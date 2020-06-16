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Новости Украина - НАТО
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В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО: Не способствует укреплению безопасности в Европе

В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО: Не способствует укреплению безопасности в Европе

Предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. Так на происходящее отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Известия" во вторник, 16 июня.

"Безусловно, мы на это обратили внимание. <…> Это уже пусть сами представители альянса обсуждают символизм тех или иных событий. Мы обращаем внимание на суть процесса", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля напомнил, что позиция Москвы в отношении действий НАТО последовательна и хорошо известна: Россия очень внимательно относится к приближению военной инфраструктуры альянса к своим границам и будет вынуждена принимать ответные меры.

"Абсорбирование" НАТО всё больше стран в свой состав вне зависимости от формата не способствует укреплению безопасности в Европе, отметил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО, - Столтенберг

Комментируя предоставление Киеву нового статуса, в НАТО заявляли, что тем самым признают значительный вклад Украины в миссии альянса и демонстрируют последовательную приверженность партнерству.

Новый статус предоставляет Киеву больший доступ к внутренним программам, военным учениям и обмену данными. Украина стала шестым партнером НАТО с расширенными возможностями наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

 

НАТО (9980) Песков Дмитрий (1869) россия (95515)


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Топ комментарии
+34
В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО: Не способствует укреплению безопасности в Европе - Цензор.НЕТ 872
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16.06.2020 14:51
+33
а в Украине приступили к реставрации ВПП некоторых аэродромов под приём вот таких птичек..
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16.06.2020 14:53
+30
Ложили мы на Вас с приборм оркостан ,Ваше мнение для нас как одобрение в правильности пути
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16.06.2020 14:52
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А вот захват Крыма и Донбасса "способствует" безопасности в Европе.
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17.06.2020 00:04 Ответить
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