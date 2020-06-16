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Кабмин планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в транспорте и помещениях, - Шмыгаль

Кабмин планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в транспорте и помещениях, - Шмыгаль

В Кабмине готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Обращаясь к главам ОГА, глава правительства подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мер, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина.

"Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мер", - объяснил Шмыгаль.

Также читайте: Шмыгаль прогнозирует постепенный рост экономики уже во втором полугодии

Автор: 

Кабмин (14027) маска (166) Шмыгаль Денис (2683) маски (115)


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Топ комментарии
+5
Прокацапы и зелёная прокацапская плесень, не бесите меня только, отец Петра Алексеевича, такой же как и его сын- Пётр Алексеевич, это -Герои Украины, если вы ещё не поняли (кто тупой).
Давайте почтим память отцу Петра Алексеевича!!!
Слава Украине!!!
Жыве Беларусь!!!Кабмин планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в транспорте и помещениях, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1049
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16.06.2020 13:32
+5
И как всегда "велюр" не трогать, своих не трогать. Если бы требования были бы НЕ ВЫБОРОЧНЫМИ, то достаточно штрафовать (правда и размер штрафа не адекватный), то маски сразу бы надели.
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16.06.2020 13:37
+4
возвращаемся во времена ГУЛАГа... с чем имею честь сердечно поздравить пресловутые 73%
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16.06.2020 13:42
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Правила форума Совет форумчан
Прокацапы и зелёная прокацапская плесень, не бесите меня только, отец Петра Алексеевича, такой же как и его сын- Пётр Алексеевич, это -Герои Украины, если вы ещё не поняли (кто тупой).
Давайте почтим память отцу Петра Алексеевича!!!
Слава Украине!!!
Жыве Беларусь!!!Кабмин планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в транспорте и помещениях, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1049
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16.06.2020 13:32 Ответить
Дякую Шмигаль, продам маски!
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16.06.2020 14:04 Ответить
Жыве Беларусь!!!

Бацька послал всех с пандемией, за что ему большой респект и за одно и РБ!
Решили вирусом заменить Христа,Аллаха Будду и прочих святых...
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16.06.2020 14:20 Ответить
Он показал реальную суть аферы на раздувании всемирного страх перед короной.
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16.06.2020 15:21 Ответить
десять лет расстрела через повешение? ради блага казнённого, естессно? шмыга, ты настолько глуп, что не понимаешь, насколько ты глуп, падло!
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16.06.2020 13:33 Ответить
Его глупость опаснее, чем Вы думаете. Он владеет многими властными рычагами для реализации любых своих маразматических "решений" в масштабах всей страны.
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16.06.2020 15:24 Ответить
И как всегда "велюр" не трогать, своих не трогать. Если бы требования были бы НЕ ВЫБОРОЧНЫМИ, то достаточно штрафовать (правда и размер штрафа не адекватный), то маски сразу бы надели.
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16.06.2020 13:37 Ответить
Скорее будут штрафовать не за маску, а возбуждать уголовные дела за нанесение телесных повреждений сотрудникам патрульной полиции и охраны при исполнении...Водители трамвая тоже рискуют в челюсть получить
Вот такой хер я им маску буду одевать..
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16.06.2020 13:39 Ответить
Водители выходят общаться с дорноболезными с ломом в руках.
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16.06.2020 13:45 Ответить
держи 11.80
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16.06.2020 13:46 Ответить
А ответку кривым стартером не боишься отхватить? Водители люди подневольные. Они не могут пустить в транспорт человека без маски. Потому как могут получить за это наказание. И не пускать тебя в общественный транспорт без нее они даже не то что право имеют - это их обязанность. Если тебя так возмущает подобная ситуация иди и доказуй это в АП или под Раду, или под Министерство, где премьер сидит. Там тебе все объяснят орлы Авакова. А обычные люди тут причем? Не они правила такие устанавливали.
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16.06.2020 13:57 Ответить
Появился новый вид устрашающего терроризма против здоровых людей - медицинский. И его реализаторами стали, к сожалению, силовые структуры.
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16.06.2020 15:29 Ответить
Вчера на входе в метро один такой как ты, тоже долго ломался "не хочу маску одевать". Однако когда его менты увели писать протокол на 17тыс., он уже говорил, что только хотел пошутить, и вот, смотрите, уже и маску одел, и перчатки...
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16.06.2020 17:22 Ответить
Наглядный пример властного медтерроризма относительно здоровых с привлечением полиции.
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16.06.2020 18:48 Ответить
И дальше...??? ну написали...а дальше бумажка в суд...а там 50 на 50...чрезвычайного положения нет, значит указ носить маски незаконен...таково решение львовского судьи, а одесский штрафонул...
Тут не за маску привлекут...а за сопротивление полицейским...люди озверевшие и справедливо...полицейский может получить отвертку в горло или гаечный ключ от озверевшего работяги...
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16.06.2020 21:34 Ответить
А потом озверевший работяга упадет с нар в СИЗО. Неудачно. Насмерть. И так раз пятьдесят. У нас страна такая, что насилие - оно везде.
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17.06.2020 02:04 Ответить
возвращаемся во времена ГУЛАГа... с чем имею честь сердечно поздравить пресловутые 73%
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16.06.2020 13:42 Ответить
Причем возвращение добровольное, судя по реакции зомбированных СМИ обывателей.
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16.06.2020 15:31 Ответить
зелена нечисть затягує людей в концтабори, які називає "інфекційними лікарнями".
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16.06.2020 13:48 Ответить
Кафе в Хмельницком в помещении спрашиваете с Зебила, Ермака,почему без намордника были
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16.06.2020 13:51 Ответить
Истерички, когда вы уже все маски в аптеках скупите?
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16.06.2020 13:52 Ответить
Обоснуй преступник свой дебильный наказ.
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16.06.2020 13:55 Ответить
Не сможет, так как не чем противоречить многолетним научным исследованиям по этой теме и неизменной официальной позиции ВОЗ.
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16.06.2020 15:34 Ответить
Ну че уже можно признать....что, прогноз удался... на славу. К сожалению.

В такой ситуации https://enovosty.com/tag/pravitelstvo правительство Бразилии решилось на крайние меры и закрыло большую часть статистики, относительно эпидемии. «Минздрав Бразилии принял решение не публиковать данные об общем числе подтвержденных случаев заражения и умерших от коронавируса в стране, а также не давать общую информацию о распространении инфекции по бразильским регионам».
Этот ход говорит вот о чем. Правительство Бразилии оказалось абсолютно беспомощным перед лицом угрозы. Оно не смогло принять адекватных мер, чтобы остановить или хотя бы замедлить катастрофу. Но как и в большинстве других стран, показавших такие страшные результаты, ни одно первое лицо не признало своих ошибок или некомпетентности и не подало в отставку

Как видим ....все таки упавшая станция....ценнейшая вещь!!!!
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16.06.2020 14:02 Ответить
Скорее не беспощным - просто там таким путем решается проблема "зачистки" фавел.
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16.06.2020 15:37 Ответить
Какие зачистки? При смертности в 3-5% от COVID фавелы даже ничего не заметят. Там такая же смертность от огнестрела и ножей, и ничего, живут люди, счастливы.
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16.06.2020 17:24 Ответить
В Вашингтоне, например, 75% заболевших ковид - темнокожие. В Бразилии, скорее всего, также.
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16.06.2020 17:32 Ответить
Подозреваю, что и преступность в Вашингтоне в негритянских кварталах в сотни раз выше, чем в респектабельных белых. Да и вероятность заболеть любым заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем (а также и половым, если уж на то пошло), в бедных густонаселенных кварталах выше, чем в одноэтажной Америке с её чрезвычайно низкой плотностью населения.
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16.06.2020 17:36 Ответить
Естественно, все пороки и имущественное расслоение общества там сконцентрированы именно в местах проживания темнокожих и мигрантов. Результат на лицо - происходяшие акции протеста темнокожих.
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16.06.2020 18:57 Ответить
И это - нормально. Права и свободы добываются кровью. Желательно - чужой.
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17.06.2020 02:06 Ответить
Кабмин планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в транспорте и помещениях, -

А также наложить штраф на отказывющихся делать КУ! при пересечения проходной любой организации...
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16.06.2020 14:16 Ответить
В Сумах майже всі водії маршруток і більша частина пасажирів їздять без масок.
І ніхто нічого...
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16.06.2020 14:31 Ответить
и правильно делают, кто сказал что в 40 градусную жару носить целый день маску безопасно для здоровья?
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16.06.2020 14:50 Ответить
А её надо каждые два часа менять вообще то. На новую, а не постиранную в мыле в тазике, где перед этим ноги мыли.
PS Азиатские страны, Япония, Ю.Корея, давно, и без коронавируса, как минимум половина населения на улице в масках. У них тоже +40, но что-то не видать умерших от удушья из-за маски.
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16.06.2020 17:27 Ответить
Там маски от смога и пыли носят, а не для защиты от болезней.
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17.06.2020 16:12 Ответить
От смога и пыли? Где в Японии, на побережье Тихого океана, возьмется пыль? Слово "муссон" тебе знакомо? Ладно в Китае, там согласен, там смог - неотъемлемая часть крупного города, но в Южной Корее дома давно перестали отапливать углем. Или ты думал, что смог в Пекине из-за автомобилей и промышленного производства? (Нет, хотя и они тоже вносят свою лепту)
Нет, просто в Японии нет понятия "больничный", ты там всегда болеешь за свой счет. А если много болеешь, то ты тем самым подводишь компанию, в которой работаешь, а это веская причина для увольнения. Поэтому нужно беречь своё здоровье, и если где-то малейшая эпидемия ОРВИ, все быстро натягивают маски. Хоть они в таких случаях и слабо помогают. Иногда ради того, чтобы просто кушать, люди творят весьма странные вещи.
Но я не об этом. Я о том, что у них тоже бывает весьма жарко, но что-то не видать умерших в маски от удушья.
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19.06.2020 03:07 Ответить
Казну нужно пополнять!
Любыми методами
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16.06.2020 14:45 Ответить
Сеорее, им нужно поддерживать страх и не допускать концентации протестующих.
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16.06.2020 15:39 Ответить
доиграетесь, что скоро вам натянут эти маски-намордники на ваши жопы шмыгальсике
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16.06.2020 14:49 Ответить
С целью обезопасить себя и окружающих от инфецирования коронавирусом и других острых респираторных заболеваний, необходимо:
1) Надеть марлевую медицинскую маску, закрывающую нос и рот;
2) Надеть защитные очки или очки для плаванья в бассейне, на глаза;
3) Надеть на лицо респиратор класса не ниже FFP3;
4) Надеть медицинскую шапочку (подшлемник) на голову;
5) Надеть бахилы на ноги;
6 Надеть перчатки на руки;
6) Надеть презерватив на...;
6) Сверху надеть противогаз фильтрующий;
7) Сверху надеть ОЗК (общевойсковой защитный комплект);
8) Лечь на кровать и укрыться одеялом;
9) И наконец (главное!) Никуда не выходить из дому.
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16.06.2020 14:57 Ответить
Это памятка очень полезна для успокоения запуганного и воинственного коронафоба.
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16.06.2020 15:45 Ответить
"Кабмин планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в транспорте и помещениях, - Шмыгаль"

Это первый пункт программы правительства, которую Рада начнет рассматривать, а потом обсуждать.
И остальные пункты программы - такие же.
Вы все поняли, зайчики?
Остальные пункты программы такие же.

"Главное, что не Порошенко"(С)
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16.06.2020 15:34 Ответить
Это п*здец, граждане украинцы.
Стратегический запас зерна вывезен, после макароновируса в стране безработица, а первым пунктом программы правительста идут штафы.
Ну что, навыбирали, зайчики-"нелохи"?
Готовьтесь пить чай вприглядку теперь.
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16.06.2020 15:36 Ответить
Главное - отвлечь внимание от происходящего в экономике страны и нейтрализовать, таким примитивным способом, возможный протест.
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16.06.2020 15:48 Ответить
Так обезьяна падает с дерева по законам ботаники или зоологии?
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16.06.2020 16:09 Ответить
До сих пор мучаетесь этим вопросом? Ведь его уже Вам много разъясняли - ан нет все равно не понимаете. Займитесь самообразованим.
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16.06.2020 16:27 Ответить
Мне не нужно разъяснение! Мне нужен ответ - по каким законам обезъяна падает с дерева?
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16.06.2020 17:35 Ответить
Учи наизусть уголовно-процессуальный кодекс. Там всё написано, что нужно знать образованному человеку.
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16.06.2020 17:39 Ответить
Куда ты лезешь, Ущерба?
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16.06.2020 18:17 Ответить
Хочеш природно дихати в спеку - заплатиш штраф. Скільки ми ще цих потвор будемо терпіти?
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16.06.2020 15:49 Ответить
Долго, так как зе избиратель любит намордники.
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16.06.2020 16:29 Ответить
Абсолютно правильное решение. Маска должна быть одета во всех общественных местах. Если рядом есть хоть один человек - маска обязательна. А штраф должен быть драконовский. Особо яростных противников масок - свозить в отдельную резервацию, которую оборудовать в Чернобыле, и пускай там передОхнут потихоньку. До ********* не доходит, что может не быть симптомов инфекции вообще и он (этот самый *******) заразит не один десяток человек, кто-то из которых может не пережить эту инфекцию. Дятлам трудно обьяснять что-то. Только штрафы и силовые методы могут через карман и через жопу донести до тупой башки очевидные вещи. Всем - НЕ болеть!
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16.06.2020 17:55 Ответить
Ваще-то водитель обязан соблюдать "правила перевозки пассажиров" и "ПДД"
Больше он ничего не должен, у него опасная работа.
Меняйте правила перевозки пассажиров, тогда и спрашивайте с него.

А пока достаточно надписи на двери "без масок не входить, штраф бла...бла...бла..."
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16.06.2020 18:37 Ответить
Кабмін планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в транспорті і приміщеннях, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9250
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17.06.2020 06:13 Ответить
 
 