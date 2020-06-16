В ВСУ за сутки зафиксировано шесть новых случаев COVID-19, всего болеют 143 человека, - Командование Медсил

В ВСУ за прошедшие сутки подтверждено шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них 1 военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - сказано в сообщении.

Еще 5 человек лечатся дома под контролем медицинской службы. Из них в Хмельницкой области – 1 военнослужащий, в Винницкой области – 2 работника ВСУ и в Киевской области – 2 военнослужащих. Состояние пациентов удовлетворительное, течение заболевания легкое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные авиарейсы на ближайшее время

Всего по состоянию на утро 16 июня в ВСУ коронавирусом болеет 143 человека, выздоровели за время пандемии 209 человек, летальных случаев – 4.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 541 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 95 человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 16 июня в Украине за сутки зафиксировано 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего - 32 476 инфицированных.