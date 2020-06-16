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Рада одобрила во втором чтении закон для поддержки культуры на время карантина

Рада одобрила во втором чтении закон для поддержки культуры на время карантина

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3377 о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи на время карантина.

Как сообщает корреспондет Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 343 нардепа.

Ранее в профильном комитете отмечали, что ожидаемые потери дохода в культурной индустрии и туризме за период с 16 марта по 1 мая 2020 года составят 5,8-8,7 млрд грн.

Так, документом предлагается:

- снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;

- на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;

- предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";

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- на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее рассмотреть этот закон во втором чтении.

В своем письме к спикеру ВР Дмитрию Разумкову Зеленский отметил, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений.

"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и о работе которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины решения относительно упомянутого проекта закона Украины", - говорится в письме Зеленского.

ВР (29245) Зеленский Владимир (20348) культура (841)


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95 квартал це культура?
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16.06.2020 12:03 Ответить
Зтибрили гроші у культури та освіти під виглядом забезпечення боротьби зпандемією , а потім подарували їх Аваківським чортам та кинули на дороги ... Бо тільки ПРо дороги говрив та обіцяв на пряму НЕлох, й тільки Ааваков уміє дожати з нього подяку за перемогу на виборах (залякуванням звичайно ж)
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16.06.2020 12:05 Ответить
А в ЗЕболоті бурхлива передвиборча діяльність - імітація дій - об'єднуюють міністерства, ро'зєднують міністерства , грабують у культури та освіти , підтримують культуру та освіту... Жалюгідні тупі ЗЕбобіки
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16.06.2020 12:10 Ответить
вам виднее из-под ВПН)
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16.06.2020 12:13 Ответить
Щоб побачити як ЗЕлена лягушатія забила на культуру та освіту не треба бачити щось ІЗ-ПОД ... Це головне поле бою для кремлеРАШИСТІВ - освіта та культура...
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16.06.2020 12:25 Ответить
 
 