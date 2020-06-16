Нардеп "Голоса" Лозинский о столкновениях на акции в поддержку Стерненко: Собираем видео и фотоматериалы, полицейские должны быть наказаны за такие действия

Фракция "Голос" начала сбор видео и фотоматериалов с места столкновений под Шевченковским судом Киева, где 15 июня избирали меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат "Голоса" Роман Лозинский, который пострадал во время столкновений вместе с протестующими.

"Сегодня уже был разговор со следователем (после регистрации Лозинским заявления в полиции. - Ред.). Мы готовим с нашей стороны все юридические данные, мы собираем сейчас видео, фото и другие материалы, которых очень много с места событий. Которые касаются не только меня, как депутата, но и всех активистов и мирных митингующих, которых вчера избили, таскали и, собственно, потом "приняли в участок", - рассказал нардеп.

"Будем ожидать, что те полицейские, которые применяли силу в отношении мирных митингующих и в отношении народного депутата, который старался их оттуда вытащить (и, к счастью, мне удалось нескольких оттуда вытащить)... тут должно быть наказание за такие действия полиции", - добавил нардеп.

Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский пострадал 15 июня во время стычек между правоохранителями и активистами, которые пришли поддержать под Шевченковский райсуд столицы Сергея Стерненко.

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