Много нардепов выражают сомнения относительно кандидата в министры образования Шкарлета, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук говорит, что много ее коллег выражают сомнения относительно кандидата на должность министра образования - ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета.

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

По словам Кравчук, еще не известно, сколько нардепов из фракции поддерживают Шкарлета.

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"Относительно кандидатуры господина Сергея Шкарлета. Действительно мы вчера с ним встречались на фракции, но мы еще не проводили сигнальное голосование, только сейчас оно происходит по группам. И только если мы убедимся, что поддержка фракции есть, постановление будет вноситься. Пока мы не имеем таких обобщенных результатов, но то, что я общаюсь с коллегами - много коллег определенные свои такие сомнения относительно этой кандидатуры выносят", - сказала Кравчук.