2020 10:46 Ответить
и так с фопами зе серьёзно подосрал добавив налог на землю,...
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16.06.2020 10:45 Ответить
Во заливает, он понимаешь только узнал и не успевает доехать но его адвокаты уже там, у них телепортация чтоли в суд.
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16.06.2020 10:51 Ответить
он не спит с авокатами, понимаешь ли?
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16.06.2020 11:07 Ответить
Нах... нам судді які відпускають вбивць дворічної дитини? Зеленський, чому ця суддя за своє неправомірне рішення не понесла ніякої відповідальності і ще досі на посаді??? Чи в Україні вбивати двох річних дітей це вже норма???
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16.06.2020 11:00 Ответить
мєлєшак - це не суддя, а янеківська сєпарша, яка була переведена із Авдіївки спеціально для забезпечення репресій проти ймовірного Майдану.
І успішно справлялася із роботою.
Після Євромайдану змилася в окупований в Крим, але навіть рашисти дали їй під зад, бо зрадників вистачало і без неї. При великому ******** вимутила собі не звільнення, а пониження з голови суду на просто суддю.

І зараз так само, як у 2013 - 2019 роках, мутить справи проти майданівців.
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16.06.2020 11:01 Ответить
Бедный Стерненко.! Венедиктова в упор не видит,и не реагирует на несчастного.Какая вероломная несправедливость к прекрасному патриоту Украины.Не хотят пылинки сдувать.А за это время уже десятки воинов погибли,сотни покалечены.Да и Пасечник с ушилиным с кабаков не вылазят нетронутые.
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16.06.2020 11:17 Ответить
Эта мразь должна сидеть на жопе ровно и будет сидеть. Вообще припухли - домашний арест! На кичу говнюка, тряпки прокурорские!
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16.06.2020 12:03 Ответить
Хомяки,ваш Стерненко такой же зебил,за что боролся-на то и напоролся.Че,забыли ,как он призывал Пороха валить?Зебил должен страдать)
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16.06.2020 11:56 Ответить
не будет он страдать ...по ходу, это развод чистой воды -новый ручной вождь ,а то на Билецком уже некуда аваковской пробы ставить
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16.06.2020 12:43 Ответить
Радует,что есть здравомыслящие люди
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16.06.2020 13:49 Ответить
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/merezha-v-liuti-na-sudi-nad-sternenkom-pomityly-politseiskoho-z-symvolikoiu-boiovykiv-donbasu-331907.html?fbclid=IwAR280WnyPJpEWlPWkI-9rgqGcCFz-zIU6rjmQZKPR6ts9iFfiTm2YrpS49Q

Мережа в люті: На суді над Стерненком помітили поліцейського з символікою бойовиків Донбасу
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/all/2020-06-13.html субота, 13 червень 2020, 9:14
Користувачі мережі відзначили, що подібні балаклави бачили на силовиках не вперше.
Біля стін Шевченківського районного суду в Києві, де напередодні обирали запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, помітили поліцейського з символікою так званої «3 окремої мотострілкової бригади 1 артилерійського корпусу (ДНР)». Фото в мережі опублікував спікер розвідувального співтовариства InformNapalm, член ради волонтерів при Міністерстві оборони України Михайло Макарук, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України .
Прокурор подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту Стерненку, але активісту пізно повідомили про засідання суду: "Я просто фізично не встигну доїхати" - Цензор.НЕТ 2661

Він закликав керівництво МВС та Національної поліції негайно залучити силовика до відповідальності за співпрацю з терористами. «Шановні Арсен Аваков, Артем Шевченко, Зорян Шкіряк - в рядах нацпола був зафіксований подонок», - написав Макарук.
У коментарях користувачі погодилися з ідентифікацією символіки, а частина з них відзначили, що подібні балаклави бачили на силовиках не вперше. «Такі ж в Дніпрі місяць назад ветеранів розганяли», - пригадав Сергій Міщенко.

«Тут по-іншому треба ставити питання: чому українські суди охороняє російська поліція», - обурилася Олена Сирінська.
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16.06.2020 14:26 Ответить
 
 