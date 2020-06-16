Сегодня Печерский суд рассмотрит изменение меры пресечения Мангеру: заседание назначено на 15.00

Сегодня, 16 июня, Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру.

Об этом сообщается в паблике "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Мангера задержали и везут в Киев на суд. Сегодня, около 15:00 в Печерском районном суде Киева состоится судебное заседание по изменению меры пресечения для одного из заказчиков убийства Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера. Напомним, что на предыдущие судебные заседания по изменению меры пресечения Мангер не появлялся, прячась в больнице, поэтому прокурорам пришлось просить о разрешении на его задержание для дальнейшего привода в суд. Судебное заседание будет закрытым, поэтому представителей СМИ и свободных слушателей в зал суда не пустят. Но мы все равно приглашаем журналистов в Печерский суд, чтобы вместе с участниками инициативы дождаться приговора суда и комментариев участников процесса", - говорится в сообщении.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.