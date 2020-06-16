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Новости Приговор генералу Назарову
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Суд по делу Назарова перенесли на 4 августа из-за отсутствия выводов одного из экспертов, - адвокат Погосян

Суд по делу Назарова перенесли на 4 августа из-за отсутствия выводов одного из экспертов, - адвокат Погосян

Суд по делу генерала Назарова перенесли на 4 августа 2020 года, поскольку его защита истребовала выводы одного из трех экспертов, которых на данный момент нет.

Об этом сообщил адвокат потерпевших по делу о сбитом Ил-76 Виталий Погосян, информирует Цензор.НЕТ.

При этом он отметил, что выводы двух других экспертов были в наличии, и на их оглашение настаивали как адвокаты потерпевших, так и сами потерпевшие.

"В свою очередь, защита Назарова В.М. сослалась на неисследованную еще экспертизу, а именно на то, что экспертами, которые принимали участие в совокупной оценке результатов всех исследований, полного согласия достигнуто не было, и заявила ходатайство об истребовании вывода эксперта, не достигшего полного согласия с другими", - написал он.

По словам Погосяна, судьи, посовещавшись на месте, решили отложить рассмотрение и вызвать третьего эксперта на допрос в качестве свидетеля.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Суд по делу Назарова перенесли на 4 августа из-за отсутствия выводов одного из экспертов, - адвокат Погосян 01
Суд по делу Назарова перенесли на 4 августа из-за отсутствия выводов одного из экспертов, - адвокат Погосян 02

суд (25093) экспертиза (301) Назаров Виктор (151)


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Назаров був одним з перших,реальних,захисників України що поплатився за свою позицію! Початок "реваншу" і "тріумфу бидла"!
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16.06.2020 15:54 Ответить
Один из немногих кто хоть что то делал, когда большинство спрятались под одеялами обмочив труселя. А теперь да, не ошибается тот кто ничего не делает...
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16.06.2020 15:57 Ответить
Суттєве уточнення до Вашого тексту.
Воєнні дії, завжди пов'язані, з втратами. Поранененими, вбитими, зниклими безвісті.
Навіть коли операціїї плануються і проводяться без будь яких помилок.
«На війні, не без убитого» (с).
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16.06.2020 16:03 Ответить
Хотите стать такой шапкозакидательской ошибкой?
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16.06.2020 15:59 Ответить
Всего в Луганский Аэропорт прилетело 22 самолёта. Из них УСПЕШНО 19 ДО и 2 ПОСЛЕ сбитого борта.
Вообще за такое соотношение удач и потерь на войне награждают.
Вот его и наградил Петя в октябре 14го орденом Богдана Хмельницкого.
А потом вдруг понадобился козёл отпущения, чтоб отвести внимание общественности от виновников Иловайского и Дебальцевского котлов...
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16.06.2020 17:40 Ответить
А расскажите про ЕЩЁ ДВА БОРТА ПОСЛЕ СБИТОГО!!!
Что-то новое.
Мы наверное офуеем от такого...
Ну те, кто там был.
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16.06.2020 19:38 Ответить
Іл-76 збили:

- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.

Памятаємо.
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16.06.2020 16:11 Ответить
Справді - вина на російському агресорі.
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16.06.2020 21:42 Ответить
 
 