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Комитет ВР по вопросам молодежи и спорта не провел ни одного заседания за 2 месяца, - ОПОРА

Комитет ВР по вопросам молодежи и спорта не провел ни одного заседания за 2 месяца, - ОПОРА

Из 23 комитетов Верховной Рады комитет по вопросам молодежи и спорта не провел ни одного заседания в период с 1 апреля до 18 мая 2020 года.

Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА, передает Цензор.НЕТ.

Председателем этого комитета является народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин.

В соответствии с постановлением ВР "О перечне и предметах ведания комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва", в ведании Комитета по вопросам молодежи и спорта находится: государственная молодежная политика; национально-патриотическое воспитание; физическая культура и массовый спорт; спорт высших достижений и спортивная деятельность; регулирование использования средств на развитие спорта, полученных от лотерей.

По подсчетам сети ОПОРЫ, 11 комитетов провели 5 и более заседаний, а остальные 11 комитетов - в среднем 2-3 заседания за тот же период.

Больше всего заседаний провел Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - 8. 

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Наилучшие результаты показали Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

"Они вовремя анонсировали свои заседания, чаще всего проводили в формате видеоконференций, активно обновляли информацию на сайте комитета, в полном или почти полном объеме обнародовали протоколы, стенограммы, повестки дня заседаний и статистику посещения депутатами заседаний комитета", - говорится в сообщении.

Худшие результаты показал Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, а также Комитет по вопросам свободы слова.

ВР (29245) комитет (561) ОПОРА (247)


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Еще не всех студенток знакомых успели распихать, со многими еще идут собеседования.
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16.06.2020 11:29 Ответить
А был ли на Украине хоть один спортивный парад с 1991 года?
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16.06.2020 11:34 Ответить
цапа, а цапа - не на - а в - Украине - когда вы уже это запомните на своей цапии?
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16.06.2020 11:41 Ответить
Как пел Высоцкий - "...ну что с больного возьмешь..."
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16.06.2020 12:08 Ответить
для тех у кого особый путь развития, дубль два: был ли на Украине хоть один спортивный парад с 1991 года?
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16.06.2020 12:14 Ответить
Розбудіть Беленюка. BLM.
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16.06.2020 12:04 Ответить
 
 