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Новости Коронавирус и карантин
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Более 8,2 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали в РФ, всего 545,4 тыс. инфицированных

Более 8,2 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали в РФ, всего 545,4 тыс. инфицированных

В России за сутки выявлено 8248 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Всего в стране 545 458 заболевших.

Россия на третьем месте в мире по общему числу диагнозов COVID-19. На первом месте США (2,11 млн), на втором - Бразилия (888,2 тыс.). Следом за Россией на четвертой строчке следует Индия (343 тыс.).

В Москве за сутки выявлено 1 416 заболевших, всего новые случаи регистрировались в 82 регионах страны.

За последние 24 часа в России зафиксировано 193 летальных исхода зараженных COVID-19, общее число жертв выросло до 7 248. За сутки в России полностью выздоровели 9 767 пациентов, за все время - 294 306 человек.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 243 868. Выздоровел в РФ каждый третий пациент от общего их числа за все время.

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о б*же
Более 8,2 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали в РФ, всего 545,4 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 5554
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16.06.2020 10:59 Ответить
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16.06.2020 11:02 Ответить
неинтересно...сообщите когда все передохнут
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16.06.2020 11:05 Ответить
яка сумна новина...
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16.06.2020 11:31 Ответить
 
 