Зеленский поручил усилить международные переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины от COVID-19, если она будет создана

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины от COVID-19, если она будет изготовлена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - подчеркнул Зеленский.

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