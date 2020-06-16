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Нардеп "Голоса" Лозинский о столкновениях на акции в поддержку Стерненко: Собираем видео и фотоматериалы, полицейские должны быть наказаны за такие действия

Нардеп

Фракция "Голос" начала сбор видео и фотоматериалов с места столкновений под Шевченковским судом Киева, где 15 июня избирали меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат "Голоса" Роман Лозинский, который пострадал во время столкновений вместе с протестующими.

"Сегодня уже был разговор со следователем (после регистрации Лозинским заявления в полиции. - Ред.). Мы готовим с нашей стороны все юридические данные, мы собираем сейчас видео, фото и другие материалы, которых очень много с места событий. Которые касаются не только меня, как депутата, но и всех активистов и мирных митингующих, которых вчера избили, таскали и, собственно, потом "приняли в участок", - рассказал нардеп.

"Будем ожидать, что те полицейские, которые применяли силу в отношении мирных митингующих и в отношении народного депутата, который старался их оттуда вытащить (и, к счастью, мне удалось нескольких оттуда вытащить)... тут должно быть наказание за такие действия полиции", - добавил нардеп.

Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский пострадал 15 июня во время стычек между правоохранителями и активистами, которые пришли поддержать под Шевченковский райсуд столицы Сергея Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует инцидент с участием правоохранителей, в котором пострадал нардеп Лозинский

Автор: 

Стерненко Сергей (394) Голос партия (499) Лозинский Роман (39)


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Топ комментарии
+6
Есть Стерненко - есть Украина. Нет Стерненка - нет Украины.
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16.06.2020 15:10
+2
опг авакорюкзака крышует зермак, в таком случае надо "Голосу" собирать подписи и за отставку Зе.
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16.06.2020 14:59
+2
Так була проведена важка і кропітка робота протягом шести років після Майдану, яка завершилась грандіозними реформами в правоохоронній і судовій системі. Тьфу...
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16.06.2020 15:02
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опг авакорюкзака крышует зермак, в таком случае надо "Голосу" собирать подписи и за отставку Зе.
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16.06.2020 14:59 Ответить
Так була проведена важка і кропітка робота протягом шести років після Майдану, яка завершилась грандіозними реформами в правоохоронній і судовій системі. Тьфу...
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16.06.2020 15:02 Ответить
Есть материал!!!
Нардеп "Голосу" Лозинський про зіткнення на акції в підтримку Стерненка: Збираємо відео і фотоматеріали, поліцейські мають бути покарані за такі дії - Цензор.НЕТ 1769

Нардеп "Голосу" Лозинський про зіткнення на акції в підтримку Стерненка: Збираємо відео і фотоматеріали, поліцейські мають бути покарані за такі дії - Цензор.НЕТ 9413
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16.06.2020 15:03 Ответить
А что не так с кросовками?
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16.06.2020 15:40 Ответить
Есть Стерненко - есть Украина. Нет Стерненка - нет Украины.
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16.06.2020 15:10 Ответить
Портнов это хорошо понимает! Жаль даже это дебилам не показатель...
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16.06.2020 17:27 Ответить
І можна приєднати матеріали про злочини тих же самих бєркутастів за 19.02.2017, і за 05.12.2017, і за 03.03.2018, і на блокаді контрабанди вугілля 2017-2018.
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16.06.2020 16:05 Ответить
А мені здається, що має сам піти у відставку міністир! Тільки піде міністр і харківські "патрійоти", які захопили всі ключові пости у силовиків, побіжать за ним, до Гепи.
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16.06.2020 16:55 Ответить
 
 