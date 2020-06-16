Много нардепов выражают сомнения относительно кандидата в министры образования Шкарлета, - "слуга народа" Кравчук
Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук говорит, что много ее коллег выражают сомнения относительно кандидата на должность министра образования - ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета.
Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.
По словам Кравчук, еще не известно, сколько нардепов из фракции поддерживают Шкарлета.
"Относительно кандидатуры господина Сергея Шкарлета. Действительно мы вчера с ним встречались на фракции, но мы еще не проводили сигнальное голосование, только сейчас оно происходит по группам. И только если мы убедимся, что поддержка фракции есть, постановление будет вноситься. Пока мы не имеем таких обобщенных результатов, но то, что я общаюсь с коллегами - много коллег определенные свои такие сомнения относительно этой кандидатуры выносят", - сказала Кравчук.
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Министр будет чудесный.
https://censor.net/news/3202258/90_fraktsii_podderjivaet_shkarleta_na_doljnost_ministra_obrazovaniya_sluga_naroda_kachura . Перефразувавши класика, то візажист, масажист і фотограф. Не домовляться.
...это он, это он ....**** хамелеон....