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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин предложит порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, борющихся с COVID-19, - Шмыгаль

Кабмин предложит порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, борющихся с COVID-19, - Шмыгаль

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского Кабинет Министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

Соответствующие постановления будут рассматривать завтра, чтобы начать выплаты в ближайшее время.

По словам главы правительства, выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился ли медик, непосредственно противодействуя коронавирусу, или при других обстоятельствах. Речь идет, среди прочего, о выплатах 1 млн 576 тыс. грн семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, которым они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей, 210 тыс. грн, если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19, а также о выплатах в случае получения инвалидности в результате заболевания медика коронавирусной инфекцией.

"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

выплаты (645) Зеленский Владимир (20348) карантин (16729) врачи (1515) Шмыгаль Денис (2683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Готовится представить порядок страховых выплат, а пандемия что вчера началась? Почему все что должно происходить максимально быстро, у нас только готовиться,уже полгода вирус косит людей.
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16.06.2020 14:16 Ответить
Чому тільки медикам, а водії комунального транспорту, які возили хворих медиків та пацієнтів в транспорті, а продавці магазинів які обслуговували хворих медиків і пацієнтів в магазинах, а кур'єри які розвозили продукти та товари для хворих на коронавірус, а всім іншим людям які працювали в громадському просторі і були в контакті з хворими на коронавірус, з ними як бути? Конституція України передбачає рівність всіх громадян перед законом і якщо через професійні обов'язки людина захворіла коронавірусом, вона має отримувати компенсацію як і медик! Перед законом всі рівні!
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16.06.2020 14:19 Ответить
Да не будет страховых выплат. Страховой случай наступает при получении инвалидности (это для выживших), а какая может быть инвалидность при инфекционном заболевании. Очередная лапша.
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16.06.2020 14:42 Ответить
Популісти на хайпі все роблять.
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16.06.2020 14:47 Ответить
зелена нечисть дає гроші державного бюджету лікарням за ліжко-місця, а не за вилікуваних пацієнтів.
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16.06.2020 15:34 Ответить
"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", - подчеркнул Зеленский.

МАНІПУЛЯЦІЯ !!!
Від хвороб не гинуть, а ПОМИРАЮТЬ,
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16.06.2020 20:36 Ответить
 
 