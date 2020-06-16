В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, больше всего - в Дарницком районе, два человека умерли, - Кличко

За прошедшие сутки у 28 жителей Киева подтвердили заболевание коронавирусом. Два человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Telegram.

"Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и девочка, которой 9 лет. А также 9 мужчин от 18 до 75 лет и семилетний мальчик. В больницы столицы госпитализировали 2 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 7, Деснянском - 5 и в Днепровском - 4 случая.

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"Такое количество больных за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил. - Вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета, некоторые данные обрабатывались с опозданием. "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени. Поэтому расслабляться рано. Будьте осторожны. Берегите себя!" - подчеркнул Кличко.