Кабмин планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в транспорте и помещениях, - Шмыгаль
В Кабмине готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Обращаясь к главам ОГА, глава правительства подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мер, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина.
"Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мер", - объяснил Шмыгаль.
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Давайте почтим память отцу Петра Алексеевича!!!
Слава Украине!!!
Жыве Беларусь!!!
Бацька послал всех с пандемией, за что ему большой респект и за одно и РБ!
Решили вирусом заменить Христа,Аллаха Будду и прочих святых...
Вот такой хер я им маску буду одевать..
Тут не за маску привлекут...а за сопротивление полицейским...люди озверевшие и справедливо...полицейский может получить отвертку в горло или гаечный ключ от озверевшего работяги...
В такой ситуации https://enovosty.com/tag/pravitelstvo правительство Бразилии решилось на крайние меры и закрыло большую часть статистики, относительно эпидемии. «Минздрав Бразилии принял решение не публиковать данные об общем числе подтвержденных случаев заражения и умерших от коронавируса в стране, а также не давать общую информацию о распространении инфекции по бразильским регионам».
Этот ход говорит вот о чем. Правительство Бразилии оказалось абсолютно беспомощным перед лицом угрозы. Оно не смогло принять адекватных мер, чтобы остановить или хотя бы замедлить катастрофу. Но как и в большинстве других стран, показавших такие страшные результаты, ни одно первое лицо не признало своих ошибок или некомпетентности и не подало в отставку
Как видим ....все таки упавшая станция....ценнейшая вещь!!!!
А также наложить штраф на отказывющихся делать КУ! при пересечения проходной любой организации...
І ніхто нічого...
PS Азиатские страны, Япония, Ю.Корея, давно, и без коронавируса, как минимум половина населения на улице в масках. У них тоже +40, но что-то не видать умерших от удушья из-за маски.
Нет, просто в Японии нет понятия "больничный", ты там всегда болеешь за свой счет. А если много болеешь, то ты тем самым подводишь компанию, в которой работаешь, а это веская причина для увольнения. Поэтому нужно беречь своё здоровье, и если где-то малейшая эпидемия ОРВИ, все быстро натягивают маски. Хоть они в таких случаях и слабо помогают. Иногда ради того, чтобы просто кушать, люди творят весьма странные вещи.
Но я не об этом. Я о том, что у них тоже бывает весьма жарко, но что-то не видать умерших в маски от удушья.
Любыми методами
1) Надеть марлевую медицинскую маску, закрывающую нос и рот;
2) Надеть защитные очки или очки для плаванья в бассейне, на глаза;
3) Надеть на лицо респиратор класса не ниже FFP3;
4) Надеть медицинскую шапочку (подшлемник) на голову;
5) Надеть бахилы на ноги;
6 Надеть перчатки на руки;
6) Надеть презерватив на...;
6) Сверху надеть противогаз фильтрующий;
7) Сверху надеть ОЗК (общевойсковой защитный комплект);
8) Лечь на кровать и укрыться одеялом;
9) И наконец (главное!) Никуда не выходить из дому.
Это первый пункт программы правительства, которую Рада начнет рассматривать, а потом обсуждать.
И остальные пункты программы - такие же.
Вы все поняли, зайчики?
Остальные пункты программы такие же.
"Главное, что не Порошенко"(С)
Стратегический запас зерна вывезен, после макароновируса в стране безработица, а первым пунктом программы правительста идут штафы.
Ну что, навыбирали, зайчики-"нелохи"?
Готовьтесь пить чай вприглядку теперь.
Больше он ничего не должен, у него опасная работа.
Меняйте правила перевозки пассажиров, тогда и спрашивайте с него.
А пока достаточно надписи на двери "без масок не входить, штраф бла...бла...бла..."