Программа расширенных возможностей НАТО обеспечит Украине более полный доступ к информации и обучению, - "слуга народа" Завитневич

Украина, являясь партнером расширенных возможностей НАТО, получит более полный доступ к программе обучения, обмену информации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Как партнер расширенных возможностей Украина получит расширенный доступ к программе обучений и взаимозамещений, а также к более широкому обмену информации. Союзники по НАТО продолжают… поддерживать нашу страну в ее усилиях в проведении реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией", - заявил Завитневич на пленарном заседании парламента во вторник.

По его словам, эта программа предусматривает расширение практического оперативного взаимодействия, предоставляет доступ к расширенному диалогу в сфере разведки, а также позволяет гражданам – странам партнерам занимать должности в штаб-квартире НАТО или в команде структуры альянса.

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Завитневич напомнил, что Украина является одним из шести партнеров расширенных возможностей НАТО вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

Глава профильного комитета также сообщил, что средства в размере $250 млн на 2020 год по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине", одобренные конгрессом США на прошлой неделе, будут направлены на дополнительное обучение, приобретение оборудования и проведение консультаций, что поможет Украине более эффективно противостоять российской агрессии.