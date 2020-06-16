Наша цель - за два года уменьшить аварийность на дорогах на 30%, - Криклий

3.2 млрд грн в этом году выделены на программу безопасности дорожного движения. Она, в частности, включает установление КАФов на дорогах государственного значения, программного обеспечение для них, домедицинскую, экстренную медицинскую помощь, спецавтомобили для службы чрезвычайных ситуаций, островки безопасности, освещение и безопасные переходы.

Об этом сказал министр инфраструктуры в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Наша цель - в течение 2 лет уменьшить аварийность на дорогах на 30%, то есть ежегодно около 1200 человек будем фактически спасать путем реализации этой госпрограммы. А до 2024-го - 40% снижения уровня смертности и до 1500 спасенных жизней", - отметил Владислав Криклий.

По словам министра, количество нарушений правил дорожного движения постепенно уменьшается. До конца года министерство планирует установить на дорогах еще 220 камер.

"Рассчитываем, что через год-два уже около 1000 камер будут администрироваться в Украине и она будет становиться понемногу Европой. Как видим, риск потерять деньги работает лучше, чем социальная реклама", - говорит Криклий.

На ремонт дорог государственного значения предусмотрены 100 млрд бюджетных средств. По данным министра, также финансировать строительство под гарантии областных госадминистраций готовы ЕБРР, государственные и частные банки. В настоящее время проводится независимый аудит дорог. А за техническим состоянием автодорог будет следить инженер-консультант крупной международной компании с мировым именем.