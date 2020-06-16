За сутки в Харьковской области зафиксировали 53 новых случая COVID-19, всего 1595 инфицированных, - ОГА
За последние сутки в области лабораторно подтверждено 53 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского, Дергачевского, Золочевского, Кегичевского, Харьковского, Чугуевского и Шевченковского районов. 38 из них - харьковчане.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом у себя в Telegram сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.
Госпитализированы 254 человека (из них двое подключены к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 527 - на самоизоляции.
С подозрением на COVID-19 госпитализированы 197 человек, 49 - на самоизоляции.
Также зафиксировано три летальных случая - умерли 76-летняя харьковчанка, 63-летний житель города Мерефа и 57-летний харьковчанин. Все имели сопутствующие заболевания. 11 человек – выздоровели.
Всего в области зафиксировано 2599 случаев подозрения на COVID-19 (+82 за последние сутки), из них:
- 1595 случаев подтверждено;
- 758 подозрений опровергнуто;
- 752 людей выздоровели;
- 62 человека умерли.
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ну есть же злые, пошли вирус туда, а мы то при чем то?
Это как с "испанкой" - обосрались все.
но продолжали как кто-то сказал - "ждать и молиться"