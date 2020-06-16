РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6729 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
748 0

Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Крымского, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Крымского, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Около 6 утра российско-оккупационные войска применили от оккупированного Золотого-5 автоматические станковые гранатометы и стрелковое вооружение по защитникам Орехово.

После 10:30 от Сентяновки оккупанты выпустили 8 мин калибра 120 мм по защитникам Крымского.

"Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия очередными огневыми средствами.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших защитников нет. Потери оккупантов уточняются", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов получили ранения и еще один боевую травму на Донбассе. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Минобороны (9327) обстрел (27129) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 