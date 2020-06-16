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Новости Убийство Гандзюк
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СБУ о требовании изменения меры пресечения Мангеру: "Угрожал свидетелям и членам их семей"

СБУ о требовании изменения меры пресечения Мангеру:

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. На данный момент сотрудники СБУ доставляют его в столичный суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Мангера задержали сегодня утром во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева.

"Следственный судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Изменить меру пресечения Мангеру решили после угроз последнего свидетелям и членам их семей", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве в отношении подозреваемых Мангера и Левина осуществляется следователями СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Гандзюк: СБУ задержала Мангера, его доставляют в Печерский суд

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

задержание (6675) СБУ (19893) Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189)


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Топ комментарии
+7
давно пора посадить
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16.06.2020 12:28
+3
"Угрожалку" набок свернуть, этому говнюку!
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16.06.2020 12:34
+3
агов, зебільні юлефани, чогось вас тут не бачу!
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16.06.2020 12:49
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давно пора посадить
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16.06.2020 12:28 Ответить
сволочь
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16.06.2020 12:34 Ответить
Слава активистами!
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16.06.2020 17:41 Ответить
"Угрожалку" набок свернуть, этому говнюку!
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16.06.2020 12:34 Ответить
на кичу эту "больную" лысую мразь!!!
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16.06.2020 12:34 Ответить
да у него самого сердце больное, кому он мог угрожать.
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16.06.2020 12:36 Ответить
Какое интелигентное лицо!!!
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16.06.2020 12:46 Ответить
Кацапня за урок переймається.
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16.06.2020 12:48 Ответить
агов, зебільні юлефани, чогось вас тут не бачу!
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16.06.2020 12:49 Ответить
Мангер волонтерів, в той час як фСБ(у)шники здавали ворогу Донецьк і Луганськ, а також вбивали власну позаштатну співробітницю Гандзюк. Ото їх і ковбасить, що вони зрадники, а він ні. А тепер вигадують "погрози", бо тримати Мангера під вартою взагалі немає за що, та й судити теж. Подивимость, що на ці вигадки скаже суддя.
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16.06.2020 12:54 Ответить
Йуля с лотерейщиком придут на поруки брать.
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16.06.2020 13:12 Ответить
 
 