"Выпущенный судом под залог житель Ирпеня поссорился с мужчиной и отрезал ему ухо..."

В одном из развлекательных заведений Ирпеня Киевской области местный житель в разгар ссоры отрезал ухо своему оппоненту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что 21-летний парень поссорился с одним из посетителей развлекательного заведения, в результате чего отрезал ему ножом ушную раковину. На место сразу же вызвали полицию и "скорую". Приехавший наряд сразу же задержал нарушителя, а медики оперативно доставили пострадавшего в больницу.

По факту хулиганства открыто уголовное производство. Также выяснилось, что у нападавшего уже были проблемы с законом. В одном из судов сейчас слушается дело об умышленном убийстве, в котором главный фигурант "нового" дела, был отпущен под залог в размере 300 тысяч гривен.

Сейчас ему объявили о подозрении и планируют избрать в качестве меры пресечения арест. Следствие продолжается. Злоумышленнику светит до семи лет тюрьмы.

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