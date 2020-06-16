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"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения вопроса отставки Авакова, - нардеп Лозинский

Фракция "Голос" инициирует проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, чтобы рассмотреть на нем вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сказал в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат "Голоса" Роман Лозинский, комментируя столкновения под Шевченковским судом Киева, где 15 июня избирали меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

"Мы говорим не только об этом инциденте (избиение полицией митингующих под судом. - Ред.), мы прекрасно понимаем предыдущие инциденты. Поэтому фракция "Голос" инициирует проведение внеочередного пленарного заседания, на котором должен быть вынесен один единственный вопрос - об отставке Авакова. Потому что шесть лет он является министром, несет персональную ответственность за нереформированную полицию, которая вчера, в том числе бывшая "беркутня" в форме новой полиции ногами била митингующих, била под зданием суда на мирном протесте", - сказал Лозинский.

По его словам, "Голос" в ближайшее время начнет сбор подписей за проведение внеочередного заседания.

Лозинский также добавил, что нардепы имеют право инициировать отставку министра.

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"Как только постановление (об увольнении Авакова. - Ред.) попадает в повестку дня и набирает 226 - мы говорим министру Авакову "до свидания". Это функция парламента назначать министров... То, что все сейчас решается в Офисе Президента и люди уже забыли, кто кого назначает - это самая большая проблема и президента Зеленского и монобольшинства", - сказал Лозинский.

Вместе с тем, нардеп сообщил, что фракция также на этой неделе зарегистрирует "законопроект, который поможет провести переаттестацию полиции".

Как сообщалось ранее, 5 июня 2020 г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины (№3606).

Аваков Арсен (3444) ВР (29245) отставка (3154) Голос партия (499) Лозинский Роман (39)


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Топ комментарии
+8
ніхто арсенборисича у відставку не відправить, попереду осінь та дуже непривабливі перспективи для зеленої влади
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16.06.2020 15:01
+7
Аваков вже відчуття міри втратив давно! Перший дзвоник був з Сашком Білим... На реформі Деканоїдзе протягнув пару років, але далі не міг стримувати свою натуру, аа ще демонстратино не говорить українською, хоча на Майдані, коли був за Парубія говорив добре українсьою тіпа свій парєнь-маданівець, але за 6 років викривляти українську під Азірова треба тільки навмисне, а це вже явна неповага, зневага до нас-українців.
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16.06.2020 15:14
+4
е ні, то Богуцька обіцяла
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16.06.2020 15:18
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ніхто арсенборисича у відставку не відправить, попереду осінь та дуже непривабливі перспективи для зеленої влади
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16.06.2020 15:01 Ответить
Бгг)
Ви ще в минулому році соємайдан восени обіцяли.
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16.06.2020 15:10 Ответить
Хватить пургу гнать. Не было осенью 19 такого. Зато теперь все к тому идет
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16.06.2020 15:18 Ответить
е ні, то Богуцька обіцяла
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16.06.2020 15:18 Ответить
доживемо - побачимо
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16.06.2020 15:21 Ответить
"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения вопроса отставки Авакова, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 5540
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16.06.2020 15:02 Ответить
"голос" може йти слідом за своїм славком.....
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16.06.2020 15:05 Ответить
орсен мусорини "уйдёт" только вместе с зелеными слугами урода и бородатой бабушкой. У них круговая порука.
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16.06.2020 15:05 Ответить
Голос ..!!!.
..Просто піар хід ..знаючи наперед .що *зебліки * не будуть голосувати .
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16.06.2020 15:10 Ответить
зебилы этот вопрос и в повестку дня не включат
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16.06.2020 15:19 Ответить
Аваков вже відчуття міри втратив давно! Перший дзвоник був з Сашком Білим... На реформі Деканоїдзе протягнув пару років, але далі не міг стримувати свою натуру, аа ще демонстратино не говорить українською, хоча на Майдані, коли був за Парубія говорив добре українсьою тіпа свій парєнь-маданівець, але за 6 років викривляти українську під Азірова треба тільки навмисне, а це вже явна неповага, зневага до нас-українців.
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16.06.2020 15:14 Ответить
Згадую перший рік реформи при Деканоідзе, коли справді була довіра, гордість за поліцейських і теперішній стан справ, коли побиттяя мітингувлників є нормою, як і Кагарлик, чи безнаказанна злодійня на вокзалах і навіть Хрещатику
Зловили на гарячому етнічну банду крадіїв. Київ
https://www.facebook.com/u.nas.na.rayoni/videos/755497438324492/UzpfSTEwMDAwMDgwODYyMDE4MjoxNTA2Nzk1OTI5NDkxODk4/?comment_id=1514099932094831&notif_id=1592190154430249&notif_t=group_comment_follow
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16.06.2020 15:20 Ответить
Теж згадую, коли ця нова поліція через пару місяців почала звільнятись. Бо не бачила ніякого сенсу в своїй роботі. "Ми їх затримуємо, а вони (мусора в райвідділках) - відпускають", сказала нова полісмен. Що далі було всі знають. Все завалилось ще спочатку.
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16.06.2020 15:28 Ответить
Ви нагадали за патріота Сашу Білого, якого просто вбили підлеглі Авакова,втікаючого, з вогнепальної зброї і немає вбивства, а Стерненко, захищаючись від трьох нападів - шиють вбивство. От закон, навіть дишло відпочиває.
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16.06.2020 16:48 Ответить
Навіть ЄС не дає голосів.Це для мене дуже неприємно,я за цю партію голосував.А мотивація,що потрібно всі міняти,не котується.Головний поліціянт повинен піти і крапка.
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16.06.2020 15:18 Ответить
Ес хочет отставки всего правительства Шмігаля. А отставка одного Авакова не пройдет . СН не проголосует
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16.06.2020 15:33 Ответить
А смысл, они неделю назад еле 60 подписей набрали.
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16.06.2020 15:18 Ответить
Самого "лучшего" министра нельзя отправлять, не зря же он зеленых финасировал, а то что про коррупции обещали, то таке, предвиборчі обіцянки.
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16.06.2020 15:21 Ответить
Какая такая отставка Авакова. За него сам харант подписался. Дважды
"Голос" ініціює позачергове засідання Ради для розгляду питання відставки Авакова, - нардеп Лозинський - Цензор.НЕТ 8860
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16.06.2020 15:21 Ответить
Мабуть дуже вигідний стопіїсят раз зашкварений рюкзакян для всього політикуму. Шептання голосу, то таке. Хто їх чує, після чергової капітуляції людини, якій не місце в політиці. Співайте пісні, знімайте дебільні шоу і серіали. Не лізьте, невігласи, в політику!!!
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16.06.2020 15:24 Ответить
А хто обезпечить вибори "зеленим"? А хто досадить патріотів? А хто відродить "курпєтух"? Без нього ніяк. Там одна експерт дала заключення по рюкзакам, де просто вкрали бюджетні гроші і не син Порошенко, і що - саму експертшу посадили. Так, що "Голос" дивіться, щоб голосно не кричали і не звали на допомогу. Гальма зірвані і вони будуть йти бульдозером, пока не дістануть народ. І не плутайте народ із 73% наріду,Ю ті будуть сидіти с сцяти в штанги, але не вийдуть.
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16.06.2020 16:53 Ответить
4 зашквареные партии будут против😷
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16.06.2020 17:33 Ответить
Аваков падло за "новую политику зеленой Украины" - за дружбу с рашкой
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16.06.2020 20:17 Ответить
Аваков молодец, сломал сетку, не дал фальсифицировать выборы президента.
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17.06.2020 02:33 Ответить
 
 