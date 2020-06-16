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Новости Коронавирус и карантин
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Один из сервисных центров МВД в Киеве закрыт из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников

Один из сервисных центров МВД в Киеве закрыт из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников

Сервисный центр МВД №8047 (г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 110а) закрыт из-за обнаружения заболевания COVID-19 у сотрудников.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что лица, зарегистрировавшиеся в онлайн-очереди, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД г. Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сервисные центры МВД заработали, но стать в электронную очередь можно только в Киеве и Днепропетровской области

Один из сервисных центров МВД в Киеве закрыт из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников 01

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А зряплату їм платитимуть?
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16.06.2020 10:55 Ответить
 
 