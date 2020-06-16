Украинские IT-компании призвали парламент ускорить переход госорганов на облачные технологии

Представители украинского IT-бизнеса призвали народных депутатов принять в первом чтении законопроект № 2655 "Об облачных услугах".

Он должен урегулировать использование облачных технологий и ускорить переход органов государственной власти и госпредприятий на облачные решения .

Документ закрепляет понятие облачных услуг, фиксирует требования публичных заказчиков к поставщикам облачных услуг, регулирует особенности предоставления и потребления таких услуг органами власти, устанавливает порядок обработки персональных данных и защиты информации в "облаках". Авторы законопроекта предлагают запретить переносить персональные данные и информацию с ограниченным доступом в "облака", размещенные за рубежом и на территории, неподконтрольной украинской власти.

Законопроект №2655 направлен на имплементацию в Украине концепции Cloud First - мировой практики приоритета облачных услуг перед традиционными закупками IT-оборудования в сфере госуправления. Эту стратегию уже успешно внедрили США, Великобритания, страны ЕС, Сингапур, Индия, Республика Корея, Австралия, Канада и Саудовская Аравия. Это позволило им на 30% снизить затраты и значительно уменьшить коррупцию при закупках компьютерного оборудования и ПО.

Как свидетельствуют расчеты Европейской Бизнес-Ассоциации, расходы украинского госсектора на ИТ-закупки в период 2020-2024 гг. составят около 100 млрд грн. В случае даже частичной реализации стратегии Cloud First совокупная экономия для украинского госбюджета может достичь 40 млрд грн.

Большинство провайдеров облачных услуг в Украине - это национальные IT-компании, которые из-за неурегулированности процедур поставлены в неравные условия с поставщиками компьютерного оборудования в процедурах государственных закупок. Новый закон будет создавать добавленную стоимость украинского сектора ИТ, способствовать ускоренному развитию программного обеспечения для внутреннего рынка и поступлению в Украину более 10 млрд долларов частных инвестиций в ближайшие пять лет.

Как сообщалось ранее, Комитет парламента по вопросам цифровой трансформации рекомендовал принять в первом чтении законопроект о облачные услуги. До принятия законопроекта призвал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В октябре 2019 Минцифры инициировало разработку стратугии Cloud First для Украины.