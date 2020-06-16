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Много нардепов выражают сомнения относительно кандидата в министры образования Шкарлета, - "слуга народа" Кравчук

Много нардепов выражают сомнения относительно кандидата в министры образования Шкарлета, -

Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук говорит, что много ее коллег выражают сомнения относительно кандидата на должность министра образования - ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета.

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

По словам Кравчук, еще не известно, сколько нардепов из фракции поддерживают Шкарлета.

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"Относительно кандидатуры господина Сергея Шкарлета. Действительно мы вчера с ним встречались на фракции, но мы еще не проводили сигнальное голосование, только сейчас оно происходит по группам. И только если мы убедимся, что поддержка фракции есть, постановление будет вноситься. Пока мы не имеем таких обобщенных результатов, но то, что я общаюсь с коллегами - много коллег определенные свои такие сомнения относительно этой кандидатуры выносят", - сказала Кравчук.

Автор: 

ВР (29245) назначение (2174) Минобразования (1736) Слуга народа (2630) Кравчук Евгения (367) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+15
Та отличный же парень. И Украину ненавидит как и вы.
Министр будет чудесный.
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16.06.2020 13:57
+6
Міністром освіти в Україні має бути тількі рігівське лайно, так вважає зєлєбоб.
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16.06.2020 14:01
+3
Неужто "Слуги народа" не проголосуют за назначение настоящего российского патриота министром образования Украины? Не верю!
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16.06.2020 14:00
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Та отличный же парень. И Украину ненавидит как и вы.
Министр будет чудесный.
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16.06.2020 13:57 Ответить
Що за проблема знайти нормального міністра освіти - оголосіть відкритий конкурс, млять, що ви дрочите по кулуарам? Про міністру Авакова, якого потрібно відправити прямо в пекло, у депутатів Слуги Народу немає консолідованих сумнівів?
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16.06.2020 13:59 Ответить
Міністром освіти в Україні має бути тількі рігівське лайно, так вважає зєлєбоб.
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16.06.2020 14:01 Ответить
А ще "великий" плагіатор. Тобто людина яка запозичає чужі думки - буде міністром освіти. Зміни та реформи він теж буде проводити за допомогою підказок?
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16.06.2020 14:21 Ответить
РИГ міністр освіти України,як негр блондин.
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16.06.2020 14:00 Ответить
ну, за цих ригів, за їх осколків клована і слуг уродів ви, зебіли, в т.ч. і ти, https://censor.net/user/292636 - галасували.
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16.06.2020 16:06 Ответить
Я з козлами не спілкуюсь а обирав з двох куч гівна ту від котрої слабкіше смердить.На наступних виборах за потрохосвинарник не проголосую.
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16.06.2020 16:12 Ответить
Неужто "Слуги народа" не проголосуют за назначение настоящего российского патриота министром образования Украины? Не верю!
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16.06.2020 14:00 Ответить
Ти щірий патріот краще мову вивчим і не гавкай на собапчій.
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16.06.2020 14:03 Ответить
Складається таке враження що нам міністрів і генпрокурора знов призначає *****.
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16.06.2020 14:02 Ответить
"зробили це разом"
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16.06.2020 14:03 Ответить
Я тебе породив ,я тебе і убью,і зробиться це разом.
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16.06.2020 14:06 Ответить

https://censor.net/news/3202258/90_fraktsii_podderjivaet_shkarleta_na_doljnost_ministra_obrazovaniya_sluga_naroda_kachura . Перефразувавши класика, то візажист, масажист і фотограф. Не домовляться.
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16.06.2020 14:08 Ответить
Какая у Вас Программа , - Хорошая для меня программа.
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16.06.2020 14:20 Ответить
Багато нардепів висловлюють сумніви щодо кандидата в міністри освіти Шкарлета, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6897

...это он, это он ....**** хамелеон....
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16.06.2020 14:28 Ответить
 
 