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Россиянин задержан в Тбилиси по подозрению в подготовке покушения на журналиста Габунию, назвавшего Путина "п#здой моржовой"

Россиянин задержан в Тбилиси по подозрению в подготовке покушения на журналиста Габунию, назвавшего Путина

В Тбилиси задержан гражднин РФ по подозрению в подготовке покушения на тележурналиста Георгия Габунию, который во время работы на телеканале "Рустави-2" в прямом эфире назвал президента России Владимира Путина "п#здой моржовой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

Сообщается, что уроженец Ингушетии Васамбек Боков арестован по решению городского суда грузинской столицы.

По словам гендиректора местного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, заказчиком убийства его заместителя является глава Чечни Рамзан Кадыров. Причиной стали скандальные высказывания Габунии в адрес Владимира Путина в эфире канала "Рустави-2" год назад.

Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.

18 июля после смены собственника в отставку был отправлен директор "Рустави-2" Николоз Гварамия. Его место занял Салия. Гварамия называет свое увольнение политически мотивированным.

22 августа Габунию пригласили на работу на другой телеканал.

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Автор: 

Грузия (4499) покушение (1034) россия (95515)


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Топ комментарии
+33
ну..это выражение уже стало крылатым )))) чтоб там не случилось с его автором (дай ему Бог здоровья) "п****моржовая" уже навеки прилипла к х*лу и стала именной (хоть патентуй))))
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16.06.2020 10:58
+19
Росеянин Васамбек Боков... И ето кацапы нам рассказывают что они имеют отношение к Киевской Руси и братья нам?
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16.06.2020 11:24
+14
Рюцких без виз никуда не пускать !
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16.06.2020 11:06
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16.06.2020 10:57 Ответить
Подвесить кадыровца за яйца!
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16.06.2020 11:28 Ответить
Не кадыровца а самого Кадырова . Почему по приказу этого террориста убивают , причем безнаказанно людей в разных странах .
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16.06.2020 12:16 Ответить
Рамзан-дурак, Герой Роисси, обиделся на правду о своем благодетеле?..
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16.06.2020 11:32 Ответить
Президент Грузии Иванишвили объявил заказчиком покушения https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0?src=hashtag_click #Кадырова , чтобы не обидеть Х**ла. - Kavkaz Center
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16.06.2020 11:05 Ответить
Вовремя и к месту, а то все стали забывать про пи... и моржа...
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16.06.2020 11:07 Ответить
если не сольют и все докажут тянет на международный терроризм
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16.06.2020 10:58 Ответить
ну..это выражение уже стало крылатым )))) чтоб там не случилось с его автором (дай ему Бог здоровья) "п****моржовая" уже навеки прилипла к х*лу и стала именной (хоть патентуй))))
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16.06.2020 10:58 Ответить
Да, выражение необычное и легко запоминающееся. Надеюсь, к ***** оно прилипнет так же, как и основная его кличка (сопсно - *****).
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16.06.2020 11:11 Ответить
Путлеровцы постараются убить, так и думал.
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16.06.2020 10:59 Ответить
как это по-кацапски!
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16.06.2020 10:59 Ответить
Р@шиская ********* - країна терорист!!!
Хоча не відомо навіщо він х#йла назвав пи#дою? Хоча для ху#ла усі назви з матом підходять.
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16.06.2020 11:00 Ответить
Гарно грузин повернув жарти х¥йла про органи дідуся та бабусі проти бункерного.
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16.06.2020 11:04 Ответить
Рюцких без виз никуда не пускать !
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16.06.2020 11:06 Ответить
Их там нет.
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16.06.2020 11:10 Ответить
Раскрутить теперь эту новость по всем международным информационным каналам и эффект от неудачного покушения,спасибо правохранителям грузии, с тем как назвали пуйла буде усилен и доведен до ушей тех кто этого еще не слышал ! Конечно жаль моржей ,они не заслужили сравнения с этим монстром !
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16.06.2020 11:12 Ответить
мстительный недомерок
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16.06.2020 11:12 Ответить
Недомерки все мстительные....
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16.06.2020 11:15 Ответить
Не, только глупые.
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16.06.2020 11:49 Ответить
от не знаю як з точки зору філології можна застосовувати до одного й того ж предмету й "*****" й "пізда моржова" але обидва вислови влучно характеризують путіна.
та й зеленського.
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16.06.2020 11:16 Ответить
зачем было удалять гравюру эпохи возрождения, которую печатали в учебниках
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16.06.2020 11:29 Ответить
Росеянин Васамбек Боков... И ето кацапы нам рассказывают что они имеют отношение к Киевской Руси и братья нам?
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16.06.2020 11:24 Ответить
То дуже влучно. Навіть краще ніж хокейний нирок моржового на червону доріжку з піднятим є...блом)))
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16.06.2020 11:25 Ответить
п#зда моржовая



Росіянина затримано в Тбілісі за підозрою в підготовці замаху на журналіста Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою" - Цензор.НЕТ 5268
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16.06.2020 11:27 Ответить
Несколько переборщил ***** с ботоксом и силиконом...
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16.06.2020 12:00 Ответить
Это скорее для моржовой фелляции, но тоже для )(уйла подойдет!
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16.06.2020 14:09 Ответить
так причем здесь Габуния?он сам передал бабушке свои половые признаки .и заявил об этом на весь мир
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16.06.2020 11:32 Ответить
Грузины раскусили Пуйла. А Габуния запатентовал своё открытие. Долго ли продержится наше отеческое ла-ла-ла на плаву ?
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16.06.2020 11:36 Ответить
Да,не любят росисяне правду...
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16.06.2020 11:40 Ответить
Ишь какое злопамятное и мстительное пуйло.
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16.06.2020 11:46 Ответить
Пидоросия- ето террористическое государство хуже Алькаиды. Даже не надейтесь на мир с **********. Кремль будет убивать вечно ибо ето цель его существования.
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16.06.2020 11:49 Ответить
Я вважаю що після цього Грузія має зробити сміливий крок і розірвати дипломатичні стосунки з російськими окупантами на всіх рівнях та припинити приймати в себе російське бидло-турісто. Але виникають сумніви що грузини це зроблять, бо при владі в них такі ж проросійські сили як Зеленський і "слуги народу" ("слуги олігархів" - так точніше)
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16.06.2020 11:57 Ответить
Саакашвілі дозволив росіянам іздити в Грузію без віз, коли росія запровадила візи для грузин.
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16.06.2020 12:06 Ответить
И шо тут обидного ? Тем более, что если присмотреться ,то он и не очень похож.... Вот харьковские пацаны подметили точнее. Так на них он и не обижается.
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16.06.2020 12:05 Ответить
От же ж виродок ботоксний. Підтримую ораторів вище, після цього Грузії було б доречно розірвати усі стосунки з кацапами та повністю закрити кордон.
Шановному батоно Георгію - респект та найкращі побажання. Вах, який молодець!
(а називати п*тіна "***** Моржова" поруч із класичним "******" має стати ознакою хорошого тону в спілкуванні культурних та освічених людей)
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16.06.2020 12:18 Ответить
русские пользуются (пока) цивилизованностью других стран, но с такой политикой они таки дождутся, что скоро все более-менее крупные страны начнут аналогично у них на территории шалить - в эту игру же можно играть не только в одностороннем порядке . . .
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16.06.2020 12:19 Ответить
І так, кадирівському терористу пропоную зробити примусову зміну підлоги та депортувати на кацапщину до рамзана вже в жіночому ґамплуа

(хірургічний нюанс: жіночі органи зробити моржових габаритів)
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16.06.2020 12:21 Ответить
молодец каДЫРКА каждый пассан должен постоять за свою тёлочку!
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16.06.2020 12:28 Ответить
 
 