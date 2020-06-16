ГБР расследует инцидент с участием правоохранителей, в котором пострадал нардеп Лозинский

По заявлению нардепа Лозинского, пострадавшего во время стычек между участниками акции в поддержку Сергея Стерненко и правоохранителями, открыто уголовное производство.

Об этом Цензор. НЕТ рассказали в пресс-службе бюро.

Уголовное производство расследует Территориальное управление ГБР, расположенное в г. Киеве по ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса Украины (Воспрепятствование деятельности народного депутата).

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Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский пострадал 15 июня во время стычек между правоохранителями и активистами, которые пришли поддержать под Шевченковский райсуд столицы Сергея Стерненко.

В комментарии Цензор. НЕТ он рассказал, что после случившегося отправился в бюро судмедэкспертизы, чтобы зафиксировать побои. "В основном это были удары в область ключицы, там есть следы, а также они остались на лице, когда срывали маску. Был удар и по голове. Меня осмотрели и все это зафиксировали", - рассказал Лозинский.