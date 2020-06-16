В "Квартале 95" ответили "Дизель шоу" на обвинения в плагиате: "Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас"

В студии "Квартал 95" ответили на обвинения "Дизель шоу" в плагиате их номера 5-летней давности.

Как информирует Цензор.НЕТ, руководитель авторской группы "Квартала" Братья Гагарины Артем Гагарин в комментарии к посту "Дизель шоу" с обвинением в плагиате заявил, что авторы "Дизель шоу" и сами украли эту шутку.

"Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас, а прочитали в книге за 2013 год. Просто не подумали, что вы тоже книги читаете. Хотя в целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько ... только в этом случае мы - вторые", - написал он.

Кроме того, он добавил ссылку на книгу, в которой "Квартал" увидел эту шутку.

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В свою очередь, в "Дизель шоу", отвечая на комментарий Гагарина, отметили, что текст книги и номера абсолютно не совпадает: "Неплохая попытка, Артёмка Михайличенко. Вот только текст книги и номера не совпадает. Совсем не совпадает. А вот нашего номера и украденного "Вечерним Кварталом" совпадает один в один. Как так?! Жаль, вы даже нарушили старый принцип своей конторы "В эфире не было?! Пускаем!". Тут в эфире не просто было, а много десятков раз, так как этот номер за 5 лет один из самых повторяемых. Да и объехал он многие страны мира, даже в Канаде и Америке побывал. А ваша редактура "прощёлкала". Наверное, после ухода Владимира Александровича в политику - и редактировать ваше шоу некому, поэтому и пропускают чужие номера! И запомните - наши авторы, в отличие от вас, номера пишут сами, а не "заимствуют" у других. Возможно, вашему шоу помешало отсутствие зрителей в зале - они бы точно заметили, что показываете чужое".

Напомним, ранее "Дизель шоу" обвинило студию "Квартал 95" в краже их номера 5-летней давности.









