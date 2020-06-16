РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3795 посетителей онлайн
Новости
4 185 110

Преследование оппозиции - это "попкорн" от Зеленского, которым пытаются "перебить" экономические провалы, - Порошенко

Преследование оппозиции - это

Пока Зеленский пытается переключить внимание общества с экономического кризиса на преследование оппозиционеров, в стране происходит ползучий реванш приспешников Януковича.

Об этом в студии программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что за последний год под влиянием Банковой силовые структуры взяли на вооружение приемы шоу-бизнеса вместо законов и считают, что "видосики" могут заменить КПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко после суда о госизмене Януковича: Нельзя допустить реванша пророссийских сил, Украина заплатила слишком высокую цену за это

"У нас правоохранительные органы имеют очень странную модель - в нарушение любых уголовно-процессуальных норм сообщать через "видосики". Я не был уведомлен о заседании по делу Януковича. Но я считал своим гражданским долгом прийти и свидетельствовать. И доказать факт государственной измены Януковича, которая проявилась в том числе через письмо, подписанное бывшим презентом Януковичем Путину о приглашении российских оккупационных войск, вторгшихся, ворвавшигся в Крым. И это является государственной изменой", - напомнил Порошенко.

"Это - элементы шоу, которое пытается применить действующая власть. Потому что они пытались инкриминировать мне государственную измену за то, что я отдал приказ о контрнаступлении - и мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса. Это по их мнению государственная измена. Государственная измена - это когда я отдал приказ обеспечить морское прикрытие Мариуполя и Бердянска. Когда корабли пошли через Керченский пролив, и мы выиграли арбитраж, который признал Россию агрессором. Это по их мнению государственная измена", - напомнил Петр Порошенко.

"Государственной изменой по их мнению было и подписания Минских соглашений, по которым уже год живет новая власть и которые стали надежной базой для применения санкций против России. И много-много других дел", - отметил пятый Президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Порошенко на суде о госизмене Януковича: "Попытка не признавать российскую агрессию, которая звучит в зале апелляционного суда, является антигосударственной и антиконституционной". ВИДЕО

"Когда падает экономика, если не добирается бюджет, когда падает промышленность, когда кризис в энергетике, когда кризис с местным самоуправлением - надо попробовать перебить это попкорном, шоу, телевидением. И делать это через преследование оппозиции", - считает Петр Порошенко.

"Когда второй по рейтингу политик в стране, лидер оппозиционной политической силы должен объяснять эти глупости - я подчеркиваю, речь будет идти не о защите. Я найду правильные слова для того, чтобы доказать, что сейчас, к сожалению, действиями соратников Януковича, которые есть и в Офисе Президента, и в ГБР - возвращают всю нашу страну во времена Януковича", - предостерег Петр Порошенко.

"Об этом говорит и Борис Филатов с точки зрения преследования на уровне местного самоуправления, об этом говорю я, об этом говорят на процессе Стерненко, об этом говорят Маруся Звиробий, София Федына, Таня Чорновол и многие другие. В то же время преступники, которые совершали преступления, - на свободе. Я думаю, это точно неприемлемо", - резюмировал Петр Порошенко.

"Я благодарю за ту поддержку, которую мне сегодня выражают сотни тысяч, если не миллионы - спасибо за это", - сказал пятый Президент Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Порошенко Петр (19600) Янукович Виктор (30786) выборочное преследование (48)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
Преследование оппозиции - это "попкорн" от Зеленского, которым пытаются "перебить" экономические провалы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1228
показать весь комментарий
16.06.2020 10:40
+34
Преследование оппозиции - это "попкорн" от Зеленского, которым пытаются "перебить" экономические провалы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5446
показать весь комментарий
16.06.2020 10:43
+33
У зебилов одни успех, успех за успехом... так быстро дно даже януковощь не пробивал.
показать весь комментарий
16.06.2020 10:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Переслідування опозиції - це "попкорн" від Зеленського, яким намагаються "перебити" економічні провали, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2158
показать весь комментарий
16.06.2020 11:55 Ответить
Це лайно треба похоронити - занадто багато смороду від нього.
Це вже перетворюється на психічну патологію цього, і без того нездорового, суспільства і ганьбу світового масштабу.
Достатньо звернути увагу на дебільну творчість тролеферми на цьому сайті, щоб скласти собі уявлення про того, хто це організовує і забезпечує.
показать весь комментарий
16.06.2020 12:00 Ответить
Вот тут с Петром Алексеевичем согласен. Он знает, что говорит. Он ведь и сам устраивал такой попкорн для своей секты, когда делал вид, что преследует рыгов (всяких Портновых да Лукашей), хотя реально никого не привлёк и не посадил.
показать весь комментарий
16.06.2020 12:02 Ответить
Скоро заберём вашу Маруська в Израиль,вместо кое кого,у нас она запоёт
показать весь комментарий
16.06.2020 12:20 Ответить
И что она сделала плохого?😂😂
показать весь комментарий
16.06.2020 12:24 Ответить
шмаркля- мерзота.

сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:28 Ответить
Допомогла зелена пліснява своїм цькуванням піти з життя Олексію Порошенку.
Убивці!
Вони і Петром хочуть зробити теж саме
показать весь комментарий
16.06.2020 17:45 Ответить
Папік -кримінальний авторитет подох спокійно - синок близький до ходки на зону, всьо па панятіям...
показать весь комментарий
17.06.2020 01:50 Ответить
Переслідування опозиції - це "попкорн" від Зеленського, яким намагаються "перебити" економічні провали, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8196
показать весь комментарий
17.06.2020 00:32 Ответить
сколько там у него процентов, 8, или 11?
показать весь комментарий
17.06.2020 02:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 