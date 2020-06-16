"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения вопроса отставки Авакова, - нардеп Лозинский

Фракция "Голос" инициирует проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, чтобы рассмотреть на нем вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сказал в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат "Голоса" Роман Лозинский, комментируя столкновения под Шевченковским судом Киева, где 15 июня избирали меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

"Мы говорим не только об этом инциденте (избиение полицией митингующих под судом. - Ред.), мы прекрасно понимаем предыдущие инциденты. Поэтому фракция "Голос" инициирует проведение внеочередного пленарного заседания, на котором должен быть вынесен один единственный вопрос - об отставке Авакова. Потому что шесть лет он является министром, несет персональную ответственность за нереформированную полицию, которая вчера, в том числе бывшая "беркутня" в форме новой полиции ногами била митингующих, била под зданием суда на мирном протесте", - сказал Лозинский.

По его словам, "Голос" в ближайшее время начнет сбор подписей за проведение внеочередного заседания.

Лозинский также добавил, что нардепы имеют право инициировать отставку министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль об отставке Авакова: В кризисной ситуации, в которой мы пребываем, нельзя размениваться на политические вещи

"Как только постановление (об увольнении Авакова. - Ред.) попадает в повестку дня и набирает 226 - мы говорим министру Авакову "до свидания". Это функция парламента назначать министров... То, что все сейчас решается в Офисе Президента и люди уже забыли, кто кого назначает - это самая большая проблема и президента Зеленского и монобольшинства", - сказал Лозинский.

Вместе с тем, нардеп сообщил, что фракция также на этой неделе зарегистрирует "законопроект, который поможет провести переаттестацию полиции".

Как сообщалось ранее, 5 июня 2020 г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины (№3606).