Россиянин задержан в Тбилиси по подозрению в подготовке покушения на журналиста Габунию, назвавшего Путина "п#здой моржовой"

В Тбилиси задержан гражднин РФ по подозрению в подготовке покушения на тележурналиста Георгия Габунию, который во время работы на телеканале "Рустави-2" в прямом эфире назвал президента России Владимира Путина "п#здой моржовой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

Сообщается, что уроженец Ингушетии Васамбек Боков арестован по решению городского суда грузинской столицы.

По словам гендиректора местного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, заказчиком убийства его заместителя является глава Чечни Рамзан Кадыров. Причиной стали скандальные высказывания Габунии в адрес Владимира Путина в эфире канала "Рустави-2" год назад.

Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.

18 июля после смены собственника в отставку был отправлен директор "Рустави-2" Николоз Гварамия. Его место занял Салия. Гварамия называет свое увольнение политически мотивированным.

22 августа Габунию пригласили на работу на другой телеканал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержание киллеров, стрелявших в гражданина Черногории в Киеве. Оперативное ВИДЕО