Преследование оппозиции - это "попкорн" от Зеленского, которым пытаются "перебить" экономические провалы, - Порошенко
Пока Зеленский пытается переключить внимание общества с экономического кризиса на преследование оппозиционеров, в стране происходит ползучий реванш приспешников Януковича.
Об этом в студии программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он отметил, что за последний год под влиянием Банковой силовые структуры взяли на вооружение приемы шоу-бизнеса вместо законов и считают, что "видосики" могут заменить КПК.
"У нас правоохранительные органы имеют очень странную модель - в нарушение любых уголовно-процессуальных норм сообщать через "видосики". Я не был уведомлен о заседании по делу Януковича. Но я считал своим гражданским долгом прийти и свидетельствовать. И доказать факт государственной измены Януковича, которая проявилась в том числе через письмо, подписанное бывшим презентом Януковичем Путину о приглашении российских оккупационных войск, вторгшихся, ворвавшигся в Крым. И это является государственной изменой", - напомнил Порошенко.
"Это - элементы шоу, которое пытается применить действующая власть. Потому что они пытались инкриминировать мне государственную измену за то, что я отдал приказ о контрнаступлении - и мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса. Это по их мнению государственная измена. Государственная измена - это когда я отдал приказ обеспечить морское прикрытие Мариуполя и Бердянска. Когда корабли пошли через Керченский пролив, и мы выиграли арбитраж, который признал Россию агрессором. Это по их мнению государственная измена", - напомнил Петр Порошенко.
"Государственной изменой по их мнению было и подписания Минских соглашений, по которым уже год живет новая власть и которые стали надежной базой для применения санкций против России. И много-много других дел", - отметил пятый Президент.
"Когда падает экономика, если не добирается бюджет, когда падает промышленность, когда кризис в энергетике, когда кризис с местным самоуправлением - надо попробовать перебить это попкорном, шоу, телевидением. И делать это через преследование оппозиции", - считает Петр Порошенко.
"Когда второй по рейтингу политик в стране, лидер оппозиционной политической силы должен объяснять эти глупости - я подчеркиваю, речь будет идти не о защите. Я найду правильные слова для того, чтобы доказать, что сейчас, к сожалению, действиями соратников Януковича, которые есть и в Офисе Президента, и в ГБР - возвращают всю нашу страну во времена Януковича", - предостерег Петр Порошенко.
"Об этом говорит и Борис Филатов с точки зрения преследования на уровне местного самоуправления, об этом говорю я, об этом говорят на процессе Стерненко, об этом говорят Маруся Звиробий, София Федына, Таня Чорновол и многие другие. В то же время преступники, которые совершали преступления, - на свободе. Я думаю, это точно неприемлемо", - резюмировал Петр Порошенко.
"Я благодарю за ту поддержку, которую мне сегодня выражают сотни тысяч, если не миллионы - спасибо за это", - сказал пятый Президент Украины.
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Це вже перетворюється на психічну патологію цього, і без того нездорового, суспільства і ганьбу світового масштабу.
Достатньо звернути увагу на дебільну творчість тролеферми на цьому сайті, щоб скласти собі уявлення про того, хто це організовує і забезпечує.
сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.
Убивці!
Вони і Петром хочуть зробити теж саме