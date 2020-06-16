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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и десять областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и десять областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15 июня Киев и десять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантинных мер не готовы г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Показатель инцидентности в Киеве и десяти областях Украины не соответствует норме, ведь количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки - 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксированы 32 476 случаев

 Киев и десять областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01
Киев и десять областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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О нет, что же делать, карантин навсегда, оденьте маски и покайтесь.
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16.06.2020 10:45 Ответить
Интересно, что загрузка коек по недавним словам Кличко за 20 дней выросла в Киеве с 35 до 46%, а по табличек она сейчас - 38%, так что или резко выздоровело значительное число лежавших в стационарах, или добавили число коек в отделениях для ковиднико.
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16.06.2020 11:29 Ответить
 
 