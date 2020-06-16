"Кабмин планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в транспорте и помещениях, - Шмыгаль"

В Кабмине готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Обращаясь к главам ОГА, глава правительства подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мер, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина.

"Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мер", - объяснил Шмыгаль.

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