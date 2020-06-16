СБУ о требовании изменения меры пресечения Мангеру: "Угрожал свидетелям и членам их семей"

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. На данный момент сотрудники СБУ доставляют его в столичный суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Мангера задержали сегодня утром во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева.

"Следственный судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Изменить меру пресечения Мангеру решили после угроз последнего свидетелям и членам их семей", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве в отношении подозреваемых Мангера и Левина осуществляется следователями СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Гандзюк: СБУ задержала Мангера, его доставляют в Печерский суд

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.