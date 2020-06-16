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Киев и десять областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 15 июня Киев и десять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантинных мер не готовы г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.
Показатель инцидентности в Киеве и десяти областях Украины не соответствует норме, ведь количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12.
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Rick Wandall
показать весь комментарий16.06.2020 10:45 Ответить Мне нравится 1
Саша Савенко #471801
показать весь комментарий16.06.2020 11:29 Ответить Мне нравится 0
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