3 084 1
Один из сервисных центров МВД в Киеве закрыт из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников
Сервисный центр МВД №8047 (г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 110а) закрыт из-за обнаружения заболевания COVID-19 у сотрудников.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что лица, зарегистрировавшиеся в онлайн-очереди, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД г. Киев.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Saw Ewas #370753
показать весь комментарий16.06.2020 10:55 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль