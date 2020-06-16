Суд по делу Назарова перенесли на 4 августа из-за отсутствия выводов одного из экспертов, - адвокат Погосян

Суд по делу генерала Назарова перенесли на 4 августа 2020 года, поскольку его защита истребовала выводы одного из трех экспертов, которых на данный момент нет.

Об этом сообщил адвокат потерпевших по делу о сбитом Ил-76 Виталий Погосян, информирует Цензор.НЕТ.

При этом он отметил, что выводы двух других экспертов были в наличии, и на их оглашение настаивали как адвокаты потерпевших, так и сами потерпевшие.

"В свою очередь, защита Назарова В.М. сослалась на неисследованную еще экспертизу, а именно на то, что экспертами, которые принимали участие в совокупной оценке результатов всех исследований, полного согласия достигнуто не было, и заявила ходатайство об истребовании вывода эксперта, не достигшего полного согласия с другими", - написал он.

По словам Погосяна, судьи, посовещавшись на месте, решили отложить рассмотрение и вызвать третьего эксперта на допрос в качестве свидетеля.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.



