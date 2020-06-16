РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11192 посетителя онлайн
Новости
6 920 28

Выпущенный судом под залог житель Ирпеня поссорился с мужчиной и отрезал ему ухо

Выпущенный судом под залог житель Ирпеня поссорился с мужчиной и отрезал ему ухо

В одном из развлекательных заведений Ирпеня Киевской области местный житель в разгар ссоры отрезал ухо своему оппоненту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что 21-летний парень поссорился с одним из посетителей развлекательного заведения, в результате чего отрезал ему ножом ушную раковину. На место сразу же вызвали полицию и "скорую". Приехавший наряд сразу же задержал нарушителя, а медики оперативно доставили пострадавшего в больницу.

По факту хулиганства открыто уголовное производство. Также выяснилось, что у нападавшего уже были проблемы с законом. В одном из судов сейчас слушается дело об умышленном убийстве, в котором главный фигурант "нового" дела, был отпущен под залог в размере 300 тысяч гривен.

Сейчас ему объявили о подозрении и планируют избрать в качестве меры пресечения арест. Следствие продолжается. Злоумышленнику светит до семи лет тюрьмы.

Смотрите также: Мужчина похитил стадо овец и коз на Одесчине, - Нацполиция. ВИДЕО

Ирпень (370) нападение (2215) Нацполиция (16459)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
ну 300 это залог. Услуги судьи по отдельной смете
показать весь комментарий
16.06.2020 15:00
+11
Жаль,что жертвой был не сам судья выпустивший этого энтолодонта на свободу. Но ничего, раз входит в практику таких отпускать--растёт и вероятность самим судьям или членам их семей встретится с этими животными.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:01
+10
тоже мне, законник 21-летний.. ссыкун малолетний
показать весь комментарий
16.06.2020 15:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шиза крепчает...
показать весь комментарий
16.06.2020 14:43 Ответить
Не, это воровские приколы. Ухо отрезают законники.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:46 Ответить
тоже мне, законник 21-летний.. ссыкун малолетний
показать весь комментарий
16.06.2020 15:13 Ответить
поразвлекались... офигеть...
оттак выпускать под залог
показать весь комментарий
16.06.2020 14:44 Ответить
неужели судье...или прокурору??
показать весь комментарий
16.06.2020 14:45 Ответить
Что интересно - жалкие 300 тыс. грн может найти любой гопник из предместья. А у нас коррупционерам, заносящим миллионы долларов, назначают смешные десятки миллионов гривен залога. Да у нас страна не только самая гуманная, но и самая богатая!
показать весь комментарий
16.06.2020 14:45 Ответить
Випущений судом під заставу мешканець Ірпеня посварився з чоловіком і відрізав йому вухо - Цензор.НЕТ 3953
показать весь комментарий
16.06.2020 14:47 Ответить
А я то еще угорал с высеров в "там написано" шо опостол отрубил рабу ухо мечом, а тут - ножом отрезал.
хотя, если вырубил, то возможно, но просто рядом "мужики" смотрели на это что-ли?

парня надо поскорей проверить и сказать что он неподсуден, а потом назначить на комбата полиции, как Аваков любит(у него не один уголовник прикормлен на норм. должности)
показать весь комментарий
16.06.2020 14:50 Ответить
за убийство 300 штук залога - дно
показать весь комментарий
16.06.2020 14:51 Ответить
ну 300 это залог. Услуги судьи по отдельной смете
показать весь комментарий
16.06.2020 15:00 Ответить
"Выпущенный судом под залог житель Ирпеня поссорился с мужчиной и отрезал ему ухо..."

Шкода що не судді який відпустив його під заставу.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:01 Ответить
Жаль,что жертвой был не сам судья выпустивший этого энтолодонта на свободу. Но ничего, раз входит в практику таких отпускать--растёт и вероятность самим судьям или членам их семей встретится с этими животными.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:01 Ответить
Ну, судьи в гандэлыках не бухают.
У Коли Тищенко в "Велюре" и "Трёх Вилках" с одной стороны - дороговато, конечно, но зато с другой стороны - шансы словить финку в печень весьма низкие.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:09 Ответить
ну это если Кива там не отдыхает, или какие-нибудь бужанско-куницкие, тогда шансы резко возрастают даже в сравнении с сельским генделем
показать весь комментарий
16.06.2020 15:17 Ответить
Знаете,если бы не матушка Судьба, которая знает кто и когда,то, не менее Матушка Смерть, которая знает все "отмеры", хватала бы всех пачками без разбору--так много окружает нас опасностей,даже казалось бы в самой незначительной вещи.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:42 Ответить
Судьи у нас имеют право носить огнестрел... Поэтому и не боятся отпускать убийц под залог.
показать весь комментарий
16.06.2020 17:19 Ответить
за навмисне вбивство випустили під заставу?!!!
І осб вам результат, добре, що хоча б не вбив цього бідолаху..
показать весь комментарий
16.06.2020 15:03 Ответить
багато в країні неадекватів, на жаль..
показать весь комментарий
16.06.2020 15:06 Ответить
А что, в игорные заведения с ножами и топорами пускают?
показать весь комментарий
16.06.2020 15:08 Ответить
Под Киевом на данный момент все игрозалы закрыты.
По крайней мере такие, куда бухое быдло с улицы могло раньше свободно зайти.
Може илитные какие-то по записи и работают, но Касмальоты точно закрыты и массово сдаются в арендую
показать весь комментарий
16.06.2020 15:12 Ответить
Это же не Стерненко, пусть гуляет под залогом. Авакову еще пригодится в титушню.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:42 Ответить
Хорошо что ухо а не хуо.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:08 Ответить
надеюсь он судье отрезал, который его отпустил
показать весь комментарий
16.06.2020 17:07 Ответить
как же теперь пострадавшему носить маску.??. карантин то не отменяли.
показать весь комментарий
16.06.2020 17:31 Ответить
"медики оперативно доставили пострадавшего в больницу"
Думаю, что это намёк, что повезли пришивать.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:38 Ответить
психопат. такие не исправляются. только тюряга.
показать весь комментарий
17.06.2020 02:38 Ответить
 
 