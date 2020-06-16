В ВСУ за сутки зафиксировано шесть новых случаев COVID-19, всего болеют 143 человека, - Командование Медсил
В ВСУ за прошедшие сутки подтверждено шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.
"Из них 1 военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - сказано в сообщении.
Еще 5 человек лечатся дома под контролем медицинской службы. Из них в Хмельницкой области – 1 военнослужащий, в Винницкой области – 2 работника ВСУ и в Киевской области – 2 военнослужащих. Состояние пациентов удовлетворительное, течение заболевания легкое.
Всего по состоянию на утро 16 июня в ВСУ коронавирусом болеет 143 человека, выздоровели за время пандемии 209 человек, летальных случаев – 4.
На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 541 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 95 человек.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 16 июня в Украине за сутки зафиксировано 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего - 32 476 инфицированных.
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