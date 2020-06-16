Выпущенный судом под залог житель Ирпеня поссорился с мужчиной и отрезал ему ухо
В одном из развлекательных заведений Ирпеня Киевской области местный житель в разгар ссоры отрезал ухо своему оппоненту.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.
Отмечается, что 21-летний парень поссорился с одним из посетителей развлекательного заведения, в результате чего отрезал ему ножом ушную раковину. На место сразу же вызвали полицию и "скорую". Приехавший наряд сразу же задержал нарушителя, а медики оперативно доставили пострадавшего в больницу.
По факту хулиганства открыто уголовное производство. Также выяснилось, что у нападавшего уже были проблемы с законом. В одном из судов сейчас слушается дело об умышленном убийстве, в котором главный фигурант "нового" дела, был отпущен под залог в размере 300 тысяч гривен.
Сейчас ему объявили о подозрении и планируют избрать в качестве меры пресечения арест. Следствие продолжается. Злоумышленнику светит до семи лет тюрьмы.
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оттак выпускать под залог
хотя, если вырубил, то возможно, но просто рядом "мужики" смотрели на это что-ли?
парня надо поскорей проверить и сказать что он неподсуден, а потом назначить на комбата полиции, как Аваков любит(у него не один уголовник прикормлен на норм. должности)
Шкода що не судді який відпустив його під заставу.
У Коли Тищенко в "Велюре" и "Трёх Вилках" с одной стороны - дороговато, конечно, но зато с другой стороны - шансы словить финку в печень весьма низкие.
І осб вам результат, добре, що хоча б не вбив цього бідолаху..
По крайней мере такие, куда бухое быдло с улицы могло раньше свободно зайти.
Може илитные какие-то по записи и работают, но Касмальоты точно закрыты и массово сдаются в арендую
Думаю, что это намёк, что повезли пришивать.