Нефтегазовики и аграрии выступили против пошлины на импортное дизтопливо и подорожания продуктов
Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) поддержала обращение Аграрного Союза Украины (АСУ) к Президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, что приведет к существенному удорожанию продуктов питания.
Соответствующее обращение опубликовано на сайте ассоциации, передает Цензор.НЕТ.
В НАУ отмечают, что поддерживают обращение АСУ к Президенту Владимиру Зеленскому не допустить введения пошлины на импортное дизтопливо и сжиженный газ, в результате чего аграрии дополнительно потратят почти 2 млрд грн, а для украинцев существенно возрастет стоимость продуктов питания.
"Нефтегазовая Ассоциация Украины считает, что объективных оснований для введения пошлин на импорт ДТ и СУГ нет. НАУ в очередной раз призывает участников Межведомственной комиссии по международной торговле и других чиновников, которых касается этот вопрос, соблюдать законодательство и внимательно изучить, а также всесторонне обсудить инициативы НПЗ. Ошибочное решение может стоить государству и всем категориям потребителей горючего очень дорого", - отмечается в обращении.
Как сообщал ранее Аграрный Союз Украины, увеличение стоимости дизеля и сжиженного газа приведет к цепной реакции: рост цены на продукты питания, транспорт и себестоимость других товаров широкого потребления.
"Аграрии почувствуют на себе последствия таких действий первыми: в случае принятия решения о введении пошлины, нам придется для сбора урожая покупать дизель по завышенным ценам уже сейчас. Что приведет к удорожанию себестоимости выращенной сельхозпродукции. Дополнительные затраты аграриев на дизтопливо могут вырасти до 1,9 млрд грн. Соответственно, стоимость сельхозпродукции повысится, но продавать ее по ценам выше мировых аграрии не смогут, поэтому понесут убытки", - отмечалось в обращении аграриев.
Напомним, в январе 2020 г. "Укртатнафта" совместно с "Нафтогазом" подали жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СУГ на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25, 4% в 2024. По оценкам НАУ введение пошлин сделает закупочные цены на ДТ и сжиженный газ в Украине самыми высокими в Европе, разрушит устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, экономика Украины будет терять около 11 млрд грн. в год.
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Восстановить или частично отремонтировать за счет местных бюджетов и средств международных доноров удалось лишь часть https://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5/a-52561462 разрушенного жилого фонда . По информации украинского министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к концу лета 2019 года на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях оставались разрушенными или поврежденными более 13 тысяч как частных домов, так и коммунального жилья.В их числе и дом супругов Елены и Игоря Лошадкиных в селе Пески, что в нескольких километрах от Донецка. В 2015 году в него попал артиллерийский снаряд и почти полностью разрушил крышу и повредил стены. "Пески расположены практически на линии разграничения. Там шли боевые действия. После того как наш дом разрушили, мы были вынуждены перебраться в Киевскую область и начинать жизнь с нуля, ведь все осталось в Песках. С собой забрали только документы", - вспоминает Елена Лошадкина. Вместе с мужем она надеялась, что государство компенсирует им убытки за разрушенное жилье и поможет обустроиться на новом месте.
Однако помощи так и не дождались, поэтому обратились в суд, требуя от правительства Украины компенсацию в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен.
"Мы подали в суд на государство, поскольку на тот момент государство называло то, что https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/a-52844799 происходило в Донбассе , антитеррористической операцией (АТО) . Это означает, что наше жилье было разрушено в результате террористического акта, а по украинскому закону о борьбе с терроризмом, государство должно нас защитить. И суд принял нашу сторону", - рассказала DW Елена Лошадкина. Но после того как семья выиграла в судах двух инстанций, правительство подало кассационную жалобу, которая не рассматривается уже несколько лет.
Жалобы в Европейский суд по правам человека
Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ) оказывает юридическое содействие в 60 делах украинцев, добивающихся компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье.
В общем закрывайте бизнесы и ждите смены власти