Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Крымского, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Около 6 утра российско-оккупационные войска применили от оккупированного Золотого-5 автоматические станковые гранатометы и стрелковое вооружение по защитникам Орехово.

После 10:30 от Сентяновки оккупанты выпустили 8 мин калибра 120 мм по защитникам Крымского.

"Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия очередными огневыми средствами.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших защитников нет. Потери оккупантов уточняются", - сказано в сообщении.

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