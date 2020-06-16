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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Харьковской области зафиксировали 53 новых случая COVID-19, всего 1595 инфицированных, - ОГА

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 53 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского, Дергачевского, Золочевского, Кегичевского, Харьковского, Чугуевского и Шевченковского районов. 38 из них - харьковчане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом у себя в Telegram сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Госпитализированы 254 человека (из них двое подключены к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 527 - на самоизоляции.

С подозрением на COVID-19 госпитализированы 197 человек, 49 - на самоизоляции.

Также зафиксировано три летальных случая - умерли 76-летняя харьковчанка, 63-летний житель города Мерефа и 57-летний харьковчанин. Все имели сопутствующие заболевания. 11 человек – выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, больше всего - в Дарницком районе, два человека умерли, - Кличко

Всего в области зафиксировано 2599 случаев подозрения на COVID-19 (+82 за последние сутки), из них:

  • 1595 случаев подтверждено;
  • 758 подозрений опровергнуто;
  • 752 людей выздоровели;
  • 62 человека умерли.

За сутки в Харьковской области зафиксировали 53 новых случая COVID-19, всего 1595 инфицированных, - ОГА 01
За сутки в Харьковской области зафиксировали 53 новых случая COVID-19, всего 1595 инфицированных, - ОГА 02

карантин (16729) ОГА (2392) Харьков (7479) Харьковщина (5577) Кучер Алексей (64) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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б*же, за что это нам?
ну есть же злые, пошли вирус туда, а мы то при чем то?

Это как с "испанкой" - обосрались все.
но продолжали как кто-то сказал - "ждать и молиться"
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16.06.2020 13:01 Ответить
"Есть больше оснований восхищаться людьми,чем презирать их" -это цитата из романа "Чума" А. Камю.
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16.06.2020 13:51 Ответить
 
 