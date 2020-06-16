Для проведения ВНО количество активных больных COVID-19 не должно превышать 60 случаев на 100 тыс. населения, - Ляшко
Министерство здравоохранения назвало условия, необходимые для проведения внешнего независимого оценивания.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Сейчас разработаны предварительные показатели, которым должна отвечать страна при проведении ВНО. В частности, это: количество активных больных не должно превышать 60 случаев на 100 тысяч населения (сейчас у нас 37), количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии, не превышает 50%", - объяснил главный санврач.
По словам Ляшко, Госпродпотребслужба получила поручение усилить контроль в местах проведения ВНО.
Так, выписаны требования, которые должны гарантировать безопасность при проведении ВНО:
• информирование участников ВНО, до его начала, о симптомах и профилактике коронавирусной болезни;
• определение маршрутов участников тестирования для обеспечения минимального контакта между группами участников;
• составление графика, по которому происходит допуск участников в здание тестирования;
• определение мест рассадки участников тестирования с соблюдением социальной дистанции;
• перед началом тестирования всем должны провести скрининговую термометрию;
• допуск в здание осуществляется только в надетой медицинской маске;
• запрещается допуск в здание тестирования сопровождающих лиц;
• организуются места для обработки рук антисептиками.
Напомним, ранее и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий заявила, что из-за коронавируса основную сессию внешнего независимого оценивания могут перенести на август или провести в режиме онлайн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Соответственно, во всех тех странах, которые вновь открыли свои школы в мае, не наблюдалось увеличения случаев заражения. В таких странах, как Швеция, которые так и не закрыли свои начальные школы, проблем с этим тоже не было.
Какое-то вредительство!
панувать над одичалами барановирусными.Вот их логика заботы об здоровье народа. Вся власть народу геть узурпаторов.
Пекін запроваджує частковий лохдаун після виявлення півсотні нових випадків "ващє", а не на сто тисяч... При цьому щодня у місті проводять близько стат тисяч тестів на коронавірус.