В "Квартале 95" ответили "Дизель шоу" на обвинения в плагиате: "Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас"
В студии "Квартал 95" ответили на обвинения "Дизель шоу" в плагиате их номера 5-летней давности.
Как информирует Цензор.НЕТ, руководитель авторской группы "Квартала" Братья Гагарины Артем Гагарин в комментарии к посту "Дизель шоу" с обвинением в плагиате заявил, что авторы "Дизель шоу" и сами украли эту шутку.
"Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас, а прочитали в книге за 2013 год. Просто не подумали, что вы тоже книги читаете. Хотя в целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько ... только в этом случае мы - вторые", - написал он.
Кроме того, он добавил ссылку на книгу, в которой "Квартал" увидел эту шутку.
В свою очередь, в "Дизель шоу", отвечая на комментарий Гагарина, отметили, что текст книги и номера абсолютно не совпадает: "Неплохая попытка, Артёмка Михайличенко. Вот только текст книги и номера не совпадает. Совсем не совпадает. А вот нашего номера и украденного "Вечерним Кварталом" совпадает один в один. Как так?! Жаль, вы даже нарушили старый принцип своей конторы "В эфире не было?! Пускаем!". Тут в эфире не просто было, а много десятков раз, так как этот номер за 5 лет один из самых повторяемых. Да и объехал он многие страны мира, даже в Канаде и Америке побывал. А ваша редактура "прощёлкала". Наверное, после ухода Владимира Александровича в политику - и редактировать ваше шоу некому, поэтому и пропускают чужие номера! И запомните - наши авторы, в отличие от вас, номера пишут сами, а не "заимствуют" у других. Возможно, вашему шоу помешало отсутствие зрителей в зале - они бы точно заметили, что показываете чужое".
Напомним, ранее "Дизель шоу" обвинило студию "Квартал 95" в краже их номера 5-летней давности.
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Янукович таки лох...!
Нікому не хочеться визнати себе лохом. Ви - не виняток. Тому просто візьміть до відома і майте на увазі, як вас поімєлі клептомани (болезнь така, якщо знаєте) й зробили вас мимоволі учасниками циркового перфомансу.
1. «Слуга народу». Це книжка така, написана у Вінниці ще в 1992 році письменником Василем Рудиком. З неї клептомани «позаімствували» (не питаючи автора) не лише назву, сюжет, а й прізвище головного героя.
2. «Зробимо це разом!». Клептомани повністю ̶с̶т̶и̶р̶и̶л̶и̶ скопіювали виборчу кампанію 2010 року фейкової партії «Єдина Естонія». Була там така собі театральна студія N 099. І її актори створили фейкову партію. Вони обіцяли усім виборцям все, чого ті хотіли, і відразу, негайно.
Популізм зашкалював. Самі організовували проти себе «чорнуху» й вели агітацію відеороликами через інтернет, замість програмних речей показували молодих усміхнених людей, робили «міцні» відеоролики із закликами «та пішли ви, прокляті придурки, які нічого не змінили», створювали імідж великої команди професіоналів з купою радників, запрошували виборців разом писати програму, запустили онлайн-голосування по вибору керівництва країни…
Віртуальна партія отримала фантастичні рейтинги і мала перемогти в одні ворота. Проте за кілька днів до виборів актори вибачились і зізналися, що це був соціальний експеримент, який мав показати виборцям, як можна маніпулювати демократією і як можна маніпулювати виборцями. Що вони самі мають бути відповідальними і розуміти наслідки свого вибору.
Але якщо в Естонії це був соціальний експеримент і його організатори мали громадянську свідомість та совість, то в нас це стало реальністю, включно з роликами про «пішли в ж@пу», а в її організаторів місце совісті поросло волоссям.
3. Наслідки. Ніяких реальних і рішучих дій не буде, як і виконання обіцянок. Вашому симулякру навіть виступати в ефірі намагатимуться не давати до парламентських виборів, щоб ви вдруг не зрозуміли, що там Пустота, і ви прийшли ще й восени на виборчі дільниці. Бо можна склептоманити ідею та назву (наприклад, назвати сільський ларьок МагіЦентром), але поцупити розуміння процесів та вміння їх розв'язувати - таке ніколи нікому не вдається. Прозріння прийде, звичайно, рано чи пізно. Питання тільки, яку ціну ми всі заплатимо за це Зе...