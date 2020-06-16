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Новости
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Наша цель - за два года уменьшить аварийность на дорогах на 30%, - Криклий

Наша цель - за два года уменьшить аварийность на дорогах на 30%, - Криклий

3.2 млрд грн в этом году выделены на программу безопасности дорожного движения. Она, в частности, включает установление КАФов на дорогах государственного значения, программного обеспечение для них, домедицинскую, экстренную медицинскую помощь, спецавтомобили для службы чрезвычайных ситуаций, островки безопасности, освещение и безопасные переходы.

Об этом сказал министр инфраструктуры в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Наша цель - в течение 2 лет уменьшить аварийность на дорогах на 30%, то есть ежегодно около 1200 человек будем фактически спасать путем реализации этой госпрограммы. А до 2024-го - 40% снижения уровня смертности и до 1500 спасенных жизней", - отметил Владислав Криклий.

По словам министра, количество нарушений правил дорожного движения постепенно уменьшается. До конца года министерство планирует установить на дорогах еще 220 камер.

"Рассчитываем, что через год-два уже около 1000 камер будут администрироваться в Украине и она будет становиться понемногу Европой. Как видим, риск потерять деньги работает лучше, чем социальная реклама", - говорит Криклий.

На ремонт дорог государственного значения предусмотрены 100 млрд бюджетных средств. По данным министра, также финансировать строительство под гарантии областных госадминистраций готовы ЕБРР, государственные и частные банки. В настоящее время проводится независимый аудит дорог. А за техническим состоянием автодорог будет следить инженер-консультант крупной международной компании с мировым именем.

Автор: 

авария (1285) дороги (2512) ПДД (532) ремонт (1180) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+7
4000$ в месяц учителям дали, ВВП подняли на 40%, 500 тыщ рабочих мест создали, 4тыс км дорог отремонтировали, крелиты под 2% мелкому бизнесу раздали. (я ничего не пропустил?)
Теперь самое время на 30% уменьшить аварийность.

--
Киздуны сраные.
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16.06.2020 13:38
+6
Штрафы для бедных и богатых одинаковые. Значить богачам будет плевать на них.
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16.06.2020 13:38
+5
смертность уменьшают строя нормальные дороги с отбойниками, без перекрестков и переходов, а не камерами
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16.06.2020 13:42
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Правила форума Совет форумчан
4000$ в месяц учителям дали, ВВП подняли на 40%, 500 тыщ рабочих мест создали, 4тыс км дорог отремонтировали, крелиты под 2% мелкому бизнесу раздали. (я ничего не пропустил?)
Теперь самое время на 30% уменьшить аварийность.

--
Киздуны сраные.
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16.06.2020 13:38 Ответить
Поїхав я по новим дорогам на яких встановили острівки безпеки перед в'їздом в населений пункт - це жах, практично всі острівки безпеки знищені, водії на швидкості влітають в ці незрозумілі конструкції на дорозі, розбивають машини о бордюрні камені острівка безпеки (незрозуміло чому і як посередині траси з'явився бордюрний камінь і чому острівок безпеки піднятий на дорогою????), всі знаки які тупо стоять посеред траси і незрозуміло що показують, побиті або зламані від ДТП, звичайно що ніякого освітлення в цьому місці немає, якщо в дощ їдеш взагалі не зрозуміло що відбувається і куди треба їхати, купа якихось додаткових смуг роз'їзду зроблено, які раптом обриваються і ти вже їдеш по узбіччю, бо немає ніякого огородження і вказівників що ця смуга закінчується і потрібно змінювати рядність. Короче кажучи від Умані до Хмельницького це не дорога, а жах! Новий асфальт застелили, але забули включити мізки коли проектували і на дорозі неймовірна кількість аварійно-небезпечних ділянок, які можна було усунути, просто збільшивши ширину дороги протягом додаткових 200-300м. Я зрозумів що нашим людям гроші давати не можна, вони ідіоти! Навіть якщо дати нашим людям можливість будувати з відкритим кошторисом, без обмежень, вони все одно зроблять якусь какашку, бо вони не знають як має будуватись європейська дорога і як потрібно уникати аварій ще на етапі проектування доріг! Шановний пан Кріклій, я Вас як колишній Укравтодорівець прошу, не робіть ідіотських заяв, а робіть свою роботу якісно! Не витрачайте гроші на всяку куйню, а витрачайте гроші на якісні проекти - перевіряйте, млять проекти за якими Ви будуєте дороги, бо це якась куйня виходить! Аварії стаються на новій дорозі Умань-Вінниця-Хмільницький просто на рівному місці, на пустій дорозі, через кончєну схему руху на реверсивній смузі де незрозуміло де закінчується рух в тому чи іншому напрямку на реверсній смузі! Намалюйте, млять на дорогі стрілки щоб люди не плутались, бо знаки на дорозі розставляють ідіоти, не там де треба і не стільки скільки треба, десь на узбіччі де його ніх не видно! Якісне проектування доріг збереже в мільйон раз більше життів на дорогах ніж дебільні камери, які ще потрібно підключити, налаштувати, обслужити і підтримувати в робочому стані!
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16.06.2020 13:47 Ответить
Окреме здивування в мене викликало те що нові дороги будують по старим маршрутам, які є незручними та аварійно-небезпечними! Я розумію що накатати асфальт на стару основу зараз дуже швидко та дешево, а гроші можна взяти як за капітальний ремонт дороги з заміною всієї інфраструктури - але ж це по-дебільному! Нова дорога - автомагістраль, має проходити не по населеним пунктам з обмеженнями швидкості 40-50км протягом кількох кілометрів, не зігзагами по кожному яру та каньону, не американськими горками по рівному полю, коли не бачиш зустрічної машини через перепади висоти дороги в кілька метрів на одному кілометрі, млять! Будуйте нормальні дороги, з мостами та естакадами, прямі і рівні, бо те що Ви будуєте - це пістець!
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16.06.2020 13:57 Ответить
Вони будуватимуть,так,як Ви кажете,але для цього Україні потрібен Президент..
(а ще краще -фірер )
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16.06.2020 14:23 Ответить
Штрафы для бедных и богатых одинаковые. Значить богачам будет плевать на них.
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16.06.2020 13:38 Ответить
Якщо економіка буде так "зростати", як і останній рік, то за 2 роки половина населення не зможе виїхати на дороги, бо не буде коштів на пальне... Ось і зниження аварійності
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16.06.2020 13:41 Ответить
смертность уменьшают строя нормальные дороги с отбойниками, без перекрестков и переходов, а не камерами
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16.06.2020 13:42 Ответить
Так говорили каждый раз, когда поднимали штрафы.
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16.06.2020 13:45 Ответить
Ну, если и штрафы не помогают, тогда только расстрел..
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16.06.2020 13:48 Ответить
Расстрел тоже не поможет. Здесь как с штрафами - только для "пересiчних".
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16.06.2020 13:54 Ответить
Нашо так складно? Там он у зекоманди є "просте рішення"™ : нада проста перестать ездить!
І проблема ДТП як рукою зніметься.
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16.06.2020 13:47 Ответить
В них для цього клепки не вистачить.
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16.06.2020 13:55 Ответить
А давай на 90%
А то гидранту хвастаться мало чем.
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16.06.2020 13:57 Ответить
Старо как мир...
Через два года...или падишах...или осел...или криклий...😃
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16.06.2020 14:27 Ответить
А найкраще якщо всі втрьох разом і не через два роки, а хоча б завтра.
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16.06.2020 16:13 Ответить
Опять распил! Какие нах КАФы, медицина, островки и пр.лабуда. Возьми трассу Днепр-Харьков: 4 полосы, без перекрестные развязки, никаких светофоров и наземных пеш.переходов. Там какая аварийность? Минимальная! Потому, что у каждого своя полоса, никто не выезжает на встречку, нормальное состояние покрытия - а это значит никто восьмерки на скорости не выписывает в попытке сохранить ходовку. Вот это - снижение аварийности. А не твоя "видимость", которая по факту - очередной распил бабла без каких бы-то ни было результатов. Если не понимает - дебил, но я склоняюсь к мысли что все прекрасно понимает и это просто видимость работы с приятным финансовым бонусом.
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16.06.2020 14:54 Ответить
Піпл (73%) схаває все
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16.06.2020 16:14 Ответить
А где этот Крикун увидел дороги?
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16.06.2020 15:36 Ответить
 
 