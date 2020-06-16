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Новости Украина - НАТО Агрессия России против Украины
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Программа расширенных возможностей НАТО обеспечит Украине более полный доступ к информации и обучению, - "слуга народа" Завитневич

Программа расширенных возможностей НАТО обеспечит Украине более полный доступ к информации и обучению, -

Украина, являясь партнером расширенных возможностей НАТО, получит более полный доступ к программе обучения, обмену информации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Как партнер расширенных возможностей Украина получит расширенный доступ к программе обучений и взаимозамещений, а также к более широкому обмену информации. Союзники по НАТО продолжают… поддерживать нашу страну в ее усилиях в проведении реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией", - заявил Завитневич на пленарном заседании парламента во вторник.

По его словам, эта программа предусматривает расширение практического оперативного взаимодействия, предоставляет доступ к расширенному диалогу в сфере разведки, а также позволяет гражданам – странам партнерам занимать должности в штаб-квартире НАТО или в команде структуры альянса.

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Завитневич напомнил, что Украина является одним из шести партнеров расширенных возможностей НАТО вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

Глава профильного комитета также сообщил, что средства в размере $250 млн на 2020 год по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине", одобренные конгрессом США на прошлой неделе, будут направлены на дополнительное обучение, приобретение оборудования и проведение консультаций, что поможет Украине более эффективно противостоять российской агрессии.

информация (384) НАТО (9980) обучение (528) Завитневич Александр (54)


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только прочитал блогера об этом.

но думаю что информацию Хомчаку и кому-то там, кто Минобороны у нас, будут подавать неактуальную.
в НАТО ведь не дураки же(и не всех купила Рашка)
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16.06.2020 11:28 Ответить
НАТА оборонний блок. Запаребрік на нього не нападає, страшна патамушта.
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16.06.2020 11:39 Ответить
Лучший бой тот, которого не было. Лучший боец тот, кто побеждает не сражаясь.
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16.06.2020 11:40 Ответить
в Корее таки ответили красножопым. правда потому что главный спонсор НАТО бросился защищать одних корейцев против других, под ехидный смех некого усатого ублюдка
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16.06.2020 11:48 Ответить
А якби не кинувся - мали б єдину Корею на чолі з Ином.
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16.06.2020 11:50 Ответить
Всю інформацію зелень зільє *****.
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16.06.2020 11:35 Ответить
Вот только при ЗЕ и СН польза от этого будет только Роисе в виде оперативного получения данных НАТО.
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16.06.2020 12:05 Ответить
 
 