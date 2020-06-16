Рада приняла Закон, позволяющий военнослужащим, признанным ВВК непригодными, служить в СБУ и Госпогранслужбе

Принят Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами Украины военной службы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВР.

Законом внесены изменения в абзац первый части пятой статьи 20 и абзаца первого части десятой статьи 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", которой Государственная пограничная служба Украины, Служба безопасности Украины, исключены из перечня воинских формирований, в которых не могут проходить военную службу военнослужащие, признанные военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Реализация положений Закона позволит военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины, которые проходят военную службу и признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья, продолжать военную службу, а лицам, уволенным с военной службы по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы, быть принятыми на военную службу по контракту.

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Закон принят с технико-юридическими правками.

Проект Закона зарегистрирован под №2592.