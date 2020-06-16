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Новости Агрессия России против Украины
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Рада приняла Закон, позволяющий военнослужащим, признанным ВВК непригодными, служить в СБУ и Госпогранслужбе

Рада приняла Закон, позволяющий военнослужащим, признанным ВВК непригодными, служить в СБУ и Госпогранслужбе

Принят Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами Украины военной службы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВР.

Законом внесены изменения в абзац первый части пятой статьи 20 и абзаца первого части десятой статьи 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", которой Государственная пограничная служба Украины, Служба безопасности Украины, исключены из перечня воинских формирований, в которых не могут проходить военную службу военнослужащие, признанные военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Реализация положений Закона позволит военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины, которые проходят военную службу и признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья, продолжать военную службу, а лицам, уволенным с военной службы по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы, быть принятыми на военную службу по контракту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада урегулировала процедуру признания лиц без гражданства

Закон принят с технико-юридическими правками.

Проект Закона зарегистрирован под №2592.

ВР (29245) Госпогранслужба (6425) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+3
Тепер потрібно зброю у ДПСУ і СБУ відібрати! Бо інвалідам зброя не положена!
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16.06.2020 14:01
+2
лазейка для четырежды уклонистов что бы занять хлебную должность
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16.06.2020 14:38
+1
Так это же теперь все станет на свои места.
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16.06.2020 13:59
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Так это же теперь все станет на свои места.
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16.06.2020 13:59 Ответить
Тепер потрібно зброю у ДПСУ і СБУ відібрати! Бо інвалідам зброя не положена!
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16.06.2020 14:01 Ответить
Рада ухвалила Закон, що дозволяє військовослужбовцям, визнаним ВЛК непридатними, служити в СБУ і Держприкордонслужбі - Цензор.НЕТ 3428
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16.06.2020 14:09 Ответить
Самі ви "непродатні", планктон-журналізти. МОВУ вчіть!
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16.06.2020 14:10 Ответить
Самі ви "непродатні", планктон-журналізти. МОВУ вчіть!
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16.06.2020 14:12 Ответить
Непридатні?
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16.06.2020 14:19 Ответить
это получается вы служите а мы будем вас контролировать .это какое то безумие правду говорят что у евреев с возрастом пропадает логика мышления .
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16.06.2020 14:24 Ответить
А также тем, кто призан не годным ни к службе, ни к работе, разрешено быть активистом.
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16.06.2020 14:27 Ответить
лазейка для четырежды уклонистов что бы занять хлебную должность
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16.06.2020 14:38 Ответить
Як можна в силові структури набирати непридатних до військової служби? В армію не беруть лише реальних інвалідів, якщо по-чесному проходити медогляд.Особовий склад СБУ військовослужбовці, як можна бути діючим військовослужбовцем і одночасно бути непридатним до військової служби? Це ідіотизм.
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16.06.2020 15:57 Ответить
ВВК в СБУ и в ВСУ срочникам это 2 большие разницы... В первом случае искривление носовой перегородки и свободен во втором случае ты здоров и годен...
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16.06.2020 17:38 Ответить
 
 