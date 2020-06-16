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Нефтегазовики и аграрии выступили против пошлины на импортное дизтопливо и подорожания продуктов

Нефтегазовики и аграрии выступили против пошлины на импортное дизтопливо и подорожания продуктов

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) поддержала обращение Аграрного Союза Украины (АСУ) к Президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, что приведет к существенному удорожанию продуктов питания.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте ассоциации, передает Цензор.НЕТ.

В НАУ отмечают, что поддерживают обращение АСУ к Президенту Владимиру Зеленскому не допустить введения пошлины на импортное дизтопливо и сжиженный газ, в результате чего аграрии дополнительно потратят почти 2 млрд грн, а для украинцев существенно возрастет стоимость продуктов питания.

"Нефтегазовая Ассоциация Украины считает, что объективных оснований для введения пошлин на импорт ДТ и СУГ нет. НАУ в очередной раз призывает участников Межведомственной комиссии по международной торговле и других чиновников, которых касается этот вопрос, соблюдать законодательство и внимательно изучить, а также всесторонне обсудить инициативы НПЗ. Ошибочное решение может стоить государству и всем категориям потребителей горючего очень дорого", - отмечается в обращении.

Как сообщал ранее Аграрный Союз Украины, увеличение стоимости дизеля и сжиженного газа приведет к цепной реакции: рост цены на продукты питания, транспорт и себестоимость других товаров широкого потребления.

"Аграрии почувствуют на себе последствия таких действий первыми: в случае принятия решения о введении пошлины, нам придется для сбора урожая покупать дизель по завышенным ценам уже сейчас. Что приведет к удорожанию себестоимости выращенной сельхозпродукции. Дополнительные затраты аграриев на дизтопливо могут вырасти до 1,9 млрд грн. Соответственно, стоимость сельхозпродукции повысится, но продавать ее по ценам выше мировых аграрии не смогут, поэтому понесут убытки", - отмечалось в обращении аграриев.

Напомним, в январе 2020 г. "Укртатнафта" совместно с "Нафтогазом" подали жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СУГ на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25, 4% в 2024. По оценкам НАУ введение пошлин сделает закупочные цены на ДТ и сжиженный газ в Украине самыми высокими в Европе, разрушит устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, экономика Украины будет терять около 11 млрд грн. в год.

Автор: 

аграрии (270) Зеленский Владимир (20348) нефть (1918) пошлина (465) дизтопливо (66) нефтепродукты (148)


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Топ комментарии
+4
Это при Порохе была торговля на крови, а теперь все кошерно...
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16.06.2020 14:44
+2
Табачку, металургію і енергетику вже закопали, тепер черга агровиробників та нєфтовиків...
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16.06.2020 14:35
+2
Даёшь рассейскую солярку! Не позволим облагать пошлиной небратьев!
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16.06.2020 14:41
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Табачку, металургію і енергетику вже закопали, тепер черга агровиробників та нєфтовиків...
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16.06.2020 14:35 Ответить
Помирать так с музыкой. Всего была пара работающих отраслей, решили их их добить, чтоб шансов у экономики не было.
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16.06.2020 19:39 Ответить
Иск против украинского государства

Восстановить или частично отремонтировать за счет местных бюджетов и средств международных доноров удалось лишь часть https://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5/a-52561462 разрушенного жилого фонда . По информации украинского министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к концу лета 2019 года на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях оставались разрушенными или поврежденными более 13 тысяч как частных домов, так и коммунального жилья.В их числе и дом супругов Елены и Игоря Лошадкиных в селе Пески, что в нескольких километрах от Донецка. В 2015 году в него попал артиллерийский снаряд и почти полностью разрушил крышу и повредил стены. "Пески расположены практически на линии разграничения. Там шли боевые действия. После того как наш дом разрушили, мы были вынуждены перебраться в Киевскую область и начинать жизнь с нуля, ведь все осталось в Песках. С собой забрали только документы", - вспоминает Елена Лошадкина. Вместе с мужем она надеялась, что государство компенсирует им убытки за разрушенное жилье и поможет обустроиться на новом месте.

Однако помощи так и не дождались, поэтому обратились в суд, требуя от правительства Украины компенсацию в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен.

"Мы подали в суд на государство, поскольку на тот момент государство называло то, что https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/a-52844799 происходило в Донбассе , антитеррористической операцией (АТО) . Это означает, что наше жилье было разрушено в результате террористического акта, а по украинскому закону о борьбе с терроризмом, государство должно нас защитить. И суд принял нашу сторону", - рассказала DW Елена Лошадкина. Но после того как семья выиграла в судах двух инстанций, правительство подало кассационную жалобу, которая не рассматривается уже несколько лет.

Жалобы в Европейский суд по правам человека

Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ) оказывает юридическое содействие в 60 делах украинцев, добивающихся компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье.
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16.06.2020 14:40 Ответить
Даёшь рассейскую солярку! Не позволим облагать пошлиной небратьев!
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16.06.2020 14:41 Ответить
импортер же платит, не?
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16.06.2020 14:48 Ответить
Да.
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16.06.2020 15:00 Ответить
Это при Порохе была торговля на крови, а теперь все кошерно...
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16.06.2020 14:44 Ответить
Да вы достали, Каломойскому нужно бабло за Приват отбить, а они не хотят пошлины подымать, чтоб Каломойский смог свой дизель втридорога продать...
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16.06.2020 14:52 Ответить
Ну если пошлины поднять, то как бы цена дизеля ведь тоже не упадёт, не так ли? Или как по-вашему работают пошлины?
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16.06.2020 19:41 Ответить
Если пошлины поднять можно свою нефть продать втридорога на свой НПЗ и продать топливо по завышенной цене вследствие отсутствия конкуренции. И сверхприбыль положить в карман вот что добиваеться Каломойский.
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16.06.2020 23:42 Ответить
Чиновникам зарплаты нечем платить! А вы нет причин-нет причин.... И пофик, что вы не сможете потом продать свой товар никому, потому что будете неконкурентны....
В общем закрывайте бизнесы и ждите смены власти
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16.06.2020 15:27 Ответить
Осенью поменяют шило на мыло. Только беда в том, что снова шило в жопу засунут и мылом затолкают. Ну в этом и смысл независимости. Они не зависимы от советов и мирового опыта и делают все через жопу.
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16.06.2020 20:23 Ответить
Нефтегазовики против подорожания нефтепродуктов! Что дальше- рок против наркотиков или пчелы против меда?!!!
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16.06.2020 17:21 Ответить
Пчелы против меда вполне логично!))) Медведям ведь запретили в цирке на мотоциклах кататься? Тиграм головы дрессировщиков в пасть брать тоже запретили. Скоро и пчелам мед носить пасечнику запретят - не гуманно пчел эксплуатировать.)))
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16.06.2020 20:20 Ответить
Они даже не спросили этих медведей- вдруг им по приколу на байках гонять по арене!
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16.06.2020 23:51 Ответить
а чем они вообще руководствуются, когда поднимают пошлины? складывается впечатление, что власть решила испытать на прочность экономику страны.
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16.06.2020 18:01 Ответить
Я понимаю, когда повышают пошлину, чтоб защитить своего производителя, это нормально. Но когда повышают лишь бы бабла срубить, это нонсенс. Сейчас вообще непонятно как украинский бизнес будет выживать после карантина, а тут сразу же себестоимость товара повышается, из-за увеличения стоимости перевозки.
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16.06.2020 19:35 Ответить
Нынешнее правительство вообще очень далеко от экономических канонов и кроме оброков и податей ничего не понимает. Нет денег - нужно их где-то взять, а рычагов для "взять" у них хватает, вот и пытаются ободрать всех до нитки. А логических цепочек складывать их не научили. Откуда им знать что такое цепная реакция? Это наверное когда вслед за одной золотой цепочкой на шее появляется другая?)))
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16.06.2020 20:18 Ответить
 
 