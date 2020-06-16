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ГБР расследует инцидент с участием правоохранителей, в котором пострадал нардеп Лозинский

ГБР расследует инцидент с участием правоохранителей, в котором пострадал нардеп Лозинский

По заявлению нардепа Лозинского, пострадавшего во время стычек между участниками акции в поддержку Сергея Стерненко и правоохранителями, открыто уголовное производство.

Об этом Цензор. НЕТ рассказали в пресс-службе бюро.

Уголовное производство расследует Территориальное управление ГБР, расположенное в г. Киеве по ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса Украины (Воспрепятствование деятельности народного депутата).

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Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский пострадал 15 июня во время стычек между правоохранителями и активистами, которые пришли поддержать под Шевченковский райсуд столицы Сергея Стерненко.

В комментарии Цензор. НЕТ он рассказал, что после случившегося отправился в бюро судмедэкспертизы, чтобы зафиксировать побои. "В основном это были удары в область ключицы, там есть следы, а также они остались на лице, когда срывали маску. Был удар и по голове. Меня осмотрели и все это зафиксировали", - рассказал Лозинский.

Стерненко Сергей (394) ГБР (2988) Лозинский Роман (39)


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Топ комментарии
+11
Если менты (не хочу называть их полицейскими) продолжают так себя вести даже после скандала в Кагарлыке, то делаю вывод - в кулуарах Авакова продолжают давать команду "Ату добровольцев и патриотов Украины).
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16.06.2020 13:04
+3
ДБР все розслідує і тих ментів,хто бив Стерненка Аваков нагородить іменною зброєю.
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16.06.2020 13:30
+1
- Кем были до войны? Студентом классической философии?. - Стало быть, спившийся интеллигент… - резюмировал поручик Лукаш (с)
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16.06.2020 13:06
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Если менты (не хочу называть их полицейскими) продолжают так себя вести даже после скандала в Кагарлыке, то делаю вывод - в кулуарах Авакова продолжают давать команду "Ату добровольцев и патриотов Украины).
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16.06.2020 13:04 Ответить
А для чего же тогда дубинки?
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16.06.2020 13:07 Ответить
Еще только собираются выделить 2,5 млрд. в МВД для закупки эбонитовых дубинок. И за счет резкого роста производимого Аваковым электричества снизить тариф населению.
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16.06.2020 13:18 Ответить
тебе засунуть
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16.06.2020 15:09 Ответить
- Кем были до войны? Студентом классической философии?. - Стало быть, спившийся интеллигент… - резюмировал поручик Лукаш (с)
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16.06.2020 13:06 Ответить
получили по ходу только те, кто думал ,что по настоящему кого то освобождают, а не участвуют в коронации нового Билецкого, так как старый поломался
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16.06.2020 13:14 Ответить
Так сняли ж депутатскую неприкосновенность, вот и бьют.
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16.06.2020 13:26 Ответить
ДБР все розслідує і тих ментів,хто бив Стерненка Аваков нагородить іменною зброєю.
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16.06.2020 13:30 Ответить
Именной гранатой.
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16.06.2020 13:44 Ответить
2,5 млрд. для закупки эбонитовых дубинок, каждая из которых будет упакована в "рюкзак".
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16.06.2020 13:56 Ответить
https://twitter.com/evhen_n
https://twitter.com/evhen_n

Evhen

@evhen_n

·https://twitter.com/evhen_n/status/1272821136099868673 1 ч

"За "спецоперацію" по вилову чоловіка в трусах мусора отримали 100 тис. грн премій. Гроші, які мали йти на доплату медикам і закупівлю обладнання, йдуть на виплати армії орків, які лупцюють людей", - нардепка Устінова
https://twitter.com/i/status/1272821136099868673
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16.06.2020 14:04 Ответить
А почему не терроризм......Помню за яйцр по Барне именно эту статью лепили....
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16.06.2020 16:18 Ответить
 
 