Рада одобрила во втором чтении закон для поддержки культуры на время карантина

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3377 о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи на время карантина.

Как сообщает корреспондет Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 343 нардепа.

Ранее в профильном комитете отмечали, что ожидаемые потери дохода в культурной индустрии и туризме за период с 16 марта по 1 мая 2020 года составят 5,8-8,7 млрд грн.

Так, документом предлагается:

- снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;

- на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;

- предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";

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- на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее рассмотреть этот закон во втором чтении.

В своем письме к спикеру ВР Дмитрию Разумкову Зеленский отметил, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений.

"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и о работе которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины решения относительно упомянутого проекта закона Украины", - говорится в письме Зеленского.