Кабмин предложит порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, борющихся с COVID-19, - Шмыгаль

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского Кабинет Министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

Соответствующие постановления будут рассматривать завтра, чтобы начать выплаты в ближайшее время.

По словам главы правительства, выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился ли медик, непосредственно противодействуя коронавирусу, или при других обстоятельствах. Речь идет, среди прочего, о выплатах 1 млн 576 тыс. грн семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, которым они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей, 210 тыс. грн, если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19, а также о выплатах в случае получения инвалидности в результате заболевания медика коронавирусной инфекцией.

"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", - подчеркнул Зеленский.

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