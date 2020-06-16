РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5104 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 560 6

Для проведения ВНО количество активных больных COVID-19 не должно превышать 60 случаев на 100 тыс. населения, - Ляшко

Для проведения ВНО количество активных больных COVID-19 не должно превышать 60 случаев на 100 тыс. населения, - Ляшко

Министерство здравоохранения назвало условия, необходимые для проведения внешнего независимого оценивания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас разработаны предварительные показатели, которым должна отвечать страна при проведении ВНО. В частности, это: количество активных больных не должно превышать 60 случаев на 100 тысяч населения (сейчас у нас 37), количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии, не превышает 50%", - объяснил главный санврач.

По словам Ляшко, Госпродпотребслужба получила поручение усилить контроль в местах проведения ВНО.

Так, выписаны требования, которые должны гарантировать безопасность при проведении ВНО:

• информирование участников ВНО, до его начала, о симптомах и профилактике коронавирусной болезни;
• определение маршрутов участников тестирования для обеспечения минимального контакта между группами участников;
• составление графика, по которому происходит допуск участников в здание тестирования;
• определение мест рассадки участников тестирования с соблюдением социальной дистанции;
• перед началом тестирования всем должны провести скрининговую термометрию;
• допуск в здание осуществляется только в надетой медицинской маске;
• запрещается допуск в здание тестирования сопровождающих лиц;
• организуются места для обработки рук антисептиками.

Напомним, ранее и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий заявила, что из-за коронавируса основную сессию внешнего независимого оценивания могут перенести на август или провести в режиме онлайн.

Также читайте: Нардепы и общественные деятели выступили с открытым письмом в поддержку ВНО: Недопустимо использовать эпидемию для возврата коррупции в образование

Автор: 

вступительная кампания (288) карантин (16729) ВНО (417) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Многочисленные исследования показали, что дети почти не подвержены COVID-19 и практически не передают вирус. Это уже было известно в отношении коронавируса SARS в 2003 году. Поэтому не было никаких медицинских причин для закрытия школ.

Соответственно, во всех тех странах, которые вновь открыли свои школы в мае, не наблюдалось увеличения случаев заражения. В таких странах, как Швеция, которые так и не закрыли свои начальные школы, проблем с этим тоже не было.
показать весь комментарий
16.06.2020 11:18 Ответить
Что-то я не понимаю: В общественный транспорт - можно, в торговые центры и рынки,- тоже, на развлекательные и увеселительные мероприятия - да пожалуйста, но вот учёба - "низ-зя"...
Какое-то вредительство!
показать весь комментарий
16.06.2020 11:58 Ответить
Ця зелена нечисть вирішує що людям можна, а що ні.
показать весь комментарий
16.06.2020 12:03 Ответить
А хто вирішує - можна людям обирати зелену нечисть, чи ні?
показать весь комментарий
16.06.2020 13:40 Ответить
Народ е джерело влади . А эти зеленые тараганы задались целью изничтожить це джерело,и
панувать над одичалами барановирусными.Вот их логика заботы об здоровье народа. Вся власть народу геть узурпаторов.
показать весь комментарий
16.06.2020 12:23 Ответить
Звідки вони беруть усі ті "норми"?
Пекін запроваджує частковий лохдаун після виявлення півсотні нових випадків "ващє", а не на сто тисяч... При цьому щодня у місті проводять близько стат тисяч тестів на коронавірус.
показать весь комментарий
16.06.2020 13:46 Ответить
 
 